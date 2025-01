VIDEO „Nepojedu zpátky na Haiti!“ křičel migrant. Už odjel. Trump začal řešit ilegály

Americká televizní komentátorka Tomi Lahrenová na sociální síti X vzpomenula na „počítadlo úmrtí“ způsobených covidem a v souvislosti se začátkem deportací nelegálních migrantů vyjádřila své přání mít podobné počítadlo pro deportace. V příspěvku sdílela informace od Úřadu pro imigraci a celní kontrolu USA s datem 23. ledna 2025, o 538 zatčeních a 373 žádostech o zadržení migrantů.

Remember when we had a Covid death ticker? I personally would like to see a deportation ticker… https://t.co/7gdP2LlYhv — Tomi Lahren (@TomiLahren) January 24, 2025

Asistentka prezidenta Donalda Trumpa a tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na X ohlásila začátek deportací, v jejichž rámci jsou zatčení migranti vojenskými letadly dopravováni pryč z USA. „Prezident Trump vysílá celému světu jasný a důrazný vzkaz: pokud nelegálně vstoupíte na území Spojených států amerických, budete čelit tvrdým následkům,“ uvedla mluvčí.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1 — Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025

Republikánský politický komentátor Charlie Kirk na X sdílel video z deportací vypovídající o pozitivních důsledcích deportace nelegálních migrantů. Video zachycuje deportované migranty, jak za dohledu policie kráčejí v řadě zpět za hranice USA. Navrácení migranti v Mexiku navíc varují případné další zájemce o migraci, aby se o ni raději ani nepokoušeli. „Je tu moc migračních kontrol, všechny chytají,“ řekl jeden z deportovaných migrantů. „Kvůli tomu nedoporučuju překračovat hranici.“

JUST IN — Trump's border crack down is so overwhelming that illegals returning to Mexico are now telling others NOT to come at all:

"Everyone is getting caught. I don't recommend to cross."

Spread the word ???? pic.twitter.com/UbFCzmhWqV — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 24, 2025

Kvůli těm nejnebezpečnějším z migrantů bez legálního pobytu v Bostonu byla uspořádána razie elitní policejní jednotky ICE. Jedním ze zatčených migrantů v Bostonu byl i muž z Haiti, jenž má v rejstříku 17 odsouzení za trestné činy. Zatčení se bránil. „Nejedu zpátky na Haiti!“ křičel z policejního auta. Sprostě se vyjádřil o prezidentovi Trumpovi a s vděkem vzpomenul na prezidenta Joea Bidena a na prezidenta Baracka Obamu. „Do hajzlu s Trumpem! Biden navždy! Děkuji Obamovi za všechno, co pro mě udělal,“ děkoval migrant bývalým demokratickým prezidentům USA.

Elitní jednotka ICE v Bostonu dále zatknula migranta z Brazílie, na kterého Interpol podal žádost o vypátrání a předběžné zadržení. Zatčeni byli mj. i migrant ze Salvadoru, jenž je v USA obviněn ze znásilnění, dominikánský migrant obviněný za napadení se smrtící zbraní a nelegální obchod s heroinem a spousta dalších členů bostonských gangů.

„Je to hrozné pro Joea Bidena a odkaz, který se snažil zanechat,“ usoudili po zhlédnutí záběrů ze zatýkání v Bostonu novináři TV Fox News. Jeden z reportérů Fox News potvrdil, že pokud jsou migranti ze zemí, které s USA spolupracují, může jejich deportace trvat pouze několik dní. „Trumpova administrativa bude pracovat co nejrychleji, aby všechny lidi, které jste právě viděli na kameru, co nejrychleji dostala ze země,“ ujistil Američany reportér Fox News.

NEW: Haitian man says “F*ck Trump, Biden forever,” gets arrested by ICE’s elite Boston unit to be deported.

The ultimate FAFO.

The arrest was part of a Boston raid on the “worst of the worst” criminal illegal aliens, as reported by @BillMelugin_.

“It's a frigid five degrees in… pic.twitter.com/83XgPMgNlt — Collin Rugg (@CollinRugg) January 23, 2025

