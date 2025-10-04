VIDEO Novinář Aktuálně narazil ve štábu SPD

04.10.2025 15:13 | Zprávy

Volební štáb SPD v pražském hotelu Don Giovanni nabízí novinářům unikátní možnost sledovat příchody politiků skrze atrium, i když prozatím ti klíčoví zůstávají v soukromí. Akreditace se ale neudělovala všem. Třeba redaktor webu Aktuálně.cz narazil, když se bez dovolení pokoušel dostat do štábu.

VIDEO Novinář Aktuálně narazil ve štábu SPD
Foto: ParlamentníListy.cz
Popisek: Redaktor Aktuálně bez akreditace neprošel do štábu SPD.

SPD má svůj volební štáb v pražském hotelu Don Giovanni. Jeho dispozice dává novinářům možnost, aby politiky přicházející atriem měli skutečně jako na dlani. Prozatím jsou ale politici v soukromých prostorách.

Do novinářské sekce se pokoušel dostat i redaktor webu Aktuálně.cz, kterému SPD neudělila akreditaci. Po krátkém rozhovoru s tiskovou mluvčí redaktoři hotel opustili.

Jinak jsou na místě zástupci desítek médií včetně zahraničních. Při příchodu s nimi hovořili Radim Fiala, Jindřich Rajchl a další zástupci strany.

Redaktoři České televize v prvním vstupu před patnáctou hodinou hovořili o nebezpečí rozpadu volebního spojenectví, což dokládali citacemi z programu Svobodných.

První dlouhý vstup už odbavila i CNN Prima NEWS.

Podle prvních odhadů, které ale mohou být nepřesné, se hnutí pohybuje kolem deseti procent. Tomio Okamura má do štábu dorazit po šestnácté hodině. Potěšeni jsou zástupci koalice z výsledků v některých krajích, hlavně na Moravě.

Podle preferenčních hlasů zatím kralují Jindřich Rajchl v kraji Moravskoslezském a Jaroslav Foldyna v Ústeckém.

Po půl čtvrté, když se výsledky SPD stále pohybovaly pod deseti procenty, uvedl místopředseda Radim Fiala, že výsledek si představovali lepší, ale klíčový je konec vlády Petra Fialy. 

"Andrej Babiš samozřejmě převzal náš program, i naše billboardy, a to, za co jsme deset let byli nazýváni jako extrémisti," dodal k úspěchu hnutí ANO. To se v tu chvíli blížilo čtyřiceti procentům.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
autor: Jakub Vosáhlo

Karla Maříková byl položen dotaz

Uprchlíci z Ukrajiny

Tvrdíte, že uprchlíkům nedáte ani korunu. Jak si to ale představujete v praxi? Protože co když sem přijdou, nic nebudou mít a stát jim aspoň ze začátku nepomůže? Nehrozí pak, že se budou dopouštět třeba trestné činnosti nebo že budou na spát ulicích, což by byl také problém apod? Jak chcete řešit, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

