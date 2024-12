VIDEO Obrovský výbuch. Rusové zasypávají Ukrajinu raketami

Ukrajinský veterán vystupující pod jménem Constantine, který čelí ruským agresorům od roku 2014, vyhlíží mír.

„Když jsem sledoval další vlnu Severokorejců, kteří přišli najít svůj osud na bojiště 4500 mil od svého domova, nemohl jsem si pomoct, ale myslel jsem, že tohle šílenství musí skončit. Zdá se, že jde o společný konsenzus, všichni říkají, že to musí skončit. Ale nevidím žádný konec, nevidím nic, co by mohlo Putina zastavit, kromě zbraní,“ poznamenal ukrajinský veterán na sociální síti X.

Válka podle něj nemá skončit tím, že Ukrajinci složí zbraně. Dokud mají sílu a odhodlání vzdorovat ruským okupantům, nikdo by je neměl nutit ke složení zbraní.

As I watched another wave of North Koreans come to find their destiny on the battlefield 4500 miles away from their home, I couldn’t help myself but think that this madness has to end. These seems to be a common consensus, everyone is saying this has to end.



But I see no end in… pic.twitter.com/Mz0kAkj1ry — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 25, 2024

V tuto chvíli se zdá, že Ukrajinci mají velkou chuť bránit se. A to i v Torecku, kde Rusové postupují. Analytici, kteří na účtu AMK Mapping prezentují informace z otevřených zdrojů, ukazují, že Ukrajinci sice v Torecku přicházejí o opěrné body, ale vzdát se nehodlají.

„Poté, co byly před týdnem údajně vytlačeny, nové záběry potvrzují, že ruské síly znovu dobyly centrální trh v Torecku. Zdá se, že Ukrajina stále klade v Torecku velký odpor, přestože téměř všechny jejich bašty jsou pod ruskou kontrolou,“ upozornili analytici.

After reportedly being pushed out a week ago, new footage confirms that Russian forces recaptured the Toretsk central market.



Ukraine still seems to be putting up a lot of resistance in Toretsk, despite nearly all of their strongholds being under Russian control. pic.twitter.com/aFrueGE6E8 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 27, 2024

Rusové prý postupují i u Krachové.

„Ukrajinské síly údajně odrazily několik ruských pokusů o postup u Zelenivky (západně od Kurachove), čímž donutily Rusko postupovat na západ ve snaze obejít zdejší, silnější ukrajinské pozice. Pravděpodobně to bude provedeno obsazením Rozlyvu a odříznutím dálnice před postupem na východ. To však závisí na ruském postupu severozápadně od Kurachove, protože pokud Rusové dokážou obsadit zbytek Ševčenka a dostat se do Andrijivky před pádem Rozlyva a Kostyantynopila, nebudou se muset obávat postupu po dálnici,“ popisovali dění na frontě analytici.

Ukrainian forces have reportedly repelled multiple Russian attempts to advance near Zelenivka (west of Kurakhove), forcing Russia to advance to the west in an attempt to outflank the stronger Ukrainian positions here.



This will probably be done by seizing Rozlyv and cutting the… pic.twitter.com/efyMdk68sr — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 27, 2024

Rusové dál tlačí i na Pokrovsk, což je pro Ukrajince zásadní strategický uzel, jehož ztráta by pro ukrajinskou armádu znamenala velkou ránu. Na sociálních sítích koluje video, která pravděpodobně zachycuje ruské dělostřelecké údery na Pokrovsk.

„Nedávná zpráva ukrajinského zdroje ‚Deepstate‘ naznačuje, že ruské síly pravděpodobně postupovaly směrem k Pokrovsku. Údajně byly schopny postoupit podél hranice lesa, dosáhnout východního okraje a zaujmout nové pozice. To bude pravděpodobně použito jako odrazový můstek k dosažení větrolamů na obou stranách železničních tratí na severu,“ přidali další informace analytici z týmu AMK Mapping.

Video from Pokrovsk showing what is most likely Russian artillery strikes on the city. pic.twitter.com/yZXQtgd9GL — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 27, 2024

A recent report by the Ukrainian source "Deepstate" suggests that Russian forces likely advanced in the Pokrovsk direction.



They were reportedly able to make a small advance along a treeline, reaching the eastern edge of it, taking up new positions.



This will probably be used… pic.twitter.com/uEjk4gEN7y — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 27, 2024

Současně Rusové stále ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu. „Objevilo se nové video ukazující okamžik, kdy ruská řízená střela zasáhla počátkem tohoto týdne tepelnou elektrárnu v Dnipru,“ upozornili analytici na účtu AMK Mapping.

A new video has surfaced showing the moment a Russian cruise missile struck a Thermal Power Plant in Dnipro earlier this week. pic.twitter.com/lZADMTJJ2O — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 27, 2024

A to je jen část ruských útoků proti Ukrajincům. Server Kyiv Independent upozornil, že ruské raketové a dronové útoky za posledních pár hodin zabily 6 civilistů a dalších 6 zranily.

V Doněcké oblasti ruští vojáci zaútočili na bytový dům v Časiv Jaru dronem FPV (pohled první osoby), zabili dva civilisty a dva další zranili. Další civilista byl zabit v Novoekonomišne u Pokrovska, uvedl guvernér Vadym Filaškin.

V Sumské oblasti ruské síly ostřelovaly pohraniční oblasti a osady a způsobily 311 výbuchů. Podle místní správy byl zabit jeden civilista a útoky zničily soukromý dům.

Psali jsme: Ukrajina stíhá kvůli dezerci sto tisíc vojáků. „Z lidí už jsme vymačkali maximum“ Ukrajina v problémech na Štědrý den. Rusové překračují Dněpr Rusové tlačí na Dněpru. Není jasné, oč jim jde „Rusové vedou válku proti Vánocům,“ plácnul americký novinář, přišla studená sprcha