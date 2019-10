VIDEO Sbohem, Slavíku! Slzy pro Karla Gotta v ruské televizi

Že na Karla Gotta vzpomínají i jinde než v Čechách, například v Ruské federaci, upozornil už Alexandr Mitrofanov. Nicméně, bývalá poslankyně ČSSD Anna Čurdová se tomu, jak na Gotta Rusové vzpomínají, věnovala podrobněji při sledování pořadu Pust govorjat, který Gottovi věnoval celou hodinu svého vysílání. „Je nutné říci, že byl připraven s velkým citem, pokorou a vkusem. Není se čemu divit, Karel Gott byl v Rusku velmi oblíben a uznáván a řadu Rusů zpráva o jeho smrti překvapila a zaskočila,“ píše. A dodává, že v Českém domě v Moskvě je kondolenční kniha, do které se jako jeden z prvních podepsal šéf Alexandrovců.

Tento text zaslala bývalá poslankyně ParlamentnímListům.cz:

Pust govorjat, ve volném překladu, ať si povídají, ať mluví, je název programu ruské televize, Kanálu Jedna (Pervyj kanal). Obvykle při svých služebních cestách do Ruska tento program přepínám a přemýšlím, co se Rusům líbí na tomto bulvárním pořadu, kde se probírají milenky a milenci známých lidí, nemanželské děti umělců a podobné rádoby problémy. Prostě jiný kraj, jiný mrav a bulvár má své pevné místo v našich životech. I ve čtvrtek minulý týden po příjezdu do hotelu jsem rychle chtěla přepnout na jiný program, ale ruka s ovladačem se zastavila, protože moderátor pořadu začal hovořit o Karlu Gottovi. Hodinový pořad byl věnován zlatému hlasu z Prahy a je nutné říci, že byl připraven s velkým citem, pokorou a vkusem. Není se čemu divit, Karel Gott byl v Rusku velmi oblíben a uznáván a řadu Rusů zpráva o jeho smrti překvapila a zaskočila. Bulvár byl pro tento případ zapomenut. Na obrazovce se vystřídala řada národních a zasloužilých umělců Ruské federace, vrstevníků Karla Gotta, ale i těch, kteří mu dělali předskokany na jeho koncertech a shlíželi k němu v době svého mládí i nyní s velkou úctou. Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 3460 lidí

Pro nás už je řada těchto jmen zapomenutých, protože jsou z dob dávno minulých, ale pro Rusko jsou to velcí umělci, a tak na Karla Gotta vzpomínala např. Anna Eske, hvězda sovětské estrády z Pobaltí, zpěváci Nikolaj Tanzarov, Alexej Levšin, Naděžda Kryšina, Lev Leščenko, Evgenij Babaev a další. Zněly velmi osobní vzpomínky na koncerty, setkání, příhody ze života, vše lidské, často se slzami v očích.

Pořad se dotknul i osobního života Karla Gotta, a jak řekla jedna z přítomných novinářek, Valentina Pimanova, která s ním a Annou German dělala před mnoha lety rozhovor na toto téma, byl osobní život pro novináře tabu, ale přesto toto tabu Gott v jednom z rozhovorů (prostřihy) prolomil a rozmluvil se na téma rodiny, vztahu k dětem a o svém vztahu k Rusku. Vážil si svých fanoušků v Ruské federaci a rád sem jezdil. Což také jeho fanoušci ocenili cenou, která se jmenuje Stříbrný paprsek. Fotogalerie: - Svíčkové pole smutku

Vzpomínalo se na koncert Karla Gotta v Kremlu v roce 2013 spolu s Alexandrovci, na jeho vystoupení v novoročním pořadu právě na tomto TV kanálu.

Gott byl oceněn nejen jako zpěvák s hlasem od Boha, ale byl oceněn za svoji profesionalitu, skromnost a lidství, otevřenou duši, pozitivitu. Ani po roce 1989 se nebál a vyjádřil svůj vztah k Rusku, kam rád jezdil, přinášel západní vítr, ale se slovanskou duší, jak bylo řečeno. Byl cizinec, ale přesto náš, na rozdíl od řady světových hvězd, které do Moskvy přijížděly koncertovat a byly též v oblibě u ruského publika.

Českou stranu reprezentoval poradce českého velvyslance v Moskvě pan Tomáš Gart a první tajemnice velvyslanectví paní Michala Jeřábková, v prostřihu kamer neskrývají dojetí, když slyší vystoupení jednotlivých hostí.

Hodina povídání končí, Karel Gott zpívá a zní potlesk. Publikum a hosté vzdávají poctu ve stoje a nikdo se nebrání slzám. Kolegové a diváci vzdávají poctu Karlu Gottovi, zpěvákovi, kterého zde řadí mezi světové hvězdy.

V Českém domě v Moskvě je kondolenční kniha, mezi prvními je v ní podepsán šéf Alexandrovců. Český facebook, politici a někteří rádoby znalci a kritici se předvádějí v nevkusných komentářích, ani nečekají až bude po zpěvákově pohřbu.

Co jim říct, snad jen to, co říká název ruské talk show – Pust govorjat. Karel Gott bude žít dál, žít dál v srdcích posluchačů, diváků a lidí, kterým rozdával radost, jak u nás, tak v zahraničí.

