VIDEO Ševčík o zločinu z Bruselu. Máte auto? Tak se radši podívejte

Nejdříve se hovořilo o současné ekonomická situace České republice. „Jak se situace řešila u nás, byla zásadní chyba. Neposlouchali se opravdoví odborníci, ale poslouchala se mediokratická smečka v čele s dalšími covidovými hysteriky,“ myslí si docent Ševčík. V jejich čele stál dle jeho slov Milan Kubek. „A samozvaná skupina, která se jmenuje MeSES, ale já jí říkám menses, protože mi to připomíná, že jejich opatření jsou ovlivněné hormonální činností,“ dodal s tím, že je to katastrofa, která se bude dlouhá léta napravovat.

Tomáš Balvín se zaměřil spíše na podnikatelský sektor. „Působení vlády po dobu covidové krize neúměrně zatížilo české podnikatelské prostředí proti zahraničí. Pomoc, pokud nějaká byla, tak byla pozdě, neúčinná či nedostatečná. Díky tomu byli čeští podnikatelé nuceni sáhnout do svých rezerv a nyní jsou naprosto bez rezerv.“

A co bude následovat? „Doufejme, že konec opatření a pokud dojde k ukončení podpory, tak budou čeští podnikatelé vystaveni dvěma tlakům. První bude jejich provozní cash flow, kdy ještě jejich business nebude generovat dostatečné příjmy, ale výdaje budou nabíhat velmi rychle a oni nebudou mít potřebnou provozní rezervu a druhý tlak bude ze zahraničí. Oproti zahraničním obchodním partnerům a investorům byli ti čeští vystaveni velmi drastické situaci a nebudou mít možnost se bránit,“ dodal Balvín s tím, že osobně očekává obrovské množství výprodejů.

Všichni přítomní se shodli na tom, že je potřeba program obnovy, který bude mít cílené, nikoliv plošné kroky. „Je potřeba odbyrokratizovat republiku, snažit se zrušit zavádění třetí a čtvrté etapy EET a zvážit vůbec zrušení EET. Když jsem to analyzoval, tak ty přínosy byly zanedbatelné,“ uvedl Miroslav Ševčík.

Jedním z dalších témat bylo přijetí eura a konkrétně, co by znamenalo jeho přijetí pro běžné občany. „Možná to bude znít hloupě, ale pro české občany spotřebitele nic. Mnohem větší rizika jsou ta makroekonomická a právě důsledky situace ohledně kvantitativního uvolňování a společného ručení za dluhy. Mnoho firem euro už aktivně užívá a spousta smluv je už uzavíraných v eurech,“ myslí si Tomáš Balvín, který upozorňuje na to, že je potřeba diskuze rozdělit na úroveň makroekonomickou a mikroekonomickou.

S tím Miroslav Ševčík souhlasí. „Z ekonomického pohledu je euro naprosto nešťastný ekonomický projekt. A dneska už i nešťastný ekonomický projekt. Je to špatný projekt z toho důvodu, že společná měna má být v tzn. optimální měnové zóně. Když to není optimální měnová zóna, tak společná měna nefunguje,“ dodal. Jindřich Rajchl však upozornil na to, že Trikolóra stojí za českou korunou.

Docent Ševčík se také vyjádřil k emisním povolenkám, které považuje za zločinnost. „Nezaplatí to nikdo jiný než spotřebitel a místo toho, aby se postupovalo rozumně a počkalo se, až se najdou nové technologie, tak se provádí další zločinnost, a to je elektromobilita. Ta je ve svém důsledku daleko méně ekologická, než jsou stávající naftové a benzínové motory, protože nikdo neví, co se bude dělat s bateriemi po deseti letech. Je to nedořešené, nedomyšlené a je to pouze na papíře a zase to přichází z Bruselu,“ dodává.

Ekonomického experta hnutí Trikolóra Miroslav Ševčík na závěr shrnul, co by se mělo stát, aby česká ekonomika zvládla postcovidovou dobu a šla zase nahoru. „Měla by odmítnout green deal, který přichází z Německa přes Brusel. Měla by pomoct pouze těm, kteří pomoc potřebují a byli postiženi těmito nesmyslnými plošnými restrikcemi. Měla by připravit program pro situaci, že na podzim budeme mít další mutace, připravit se cíleně na opatření, která by nemela být v žádném případě plošná. Politicky by měla nést zodpovědnost a ne svádět to na doporučení, které jim dají nějaké pseudo expertní týmy, které jsou nikým nevolené. A hlavně by už legislativa přicházející z Brusela neměla být automaticky schvalovaná našim parlamentem. Pokud by se měnila sociální politika, tak by měla být jednoznačně adresná. Pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, ale nečerpat finanční prostředky plošně,“ shrnul Ševčík na závěr.

„Vláda by měla být především odvážná,“ dodal Jindřich Rajchl.

A jednu radu na závěr přidal i Tomáš Balvín. „Zrušit pandemický zákon a nahradit ho promýšleným a cíleným scénářem, jak reagovat v případě nějaké další pandemie.“

