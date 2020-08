VIDEO Šílený dav aktivistů v USA vtrhl do restaurace. Přesila 30:1. A začali nutit hosty k „solidaritě“

Na videu lze vidět rozvášněný dav protestujících, kteří pořád dokola vykřikují „White silence is violence“, což v překladu znamená, že pokud bílí mlčí, páchají násilí. Demonstranti křičí na ženu několik dlouhých minut. Z celého obrazu lze vidět, jak jsou pro věc zapálení. Anketa Máte důvěru ve zdraví prezidenta Zemana? (Ptáme se od 26.8.2020) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 3630 lidí

Jeden z útočníků ženě říká, že nemůže pochopit, proč jako jediný host restaurace nemůže zvednout ruku a spolupracovat. „Co je to s tebou, že to nemůžeš udělat,“ křičí mladík a divoce při tom gestikuluje.

Žena jménem Lauren B. Victor se k tomu později vyjádřila: „Cítila jsem, že jsem pod tlakem.“ Dále řekla, že cítila, že něco je špatně, když je nucena vyjádřit souhlas. „V ten moment jsem se necítila dobře,“ dodala však nečekaně, že umí porozumět hněvu demonstrantů. „Nebyla jsem doopravdy vyděšená, nenapadlo mě, že by mi něco udělali,“ řekla a dodala: „V mnohém s nimi souhlasím, demonstrovala jsem s nimi týdny a týdny a týdny.“

Situace, kdy se onen hněv demonstrantů otočí proti obyčejným lidem, jsou v USA bohužel častější a častější. Stačí vzpomenout na neutěšenou autonomní zónu v Seattlu nebo na četné případy rabování v mnoha dalších amerických městech. Občané jistě nejsou nadšení, i když jako v případě paní Victor s rabujícími v mnoha věcech souhlasí.

Na dalších záběrech je poté možné vidět, jak vedoucí černošská aktivistka instruuje bílé demonstranty, aby šli víc dopředu a byli tak víc vidět. Tento pokyn byl poté dán více než jednou. Demonstrující očividně počítají s přítomností kamer.

1) In a scene that played out several times Monday, a Black Lives Matter protest that began in Columbia Heights confronted White diners outside D.C. restaurants, chanting “White silence is violence!” and demanding White diners show their solidarity. #DCProtests pic.twitter.com/fJbPM76vb0