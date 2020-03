VIDEO Slavný vývojář Vávra půl hodiny nakládal: Že Čína lže? Mám nějaké info. Tak jako oni to nesvedeme nikdy

Slavný Čech Daniel Vávra natočil další video na YouTube. Tématem opět byl koronavirus. Měl informace o tom, jak to dělali v Číně. „Řekli OK, můžete mít otevřenou nějakou fabriku, ale když vám najdeme nějaký případ, když se to u vás objeví, tak půjdete do karantény a zavřete, no a ty firmy se sakra snaží, aby se to nenašlo, aby mohly vyrábět. Takže mají opatření krutější sami od sebe v rámci těch firem, než by jim ten stát musel nařizovat,“ prozradil Vávra část úspěchu Číny. Jaký bude vývoj u nás a co ti, kteří tvrdí, že je třeba nechat virus společností prostoupit, mají pravdu?

Slavný český herní vývojář Daniel Vávra, který v minulém týdnu natočil video o koronaviru, co si o situaci myslí, jak se chovala česká vláda a jaké bude mít pandemie následky, vyzkoušel si tedy roli youtubera. Dnes vydal tento slavný Čech další video, kde opět téma koronaviru dominovalo. Dnes ovšem trošku z jiné perspektivy.

„Takže přátelé, opět vás vítám. Nečekal jsem, že to bude tak brzo ani. Ani jsem neplánoval, že bych něco tak rychle řekl. Dneska mě namotivovaly k tomu, abych něco řekl ještě, dvě věci. Jednak jsem se dozvěděl nějak zajímavý věci o tom, co se děje v Číně, a jednak jsem viděl další, poměrně jako debilní řeči docela vlivných lidí na internetu, který se začaly sdílet. Přišlo mi to oboje dvoje dost zajímavý na to, se o to podělit,“ uvedl Vávra.

„Jenom bych podotkl, že nejsem žádný epidemiolog, takže to, co vám budu říkat, je jen nějaký shrnutí věcí, co jsem se dozvěděl, jsem si je přebral a podařilo se mi je nějak získat a je to nějaký pokus můj přeložit to do pokud možno srozumitelné řeči lidem, kteří nemají čas si to zjistit sami nebo nemají takový možnosti se dozvědět to co já přes moje kontakty třeba,“ pokračoval a přešel k věci.

„Já jsem dneska četl takovou poměrně apokalyptickou vizi něčí, že by bylo skvělý to nechat promořit, protože nám vlastně ta opatření ničím nepomůžou a no, tak nějaký oběti budou, ale že vlastně ty oběti způsobený tím, že necháme potopit ekonomiku, budou jako mnohem horší, takže bychom to jako měli nechat být, protože vlastně nevíme, co se vlastně stane, a že stejně ty testy nemáme a takovéhle věci. Byla to taková snůška podivných blábolů, šokovalo mě, že to bylo od člověka, který má velmi dobré vzdělání, a řekl bych, že bude schopný si sehnat lepší data, já netvrdím, že moje data mají patent na rozum, takže vyjádřeme se ke dvěma věcem.

Za a) že je vlastně jedno, kdybychom tomu nechali volný průběh, že to aspoň všichni dostanou a budeme imunní, a když to neuděláme, tak to položí ekonomiku. Začnu tím druhým. Současné odhady jsou od různých bank a analytiků, že ekonomický propad bude někde mezi deseti až patnácti procenty, a to včetně Itálie. Mně to přijde docela málo, ale kdo jsem já, abych to posuzoval, na to fakt nemám žádnou odbornost. Každopádně mi přijde, že když se dost analytiků shodne na tom, že když ten propad bude v řádu jednotek desítek procent, tak to pořád není na položení ekonomiky. To je jedna věc.

Samozřejmě spousta lidí vidí to, co se děje drobným podnikatelům, hospodám, mnoha službám a tak, a i když je to smutný to tak říct, tak to není ta nejvíce klíčová páteř naší ekonomiky a samozřejmě jsou nejohroženější, je to samozřejmě špatný, ale vlastně pomoct těmto podnikům je pro ten stát jednodušší než dělat nějaký velký koncerny nebo něco takového asi. V tomto státu je přes pět milionů zaměstnanců nebo pracujících lidí a máme 60 % ve službách, ale řekl bych, že v těchto malých podnicích to nebude taková tragédie a ten celkový propad, který se predikuje, tak je sice průser jak vrata, ale pořád to není něco, že to zlikviduje celou ekonomiku. Další věc je, a na to už jsou studie, že chytří lidé, kteří se v tom vyznají víc než já, pravděpodobně i víc než ti lidé, co píší o tom, že je lepší to promořit, se snažili udělat nějakou analýzu, jestli je to lepší promořit a obětovat nějaký lidi s tím, že když potopíme ekonomiku, tak vzniknou oběti na životě taky, protože to, když nebudou peníze a stát zbankrotuje, by jistojistě směřovalo k tomu, že zdravotnictví bude mít potíže, lidi budou mít osobní potíže, budou páchat sebevraždy, ten stát bude v horší kondici, díky čemuž i ti lidi budou v horší kondici, takže třeba stoupne úmrtnost a sníží se věk dožití a podobný věci. To by se samozřejmě mohlo stát, nicméně když tu studii spočítali, tak zjistili, že to tak úplně není, že ekonomické dopady promoření jsou stejné, jako když to teď omezíme až na to, že k tomu se připočítávají ti mrtví navíc. To znamená, že když teď uděláme nějaký radikální omezení, tak přiškrtíme víc ekonomiku, což má jistě negativní dopady na tu ekonomiku, ale kdybychom to nechali promořit, tak ti lidi, kteří by byli najednou hospitalizováni, tak by vytvořili takovou ekonomickou škodu, která se vyrovná tomu přiškrcení ekonomiky. Jsou to odhady, ale viděl jsem to z různých dvou zdrojů, co to počítali, a oběma to vyšlo stejně, že ty ekonomický dopady jsou stejný, ale v tom případě promoření zemřou desítky tisíc lidí navíc, což někdo poznamenal vtipně na internetu, OK, jestli jste pro to, aby se někteří lidi obětovali, tak můžete mi napsat nějaký lidi, na kterých vám teda nezáleží? U kterých byste to byli ochotni udělat? Napište mi tady seznam, jestli to má být vaše babička, strejda nebo koho byste vy obětovali? Já bych řekl, že to je otázka poměrně dobrá, protože takový všeobecný kecy, že necháme někoho obětovat, ono to v tom domově důchodců pomře a bude klid, je úplně zrůdná myšlenka a ten člověk by si měl nafackovat. To je ta jedna věc,“ shrnul Vávra.

Druhou věcí má být to, co znamenají ta jednotlivá čísla. „Dobrá zpráva je, že nám klesl ten růst exponenciální pod hodnotu 1,15. Včera možná na 1,1 či něco takového. To znamená, že se to každý den nezvedá o 20 % ani o 16 %, ale třeba o 12 % nebo 10 % možná. To způsobuje, a to si můžeme ilustrovat na jednotlivých číslech, tímto tempem, kdybychom žádná opatření neudělali, kdybychom to nechali promořovat, tak máme nějakých 2 800 nebo něco takového nakažených, máme 45 lidí ve vážném stavu, máme 200 lidí hospitalizovaných a máme 16 mrtvých. Kdybychom to neudělali, tak za čtrnáct dní budeme mít sto tisíc nakažených, deset tisíc hospitalizovaných, dva tisíce těžkých případů a adekvátní počet mrtvých, tedy asi desetkrát tolik, takže asi sto šedesát mrtvých, kdybychom to neudělali, za čtrnáct dní. Když ta opatření máme, tak se dá čekat, že budeme mít pod dvacet tisíc nakažených, dva tisíce hospitalizovaných a čtyři sta těžkých případů. Asi každý vidí ten rozdíl, je to pětinásobný rozdíl. Mám pocit, že kdybychom měli mít deset tisíc hospitalizovaných a dva tisíce těžkých případů, tak to znamená prakticky kolaps zdravotnictví, prostě nám přestanou stačit ty kyslíkové přístroje, protože bychom potřebovali dva tisíce těch plicních ventilátorů, to je něco, co by byl start, za dalších 14 dnů by to bylo ještě horší. Takže v extrémním případě, kdybychom se vyšplhali, já nevím, za nějakých pár týdnů, na sedm set tisíc nakažených, tak bychom měli sedmdesát tisíc hospitalizovaných a čtrnáct tisíc těžkých případů, které by vyžadovaly plicní ventilaci. Čtrnáct tisíc prostě nemáme, pokud mi je známo. By to vše bylo během jednoho měsíce, ne během tří měsíců. To by vylezlo tou exponenciální řadou takhle rychle. Jak to je koneckonců vidět v Americe, že jo. Ti měli před 14 dny prakticky nic a teď mají přes sto tisíc případů. Přesně to samý by se stalo tady. Těch mrtvých by byly v lepších případech desítky tisíc, v horších případech až jako ke dvěma stům nebo sto padesát tisíc nebo něco takového. Lidi, co šíří tohle to, jako že bychom to měli nechat promořit, si myslím, že by měli radši skočit do zdi, protože to je fakt hloupý nápad,“ ohradil se Vávra.

Dalším názorem je prý to, že máme naprosto malou protestovanost čili je tu hromada skrytých případů, tedy se neví, kolik lidí to má a tak. Prý to však je úplná blbost, jelikož nyní na testy chodí lidi, kteří mají symptomy. Z toho prý vyjde pozitivní test šesti procentům testovaných. „Dobrá zpráva zase je, že stoupá počet těch testů, které uděláme, a zároveň se stabilně udržuje ten počet lidí, kterým to odhalí, to znamená, že klesá to procento. To je úplně supr, ale ve skutečnosti to jediný, co je důležitý pro tyto výpočty, je počet těch kritických případů a počet mrtvých, protože nepotřebujete vědět, kolik je nemocných celkem. Vy potřebujete vědět, jak vám exponenciální řadou stoupá počet těch kritických a těch mrtvých. Ten růst exponenciální je stejný u těch nakažených, u těch těžkých i u těch odhalených nakažených. Když tu exponenciálu nesnížíme, pokud nesnížíme ten přírůstek těmi omezeními, tak nám budou stoupat ty těžké případy a ti mrtví nebo na těch plicních ventilátorech stejnou exponenciální řadou, jako stoupají ti nakažení. To jsou jediná čísla, která potřebujete vědět, a zase, těch těžkých by bylo tolik, kolik jsem před chvílí říkal, takže je nesmysl se ohánět tím, že nevíme, kolik to má lidí a že to je nesmysl,“ vysvětlil herní vývojář.

Prý je i možné, že by se z Číny mohla začít šířit druhá vlna nemoci, ale s tím by si podle Vávry rychle poradili. Jinak ta nemoc bude údajně trvat dlouho, jelikož všude to teprve začíná a vypadá to prý jako průser. „Čína dokonce uzavřela hranice, protože všechny nové případy jsou ze zahraničí, tedy aspoň to tvrdí, takže prostě hermeticky uzavřela hranice. Viděl jsem článek, že novináři z nějaké televize se tam snažili dostat, ještě než to zavřou, ale prošli asi 50 kontrolami. Lidi ve skafandrech tam chodili kolem nich a teď jsou v karanténě, furt je měří a je to hardcore opatření,“ poznamenal.

Poslední věcí skeptiků je to, že Čína stejně lže a čísla, která uvádí, nemají být pravdivá, mají prý být mnohem horší. „Na to je argument poměrně jednoduchý. Jsou země, co nejsou Čína v té Asii, které podchytily tu epidemii těmi opatřeními hnedka zkraje, roušky, sociální distancování, omezení všech možných věcí, karanténa a sestřelili to dolů, jako Čína. Takže pokud někdo nevěří Číňanům, tak by mohl věřit Japoncům, Korejcům, Tchajwancům a dalším asijským zemím, kde se jim to podařilo nějakým způsobem zkrotit, protože mají zkušenost z předchozích epidemií. Je to úplně lichý argument, protože je dalších pět šest případů, kde to funguje,“ vyložil. „Jedinou zemí, která mi přijde trochu zvláštní, která tomu nechala volný průběh, je Švédsko a je pravda, že je otázka, jak testují, je fakt, že nemají o mnoho víc pacientů jak my, ale mají asi desetkrát víc smrtí jak my. My máme 16, oni mají přes 100, ale zároveň je to tam asi trošku dýl. Denní přírůstek udávají přibližně stejný jak my, což je zvláštní. Buď méně testují, protože mají větší počet mrtvých, tak mají o mnoho víc případů, jen je nemají odhalené nebo uvidíme. Já si myslím, že se to tam bude zhoršovat, pokud ne, tak to je něco, co je hodný pozornosti, jak je to možný, že to tam je úplně jinak než jinde.“

„Jak jsem říkal, tak mám nějaký info z Číny, což je tedy zase dost zajímavý. Dneska jsem se bavil se svojí maminkou, že se teď dívala na nějaký pořad a zjistila, že ve spoustě těch zemí, kde si myslela, že ti lidi žijí dost uboze, že ty země jsou strašně krásný a že to tam je strašně napřed před námi. Já si myslím, že si to dost spousta lidí myslí taky. Čína je v mnoha věcech roky, možná deset let před námi. V technologiích, ve výstavbě, v dopravě, vůbec jako v nějaký digitalizaci té společnosti i v tom, jaký tam mají zavedené služby, a tak všechno, jsou řádově před námi. My jsme teď ta téměř zaostalá společnost, minimálně co se ekonomiky, hospodářství týče. Samozřejmě v Číně je takové politické zřízení, jaké je, ale to je druhá věc, že Čína, jak se s tím vypořádala, to je něco, co tu ani nedokážeme. Pokud si někdo myslí, že to udělali blbě, tak jako izolovali, a to opravdu hermeticky ty zóny, kde se to stalo. Díky těm svým špehovacím systémům byli zdatní, kdo kde, s kým se potkal a kdo teda může být nakažený, což je sice nehezký, když je společnost v míru a lidi chtějí svobodu, ale v tomhle případě byli fakt schopní říct, kdo s kým jel autobusem a kdo se teda nakazil, a mají teda nějaké studie šíření a tak,“ sumarizoval

Jinak co se Číny týče, tak ti nebyli tak restriktivní jako my. „Oni dokázali dokonale zorganizovat tu společnost, to znamená, že třeba ve výtahu bylo napsaný, kde si lidi mají stoupat, aby se na sebe nemačkali. U front venku bylo namalovaný, jak mají stát daleko od sebe. Supr byla i věc, jak řešili, aby byly firmy zodpovědný. Řekli OK, můžete mít otevřenou nějakou fabriku, ale když vám najdeme nějaký případ, když se to u vás objeví, tak půjdete do karantény a zavřete, no a ty firmy se sakra snaží, aby se to nenašlo, aby mohly vyrábět. Takže mají opatření krutější sami od sebe v rámci těch firem, než by jim ten stát musel nařizovat. To si myslím, že je docela dobrý, protože u nás to byl úplný opak. U nás prostě, jak jsem říkal posledně, některá hovada měla pocit, že když si někdo vezme roušku, tak tím šíří paniku, a ještě ty roušky lidem v práci zakazovali, což mi přijde zcela dementní přístup a lidi, co to dělali, by měli být hnaný k zodpovědnosti za to, co udělali, pokud se ukáže, že se díky nim někdo nakazil a tak podobně, a to si myslím, že se ukáže. Takže ty věci, co byly v Číně, tak byly takový, že je ta vláda motivovala k tomu, aby je dělaly spontánně ty firmy, což je dost chytrý a úplně funkční přístup. Já trochu vím, jak funguje v Číně cenzura a tam funguje celkem podobně, oni vám neřeknou, co nesmíte, oni jenom, když jim něco dáte, tak řeknou, tohle ne. Pak tam funguje ta autocenzura mnohem lépe než ten cenzor, který by musel všechno zjišťovat, takže mají strach a vyškrtají téměř všechno z těch věcí.“

„Další věc je, co bychom měli dělat my. Já jsem zjistil včera, když jsem se poohlížel po tom, kde bych mohl penězi pomoct, tak jsem začal nabývat dojmu, že ta letadla s tou pomocí lítají od rána do večera, s těma rouškami, respirátory, testy a takovými věcmi, a tím pádem když někomu budu dávat peníze na šití roušek, tak už je to vlastně passé a že už je to v pohodě. A pak mi volal kamarád, který vyrábí dezinfekci, že to jako není v pohodě, že to je naopak strašný průser a že ani v Praze nemocnice, zdravotnický zařízení, domovy důchodců a tak nemají ani pro personál roušky, ani nějakou ochranu, nemocnicím docházejí i běžné věci jako zdravotnické potřeby, co používají, když dělají operace. Opravdu říkal, že pro tu jeho dezinfekci od něj žebrají i zdravotnická zařízení, když zjistili, že něco rozdává, a to mi přijde opravdu neuvěřitelný,“ popsal. Psali mu i doktoři, když se na to ptal, že mají často jen jednu roušku na den na jednu zdravotní sestru a že je toho opravdu nedostatek, což je prý neuvěřitelné. Proto právě těmto lidem poslal Vávra peníze. Ještě horší je prý to, že se toho z Číny dováží velké množství, ale Hamáček nechce brát zakázky od českých firem, protože by to prý nedokázal obstarat. „Tohle je věc, na kterou potřebujete pár lidí. Zorganizovat dovoz od jednotek, maximálně desítek firem, nějakých potřeb, který jsou schopni dodávat, to, že to ministerstvo, které má stovky, možná tisíce zaměstnanců, to nedokáže udělat, je jako strašný. Tu vládu máme od toho, aby fungovala v těchto případech, a ne aby nás v normální době obtěžovala, buzerovala a šikanovala, a když se jde do tuhého a ta vláda by měla pomáhat, tak šikanuje, buzeruje dál, ještě víc vlastně a zároveň je úplně neschopna dělat ty věci, kvůli kterým tu vládu máme, pro to, aby nám pomáhala v době krize,“ naštval se herní vývojář.

„Na druhou stranu mě strašně potěšilo, že vlastně navzdory vládě začaly probíhat akce, které tu její neschopnost kompenzují. Což je možná důkaz toho, že libertariánství a anarchokapitalismus má něco do sebe. Je vidět, že když jde do tuhého, tak se lidi dokážou mnohem lépe zorganizovat sami, když jim nikdo nehází klacky pod nohy, než když tam sedí nějaký neschopný úřednický šiml a čte si nějaký vyhlášky a řeší, že někdo nemůže vyrábět dezinfekci, protože na to nemá papír, jako když ten člověk je schopný vyrábět ve velkém množství a je to potřeba. To je prostě nehoráznost, že se takové věci dějí. A ano, mluvím o tom Žufánkovi a ano slyšel jsem, že Žufánek to udělal blbě a bla bla bla a ano, myslím si, že je to úplně jedno, že když vláda viděla, jak někdo vyrábí dezinfekci, tak mu měla poděkovat, dát mu medaili a vzít si to od něj. To, že to neudělali, a ještě mu dělali nějaký problémy, je jako zhovadilost, opravdu zhovadilost,“ pronesl.





