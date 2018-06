VIDEO To je záhada: Kudy k nám jdou uprchlíci? Reportér pátral po nové trase do Evropy

V roce 2015, kdy vrcholila migrační krize, utíkaly přes tzv. balkánskou cestu do Evropy stovky tisíc lidí z Blízkého východu, Asie, nebo Afriky. Dnes je tato cesta víceméně uzavřená. V Bosně a Hercegovině se přesto hromadí další uprchlíci. Jak je to možné? Reportér TV Prima se vydal zjišťovat detaily přímo na místo, do jednoho z nelegálních uprchlických táborů nedaleko hranice s Chorvatskem. Padesát tisíc migrantů se chystá jen odsud pochodovat do Evropy.

Reportér Patrik Kaizr se vypravil do města Velika Kladuša, které je přímo u hranic s Chorvatskem. Zde v parku potkává trojici uprchlíků z Iráku, kteří utíkají před válkou. Zatímco jejich předchůdci se bosenskou cestou dostávali ve velkém pohodlně dál do Evropy, tito tři již takové štěstí nemají. Pokud už se jejich kolegové do Chorvatska dostali, tamní policie je okamžitě deportovala zpět do Bosny. Po chvíli přemlouvání vzali uprchlíci reportéra a kameramana do nelegálního uprchlického tábora kousek za městem.

V táboře momentálně přebývá okolo jednoho tisíce uprchlíků. Cestou do tábora potkává reportér dva muže, kteří se svěřují se svým plánem překonat zelenou hranici do Chorvatska. „Všichni ti lidé, tady se jim nežije dobře,“ vysvětluje uprchlík na kameru. Na otázku, kolik lidí v táboře žije, odpovídá, že něco okolo tisícovky. Dva muži se prý o překročení hranice do Chorvatska pokusí již pojedenácté za poslední měsíc a půl.

Reportér se ale věnuje zajímavější otázce – jak je možné, že se na tisíc uprchlíků dostalo z Turecka až sem, do Bosny. Přemýšlí, jak se jim mohlo podařit přejít Makedonii, Srbsko Řecko a Černou horu. Prý se mluví o nově vzniklé balkánské trase. Prý ale ani bosenský ministr bezpečnosti neví, kudy taková trasa vede. Předpokládaná trasa prý ale využívá nejspíše měst Loznica, Karakaj a Zvornik na hranici mezi Srbskem a Bosnou.

Jak říká reportér, někteří migranti byli převedeni s pomocí srbských převaděčů za částky kolem 300 eur na osobu, Jiní hranici překonali sami, šli třeba týden. Bosenský ministr bezpečnosti Dragan Mektič přiznává, že mezi Řeckem a Bosnou je v tuto chvíli okolo 50 tisíc migrantů, kteří v létě chtějí pokračovat dále do Západní Evropy. Bude nad síly nejchudší balkánské země zastavit takovýto příliv?

Psali jsme: Václav Cílek pro PL: Bude málo vody, i u nás. Zažijeme šok. Svět narazí na úplné dno Tři procenta Čechů si přejí, aby se u nás usadili uprchlíci Senátor Valenta: Evropo, probuď se! Vláda schválila novelu zákona o pobytu cizinců. Zjednoduší studentskou a vědeckou migraci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak