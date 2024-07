VIDEO Trump postřelen, útočník je po smrti. Atentát v USA

Celá událost se odehrála jen před několika minutami na Trumpově předvolebním shromáždění ve městě Butler v Pensylvánii. 45. prezident USA byl uprostřed věty, když se odkudsi ozvalo několik výstřelů. Okolo bývalého prezidenta se v okamžiku objevili členové ochranky, všemu ale zřejmě zabránit nedokázali. Trump se nejprve sesunul k zemi, poté se mu ale v obklopení ochrankou podařilo vstát a měl viditelně zakrvácený obličej.

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV Please stop what you're doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O

Poté, co se Trump postavil na nohy, se ho zřejmě ochranka pokusila odvést, ale z druhého videa je patrné, že je požádal "wait", tedy aby počkali. Poté ukázal směrem k publiku vztyčenou pěst a křičel "fight", tedy "bojovat". Trump byl postřelen v oblasti ucha.

Ve světě jsou útoky na čelní politiky stále častější. Zítra to budou teprve dva měsíce, co atentátník Juraj Cintula čtyřikrát postřelil slovenského premiéra Roberta Fica. Ten bude mít po šíleném útočníkově činu doživotní následky.

„Na shromáždění Donalda Trumpa v Pensylvánii zaznělo několik výstřelů, republikánský prezidentský kandidát zvedl pěst, když ho americká tajná služba eskortovala k vozidlu, ukázal videozáznam z akce,“ informovala jako jedna z prvních na světě renomovaná agentura Reuters.

Krátce po útoku přišlo i první vyjádření ze strany tajných služeb. „Na Trumpově mítinku v Pensylvánii došlo 13. července večer k incidentu. Tajná služba zavedla ochranná opatření a bývalý prezident je v bezpečí. Nyní probíhá aktivní vyšetřování Tajné služby a další informace budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ uvedl Anthony Guglielmi, mluvčí Tajných služeb USA.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.