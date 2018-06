VIDEO z parlamentu Německa: AfD vyzvala k minutě ticha za 14letou Němku zabitou migrantem. Zuřivá reakce následovala

O oběti brutálního znásilnění, Susanně F., píšou německá média od minulého týdne, kdy bylo nalezeno její mrtvé tělo poblíž železniční tratě ve Wiesbadenu. Dívka si podle vyšetřovatelů prošla peklem, a než ji dvacetiletý Ali Bashar uškrtil, tak ji mučil a znásilňoval celou noc. Pachatel však společně s rodiči a pěti sourozenci opustil Německo ještě před objevením dívčina těla. V sobotu byl dopraven zpátky do Německa. Děsivý případ rezonuje nejenom ve společnosti, ale také v nejvyšších patrech politiky.

Poslanec za Alternativu pro Německo (AfD) Thomas Seitz se přihlásil ke slovu, ale u řečnického pultu se místo vyjádření k právě probíhající debatě rozhodl svůj vymezený čas věnovat znásilněné a uškrcené čtrnáctileté dívce. „Chci svůj prostor k vyjádření věnovat na památku čtrnáctileté Susanny, jejíž mrtvé tělo bylo nalezeno ve Wiesbadenu,“ uvedl padesátiletý poslanec a započal minutu ticha, která však byla nepochopitelně přerušována výkřiky levicových poslanců.

Zatímco poslanci za AfD povstali a věnovali minutu ticha památce zemřelé, Claudia Rothová ze Strany zelených vyzvala Seitze, aby se věnoval tématu. Poté začali dělat hluk i další poslanci z levicových stran. „Pane Seitzi, chcete ještě říci něco dalšího? V opačném případě bych k mikrofonu přizvala dalšího řečníka. Protože jste neodpověděl na moji otázku, dávám slovo Carstenu Schneiderovi z SPD,“ pokračovala Rothová a vyzvala Seitze, aby se vrátil zpátky na své místo.

Hlavní podezřelý, dvacetiletý Ali Bashar, sice s rodinou unikl z Německa, ale v rodném Iráku se příliš dlouho neskrýval. V iráckém Erbilu byl zatčen kurdskými vyšetřovateli a následně si pro něj přijeli zástupci německé strany. Předevčírem letadlo s mladým Iráčanem přistálo na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, odkud byl helikoptérou transportován do vazební věznice. Podle informací médií se ke svému děsivému činu přiznal.

Zůstává však otázkou, jak vysoká bude výše jeho trestu. Jako mladistvý nemůže dostat trest v maximální výši deseti až patnácti let. Bashar navíc uvedl, že s dívkou před osudným momentem značně popíjeli a do toho konzumovali blíže nespecifikované pilulky. Mladíkova matka již v německých médiích uvedla, že její syn si z celé události nic nepamatuje. Lze očekávat, že to bude hlavní argument obhajoby.

autor: pro