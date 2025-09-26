Václav Klaus: Fiala nic nedokázal. Jen polemika s Babišem

Exprezident Václav Klaus vyjádřil skepsi k blížícím se volbám. „Jak se říká, osoby a obsazení herecky řečeno se mohou změnit a určitě se změní, ale mám strach, že to nepovede k žádné skutečné změně našeho stavu ani základních principů naší politiky, že se s ním nic nestane. To mě zlobí a mírní má radostná očekávání,“ uvádí v rozhovoru pro XTV.
Na otázku, jaký otisk v porevoluční historii země zanechává premiér Petr Fiala, odpověděl Václav Klaus velmi kriticky. „Problém, problém. Snažím se nebojovat s jednotlivci, ale u Fialy to prostě nejde promlčet. Myslím, že jeho role je naprosto nešťastná. De facto přeměnil ODS z politické strany se všemi jejími problémy nebo nedostatečnostmi v politický klub jménem Petr Fiala a tomu nejde o žádné významné věci naší země. Tomu jde o udržení své pozice,“ prohlásil Klaus.
Připustil, že jej také velmi mrzí, že působení premiéra Petra Fialy nepřineslo zásadní výsledky. „Po Fialovi žádná změna, viditelná, nezůstane. A jsem z toho nesmírně smutný. Nevyřešil žádný ze zásadních problémů naší země. Připouštím, že některé jsou pouze dlouhodobě řešitelné a nestačí k tomu čtyři roky. Ale myslím, že on se ani nepokusil o žádnou výraznou změnu, protože on se vezl pouze na vlně polemiky s Babišem,“ uvedl Klaus.
Podle něj premiér vládl bez skutečné koncepce. „Vezl se na radosti, že vládne, ale žádné koncepční vládnutí jsme neviděli. Neutkal se s obrovskými deficity našeho státního rozpočtu,“ dodal bývalý prezident.
A pokračoval ve výčtu toho, co považuje za hlavní selhání současné vlády. Kritizoval její přístup k evropské klimatické politice. „Vláda se raduje z Green Dealu, který ničí naši i evropskou ekonomiku. Netroufne si říct nic zásadního. Teď v této oblasti mluví o tom, že něco zpomalí. To není žádné řešení,“ uvedl exprezident.
A neopomněl ani postoj k rusko-ukrajinskému konfliktu: „Vláda naskočila na zcela jednostrannou interpretaci války na Ukrajině. Vláda se stala víc vládou ukrajinskou než českou. To, že tu všude vlají ukrajinské vlajky, nebo donedávna intenzivně vlály… Když jezdíte po Německu nebo Rakousku, tak tam ukrajinskou vlajku nevidíte. Fialova vláda vsadila všechno na tuhle kartu,“ kroutil Klaus nesouhlasně hlavou nad počínáním současné vládní garnitury.
Václav Klaus se vyjádřil i k mediálnímu komentáři, který zahlédl, v němž zaznělo, že Fialovi neprojde jeho heslo: buď já, nebo Putin. „Vím, že se Fiala v podstatě stylizuje do této role, ale to opravdu není věc, jak něco změnit v naší zemi,“ poznamenal Václav Klaus.
Moderátor připomněl, že lidem často vadí výroky premiéra Petra Fialy, když označuje kritiky své vlády za „kolaboranty“. Václav Klaus reagoval jednoznačně: „V žádném případě na to nemá právo. Ale na tom je založena celá jeho politika, jeho a této vlády, bohužel ve většině případů i celé dnešní ODS. Takže myslím, že je to tam intenzivně zabudováno,“ uvedl.
Zároveň odsoudil, že Petr Fiala před volbami hraje o to, zda Česká republika bude patřit na Východ nebo na Západ. „Jedna věc je kolaborant, druhá věc je nepřetržité opakování jeho hesla, jestli patříme na Východ nebo na Západ. Mě to uráží. Vždycky jsme byli Západ.“ zdůraznil Klaus.
Neméně kritický byl Václav Klaus i při hodnocení resortu školství vedeného Mikulášem Bekem (STAN). „To, co se děje v českém školství, já za zločin opravdu považuji. Protože dnešní ministr školství přestal být jakýmkoliv reprezentantem a exponentem českého školství. On se stal pravou rukou aktivistických neziskovek, totálně progresivistického typu, které likvidují naše školství, a jeden jeho krok za druhým je v tomto naprosto nešťastný,“ prohlásil Klaus.
„To, co předvádí Bek, je naprosté, opravdu naprosté selhání. Vidím to i na školství svých vnoučat a slyším o tom dnes a denně hrůzné zprávy,“ dodal Václav Klaus.
V rozhovoru se vyjádřil i k současným česko-slovenským vztahům. Přiznal, že jejich stav ho velmi znepokojuje poté, kdy Fialova vláda přerušila mezivládní konzultace. „Je všeobecně známo, že hned poté jsem na protest jel na Slovensko za premiérem Ficem a tam jsem se omlouval za chování české vlády. To je mé velké téma, které mě strašně zlobí. Když vidím, že nejenom Fiala udělal tohle, ale pan Rakušan a další jezdí na demonstrace proti vládě na Slovensku, tak to je takové vměšování do zcela nezávislého, samostatného státu Slovenska, že bych si to nikdy neodvážil,“ řekl Klaus.
Dodal, že při rozdělování Československa dbal na maximální zdrženlivost: „Když jsem rozděloval Československo, dával jsem si nesmírný pozor, abych od té doby ani slovíčko do vnitřních slovenských věcí neřekl.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská