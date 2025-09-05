Václavu Havlovi k narozeninám: Země pořád nevzkvétá, lidé se zase bojí mluvit

05.09.2025 17:35 | Komentář

Václav Havel by dnes měl 89. narozeniny. A Petr Kolman, právník a vysokoškolský pedagog, se mu k výročí rozhodl napsat otevřený dopis.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vzpomínky v ulicích na Václava Havla v den jeho úmrtí. Četlo se, zapalovaly se svíčky a neslo se srdce na Hrad

Vážený pane prezidente,

uplynulo již skoro čtrnáct let, kdy zde v české kotlině žijeme opuštění bez vás. Moc nám chybíte.

Už se zase vrací časy, kdy jsou politici napadáni za své nepohodlné názory, a to nejen verbálně, ale dokonce fyzicky. Avšak pěkně popořadě.

Společnost je stále rozdělená, inu tak, jako byla i za Vás. Jen dnes je to, zdá se, mnohem ostřejší. A navíc máme letos na podzim parlamentní volby, tak si to dokážete asi jako člověk politicky zkušený, barvitě představit. A také k eskalaci obří mírou přispívají sociální sítě a „ty internety“, to za Vás vážně nebývalo.

Nutno upozornit na jeden velice smutný fenomén. Zatímco za Vašich prezidentských časů soupeřila mezi sebou klasická pravice zejména pod vlajkou ODS a levice pod praporem nejstarší naší politické strany ČSSD (založená 1878), dnes je to jinak.

U kormidla je opět ODS, pomáhají jí přirozeně i Lidovci (pardon KDU), ti byli a jsou de facto v každé vládě „po staletí“. V tom se nic, pro pět ran do paláce Charitas, nezměnilo.

A Fialovou koalici spoludotvářejí nové partaje TOP 09 a STAN, ty za Vás aktivní nebyly.

Pane Václave Havle, STAN vulgo „Starostové“, to byla a je velice interesantní partaj, začínali jako entita venkovských „starostů a starostek“ a lidé je měli docela rádi. Dnes je z nich vlivná mocná (dle leckterých až nafrněná) strana pod vedením bývalého učitele Rakušana. Nebojte, pane prezidente, to není doopravdický cizinec z Rakouska, je to prý Čech jako poleno z Kolína. Možná si ještě pamatujete jeho otce, býval rozumným senátorem za ČSSD i za Vašich časů. Ten mladý Rakušan točí pořád nějaká videa a píše na sociální sítě, a jeho specialita, když jej někdo naštve, tak jej dá do černého pytle a pověsí na zeď ministerstva vnitra. On je ministrem vnitra, kdyby se to k Vám „do nebíčka“ nedoneslo. Lidé říkají, že mu moc tuze stoupla do hlavy, ale kdo jsem já, abych ho hodnotil. Ještě bych skončil také v pytli, dodávám v satirické nadsázce.

A co dnešní opozice?

Ale abych Vám dokreslil dnešní politickou krajinu v Česku. V parlamentní opozici je hnutí podnikatele Andreje Babiše s názvem ANO, a hnutí jiného podnikatele Tomio Okamury s názvem Strana přímé demokracie (SPD).

A proč Vám, pane bývalý prezidente, vlastně píšu. Dnes již to není tvrdé, ale v zásadě férové politické soupeření, jako za Vašich časů. Aktuálně se to bere tak, že kdo je proti Fialově vládě (Vsuvka Petr Fiala - to je jeden roztomilý brněnský profesor politologie, kterého si kmotři z ODS kdysi dali do erbu a trochu se jim emancipoval, a nejspíš i zdivočel), tak ho označí za „prokremelského švába“, nebo rovnou fašistu.

Strašení komunisty

Anebo za komunistu. Ano i 36 let po Velké listopadové sametové revoluci, na kterou my starší vzpomínáme nostalgicky s plyšovou slzou v oku, funguje strašení komunisty.

Jakoby zdejší, jinak dobří a pokorní středoevropští lidé, úplně zapomněli na Vaše moudrá slova z počátku devadesátých let o odpuštění, rozvaze a toleranci.

Paradoxně největšími antikomunisty, jsou dnes lidé narození po roce 1990. Absurdní, že? A co víc, dalším mimořádně absurdním faktem, skoro jako z Vašeho zdařilého absurdního dramatu, je skutečnost, že jeden bývalý člen KSČ je nyní prezidentem České republice. Ano, na Hradě po Vás aktuálně sedí bývalý komunista a agent Vojenského zpravodajství. Ale to lidem nevadí.

Mně pranepatrnému učiteli z Brna prezidentova minulost v zásadě též nijak extrémně nevadí, ale co mne dosti pálí, ten dvojí metr. Prostě když se to dnešním mocným hodí, tak vytáhnou laciný antikomunistický klacek. Jakoby se nepsal rok 2025, ale rok 1990.

Autocenzura opět na scéně

Pane prezidente, mnozí občané se již dnes bojí mluvit a psát. Vrací se čas autocenzury, jak jste před ní varoval v devadesátých letech.

Pro ilustraci - nedávno dokonce vyhodili dvaašedesátiletého chlapa po 35 letech z jeho vlastní kapely, kterou dokonce kdysi zakládal, jelikož si dovolil kandidovat za menší mimoparlamentní stranu Motoristé sobě, která je také občas kritická proti „Fialové vládě“.

Země nevzkvétá

Pane prezidente, naše země nevzkvétá, státní dluh nám nadále roste. Nicméně roste i počet úředníků a různých regulací, a to máme údajně pravicovou vládu. Lidé v posledním volebním období (2021-2025) přišly o třetinu hodnoty svých úspor. Vláda má plná ústa podpory bydlení, ale přitom mj. zvedla daň z nemovitosti. Což se netýká jen majitelů domů a bytů, ale zákonitě i nájemníků, kterým ji logicky propisují „páni domácí“ do výše nájmů.

Ale mám na závěr i dobré zprávy – například paní Jiřina Bohdalová (Vaše oblíbená herečka) stále žije a hraje. A Váš nástupce pan profesor Václav Klaus, jistě si na něj pamatujete a na časté (dnešní optikou plodné) politické rozbroje s ním, je stále ve vynikající kondici a nadále je inspirujícím řečníkem a veřejným intelektuálem. Ten dnešní vládě také vadí, koneckonců těm dnešním pánům ze Strakovky, vadí skoro každý, kdo se nebojí svobodně přemýšlet.

S úctou

Petr Kolman, právní pedagog

autor: Petr Kolman

