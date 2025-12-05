„Nejsi ani ve hře.“ Kancléř Merz dostal zlý vzkaz

Válka na Ukrajině stále pokračuje, a zatímco Rusové dál tlačí na Ukrajince na frontě, probíhají jednání o možném uzavření míru. Probíhají paralelně mezi USA a Ukrajinou na straně jedné a mezi USA a Ruskem na straně druhé. Hlavní ruský vyjednavač Kirill Dmitrijev německému kancléři Fridrichu Merzovi sdělil, kde přesně v tomto schématu stojí Německo.

„Nejsi ani ve hře.“ Kancléř Merz dostal zlý vzkaz
Foto: Repro: X
Popisek: Německý kancléř a předseda strany CDU na pondělní tiskové deportaci vysvětluje svůj výrok o obrázku německých měst

Rusové útočí na Ukrajinu už tři a tři čtvrtě roku. 47. prezident Donald Trump již v předvolební kampani, která probíhala před rokem v tuto dobu, řekl, že ruskou agresi na Ukrajině ukončí. Jednání o míru probíhají souběžně s ruskými údery na ukrajinskou frontu, na ukrajinskou infrastrukturu i na ukrajinské zázemí, v němž se civilisté snaží nějak žít, ale prozatím se tato jednání příliš neposunula.

O slovo se hlásí také EU, která chce mít na jednání vliv, když se válka odehrává v jejím sousedství a politici Německa, Francie či Finska se snaží Donalda Trumpa přesvědčit, aby se k zájmům starého kontinentu stavěl vstřícněji. Německý kancléř Fridrich Merz (CDU) už veřejně vyjádřil obavy, zda Evropa může vložit svou důvěru v tým amerických vyjednavačů, v němž hrají hlavní roli podnikatel v realitách Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.

Server Magazínu Der Spiegel upozornil na telefonát Merze s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Německý kancléř varoval Zelenského, aby se měl na pozoru. Prohlásil, že američtí vyjednavači „hrají hry“ a že by měl být v příštích několika dnech „velmi opatrný“. „Hrají hry, jak s vámi, tak s námi,“ dodal Merz.

A dostalo se mu odpovědi z nečekané strany.

Na sociální síti X mu odpověděl ruský vyjednavač rokující s americkou stranou Kirill Dmitrijev.

„Milý Merzi, ty ani nejsi ve hře. Diskvalifikoval si sám sebe válečným štvaním, sabotáží míru, nerealistickými návrhy, sebevraždou západní civilizace, migrací a tvrdohlavou hloupostí,“ uhodil na německého kancléře Dmitrijev.

 

K telefonickému rozhovoru, kde se Zelenskému dostalo od Merze varování, mělo dojít minulé pondělí. Německá vláda se prozatím k tomuto úniku informací nijak nevyjádřila.

Magazín Der Spiegel napsal, že jednání se vedle Merze zúčastnila řada dalších evropských lídrů včetně polského premiéra Donalda Tuska, dánské premiérky Mette Frederiksenové, norského premiéra Jonase Gahra Støreho a lídrů EU Ursuly von der Leyenové a Antónia Costy.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

autor: Miloš Polák

