„Nejsi ani ve hře.“ Kancléř Merz dostal zlý vzkaz

Rusové útočí na Ukrajinu už tři a tři čtvrtě roku. 47. prezident Donald Trump již v předvolební kampani, která probíhala před rokem v tuto dobu, řekl, že ruskou agresi na Ukrajině ukončí. Jednání o míru probíhají souběžně s ruskými údery na ukrajinskou frontu, na ukrajinskou infrastrukturu i na ukrajinské zázemí, v němž se civilisté snaží nějak žít, ale prozatím se tato jednání příliš neposunula.
Server Magazínu Der Spiegel upozornil na telefonát Merze s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Německý kancléř varoval Zelenského, aby se měl na pozoru. Prohlásil, že američtí vyjednavači „hrají hry“ a že by měl být v příštích několika dnech „velmi opatrný“. „Hrají hry, jak s vámi, tak s námi,“ dodal Merz.
A dostalo se mu odpovědi z nečekané strany.
Na sociální síti X mu odpověděl ruský vyjednavač rokující s americkou stranou Kirill Dmitrijev.
„Milý Merzi, ty ani nejsi ve hře. Diskvalifikoval si sám sebe válečným štvaním, sabotáží míru, nerealistickými návrhy, sebevraždou západní civilizace, migrací a tvrdohlavou hloupostí,“ uhodil na německého kancléře Dmitrijev.
Chancellor Merz accuses the Americans of “playing games, both with you [Zelensky] and with us.”— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 4, 2025
Dear Merz, you are not even in the game. You disqualified yourself by warmongering, peace sabotage, unrealistic proposals, Western Civilisation suicide, migration, stubborn stupidity https://t.co/bOuSHjr990
K telefonickému rozhovoru, kde se Zelenskému dostalo od Merze varování, mělo dojít minulé pondělí. Německá vláda se prozatím k tomuto úniku informací nijak nevyjádřila.
Magazín Der Spiegel napsal, že jednání se vedle Merze zúčastnila řada dalších evropských lídrů včetně polského premiéra Donalda Tuska, dánské premiérky Mette Frederiksenové, norského premiéra Jonase Gahra Støreho a lídrů EU Ursuly von der Leyenové a Antónia Costy.
autor: Miloš Polák