Válka s mainstreamem pokračuje? Musk na sociální síti X zavádí novinku

Musk ve čtvrtek na síti X napsal, že se klasická mainstreamová média snaží zničit jeho sociální platformu. „Staré mediální společnosti se zoufale snaží tuto platformu zničit všemi možnými prostředky,“ uvedl Musk bez dalších podrobností.

Legacy media companies are desperately trying to kill this platform by any means possible https://t.co/WzihRGtVth — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023

Jde o další část jeho bojůvek s těmito médii, kterými Musk pohrdá. To nejspíše potvrzuje i jeho poslední změna na síti X z tohoto týdne. Platforma X totiž plánuje začít ze zpravodajských článků na síti odstraňovat titulky a další související texty. Výsledkem je, že tweety s odkazy na články budou obsahovat pouze hlavní obrázek článku.

Musk, který se sám prohlašuje za „absolutistu svobody slova“, plánovanou změnu i svůj podíl na ní i potvrdil. „Pochází to přímo ode mě. Výrazně to zlepší estetiku,“ napsal na X, jak informuje server Businessinsider.com.

Změna má vytvořit prostor, aby se na obrazovku X vešlo více příspěvků, dříve nazývaných tweety, najednou. Musk ale také uvedl, že to pomůže omezit clickbait. Tento krok by mohl snížit viditelnost příspěvků s odkazy mediálních společností, a tím jim snížit návštěvnost. Odebrání důležitého kontextu z článků by také mohlo být pro uživatele matoucí, protože by byli nuceni hádat, o čem článek je, pokud uživatel tyto informace ručně nedoplní.

Musk má s mainstreamovými médii napjaté vztahy už delší dobu. Tento krok je posledním z řady výstřelů, které Musk v posledních několika letech na adresu tisku podnikl.

V roce 2018 napsal na Twitteru: „Pokrytectví velkých mediálních společností, které si nárokují pravdu, ale zveřejňují jen tolik, aby přikrášlily lež, je důvodem, proč si jich veřejnost přestala vážit.“ Krátce poté přišel s nápadem vybudovat „web, kde by veřejnost mohla hodnotit základní pravdivost jakéhokoli článku a sledovat skóre důvěryhodnosti v průběhu času každého novináře, redaktora a publikace“.

Minulý týden Musk řekl, že „Reuters a fakta se dobře neznají“. Jeho výroky přišly několik dní poté, co tento zpravodajský server zveřejnil vyšetřování Muskovy společnosti Tesla, která měla vytvořit utajený tým specialistů cenzurujících stížnosti na špatný dojezd elektromobilů.

Musk také dříve označil The New York Times za „propagandu“ a „neregistrovanou lobbistickou firmu pro krajně levicové politiky“. Tento americký deník je také jediným velkým médiem, které nemá na síti X ověřovací certifikát. Na jaře Musk zavedl měsíční poplatek za ověření účtu ve výši 1 000 dolarů. Deník The New York Times tehdy uvedl, že nehodlá tento příspěvek platit, na což Musk reagoval slovy: „No dobře, tak ho tedy zrušíme.“

Musk měl v minulosti roztržku také s National Public Radio, když v dubnu X změnil označení této zpravodajské organizace z „média financovaného vládou“ na „média spojená se státem“, čímž ji zařadil do stejné kategorie jako propagandistické kanály v zemích, jako je Rusko nebo Čína. Společnost NPR následně prohlásila, že z Twitteru odejde, Musk jí pohrozil, že pokud nezačne opět zveřejňovat příspěvky, smaže její certifikát ověření.

The Washington Post také o Muskovi prohlásil, že z Twitteru vytvořil platformu pro pravicové extremisty, kde se hojně šíří dezinformace a násilný obsah. „Od loňského roku, kdy Elon Musk převzal Twitter – poté, co se neúspěšně pokusil z jeho koupě vycouvat – se na platformě odehrály různé změny, od zjevných až po nenápadné. Z nevysvětlitelných důvodů se nyní jmenuje X a systém používání zaškrtávacích značek pro označení důvěryhodných zdrojů byl zcela převrácen. Platforma se orientovala zejména na angažovanost a finančně odměňuje ty, kteří zvyšují návštěvnost. Je to jiné místo, než bývalo, a to v nesčetných ohledech,“ píše se v komentáři v The Washington Post.

„Je také výslovně otevřenější extremistickému obsahu. Musk prohlásil, že Twitter koupil, aby bojoval proti ‚viru woke kultury‘, a prezentoval se jako zastánce ‚svobody projevu‘, což v praxi znamenalo omezení moderátorských snah webu. To umožnilo více ‚antiwoke‘ obsahu, což z definice znamená více pravicového obsahu. Obnovil řadu účtů, které byly odstraněny kvůli dezinformacím, urážkám nebo extremistické rétorice, což mělo předvídatelný důsledek – brzy se prudce zvýšil počet extremistického obsahu včetně antisemitského,“ píše deník.

