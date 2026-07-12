Babiš přitvrdil proti prezidentovi tak, že se ozvala i zamčená Nerudová

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš se ve své nedělní promluvě k voličům ostře vymezil proti prezidentovi Petru Pavlovi a konstatoval, že prezident Pavel v podstatě na summitu NATO dělal jen ostudu, protože politici jiných zemí údajně kroutili hlavou nad tím, co tam Petr Pavel vlastně dělá.
Vedle toho Andrej Babiš striktně odmítl obnovovat schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. „Nechci být součástí jeho kampaně,“ pravil Andrej Babiš.
Ing. Andrej Babiš
Na sociální síti Facebook svou kritiku ještě rozvedl.
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„Naši vládu si nikdy nepřál. Chtěl Fialovu vládu, se kterou se shodne na přijetí eura, přesunu naší suverenity do Bruselu, zachování koncesionářských poplatků, podporu politických neziskovek nebo válku na Ukrajině. Klacky pod nohy nám hází od samého začátku. Sliboval bezproblémové sestavování vlády, pak si začal klást podmínky, a dokonce nám chtěl mluvit do programu. V rozporu s ústavou odmítl jmenovat ministra, začal rozdávat L-159ky Ukrajině, zveřejnil soukromou konverzaci. Kritizuje naši vládu, kdykoli může, a to i v zahraničí. A korunu všemu nasadil žalobou k Ústavnímu soudu. Ano, opravdová definice nekonfliktnosti,“ kroutil hlavou předseda vlády.
Babiš se domnívá, že Petr Pavel záměrně vyvolává další a další konflikty s jeho vládou. Kvůli prezidentským volbám, které proběhnou v roce 2028.
„Prezidentské volby se kvapem blíží a útoky na vládu jsou jednodušší než občanům předložit výsledky práce, jak jsme to tento týden udělali my. A především mají zamaskovat, že navzdory slibům, že bude prezidentem všech, je Petr Pavel prezidentem opozice,“ uzavřel Babiš.
A tady si vysloužil ostrou kritiku. Mimo jiné např. od předsedy STAN Víta Rakušana.
„Proč koordinovat zahraniční politiku? V zájmu naší země. Jenže Andrej Babiš řeší vždycky jenom svoje zájmy,“ konstatoval.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Kritickými slovy nešetřila ani europoslankyně za STAN Danuše Nerudová.
„Andrej Babiš opět dokazuje, jaký je slaboch. Není schopen překročit svůj vlastní stín a v zájmu této země komunikovat s řádně zvoleným prezidentem. Zjevně nikdy na funkci prezidenta neměl a teď ukazuje, že nemá ani na funkci premiéra,“ konstatovala ze svého zamčeného profilu na síti X.
Proč koordinovat zahraniční politiku? V zájmu naší země. Jenže Andrej Babiš řeší vždycky jenom svoje zájmy. pic.twitter.com/WIZfMwmhb7— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 12, 2026
Zastupitel ODS z Pardubic Vít Ulrych se také přidal.
„Prezident a premiér spolu mají mluvit. Zvlášť o zahraniční a bezpečnostní politice. Odmítnout pravidelné konzultace s hlavou státu je od Andreje Babiše velká chyba. A myslím, že to nepochopí ani řada jeho vlastních voličů,“ napsal na sociální síti X.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
MUDr. Vít Ulrych
Přidala se k němu i kolegyně z Pardubic z řad TOP 09.
„Politiku permanentního fňukání a ublíženosti. Tenhle geront prostě nedokáže unést, že není středem vesmíru. Odmítnout koordinaci zahraniční politiky státu s prezidentem s takhle trapnou výmluvou je vrchol debility. Mstivej, sebestřednej a nevhodnej pro jakoukoliv státní funkci.“
Prezident a premiér spolu mají mluvit. Zvlášť o zahraniční a bezpečnostní politice.— Vít Ulrych (@vitulrych) July 12, 2026
Odmítnout pravidelné konzultace s hlavou státu je od Andreje Babiše velká chyba. A myslím, že to nepochopí ani řada jeho vlastních voličů.
Politiku permanentního fňukání a ublíženosti. Tenhle geront prostě nedokáže unést, že není středem vesmíru. Odmítnout koordinaci zahraniční politiky státu s prezidentem s takhle trapnou výmluvou je vrchol debility. Mstivej, sebestřednej a nevhodnej pro jakoukoliv státní funkci. pic.twitter.com/KF2IVodTZn— Jana (@JanaKriz2204) July 12, 2026
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