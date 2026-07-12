Babiš přitvrdil proti prezidentovi tak, že se ozvala i zamčená Nerudová

12.07.2026 20:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda vlády Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla obnovit schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. „Nechci být součástí jeho kampaně,“ pravil Andrej Babiš. A dostal za to vyndáno. Od předsedy STAN Víta Rakušana nebo od europoslankyně Danuše Nerudové, která si zamkla profil.

Babiš přitvrdil proti prezidentovi tak, že se ozvala i zamčená Nerudová
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Premiér Andrej Babiš na CNN Prima News

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš se ve své nedělní promluvě k voličům ostře vymezil proti prezidentovi Petru Pavlovi a konstatoval, že prezident Pavel v podstatě na summitu NATO dělal jen ostudu, protože politici jiných zemí údajně kroutili hlavou nad tím, co tam Petr Pavel vlastně dělá.

Vedle toho Andrej Babiš striktně odmítl obnovovat schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. „Nechci být součástí jeho kampaně,“ pravil Andrej Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Na sociální síti Facebook svou kritiku ještě rozvedl. 

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Prezident je prý nekonfliktní a Babiš útočí? Vážně? Tři dny po summitu NATO v Ankaře, kde si svou účast pan prezident vynutil u Ústavního soudu, si Petr Pavel „slovenské kavárně“ v Trenčíně postěžoval, že nejdůležitější emocí z Ankary je znepokojení lídrů západních zemí z vývoje ve střední Evropě, konkrétně že Západ ztrácí Česko a Slovensko. ‚Zaujal mě rozšířený pocit, že nás západní země ztrácejí,‘ řekl. To nemůže myslet vážně, když jsou naše vztahy se západními zeměmi naopak nadstandardní a to musí vidět i slepý. Den po prezidentově vystoupení na Slovensku vydal Hrad tiskovou zprávu, že prezident je nekonfliktní a chce spor s vládou uklidnit. No, musel jsem se podívat do kalendáře, jestli není 1. dubna,“ konstatoval Babiš. 

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Premiér má za to, že prezident sice stále dokola tvrdí, že mu jde o bezpečnost Česka, ale Babiš ani na chvíli nepochybuje o tom, že Petru Pavlovi jde v prvé řadě o kritiku jeho samotného, jeho hnutí ANO, a nakonec i celé jeho vlády.

„Naši vládu si nikdy nepřál. Chtěl Fialovu vládu, se kterou se shodne na přijetí eura, přesunu naší suverenity do Bruselu, zachování koncesionářských poplatků, podporu politických neziskovek nebo válku na Ukrajině. Klacky pod nohy nám hází od samého začátku. Sliboval bezproblémové sestavování vlády, pak si začal klást podmínky, a dokonce nám chtěl mluvit do programu. V rozporu s ústavou odmítl jmenovat ministra, začal rozdávat L-159ky Ukrajině, zveřejnil soukromou konverzaci. Kritizuje naši vládu, kdykoli může, a to i v zahraničí. A korunu všemu nasadil žalobou k Ústavnímu soudu. Ano, opravdová definice nekonfliktnosti,“ kroutil hlavou předseda vlády.

Babiš se domnívá, že Petr Pavel záměrně vyvolává další a další konflikty s jeho vládou. Kvůli prezidentským volbám, které proběhnou v roce 2028.

„Prezidentské volby se kvapem blíží a útoky na vládu jsou jednodušší než občanům předložit výsledky práce, jak jsme to tento týden udělali my. A především mají zamaskovat, že navzdory slibům, že bude prezidentem všech, je Petr Pavel prezidentem opozice,“ uzavřel Babiš.

A tady si vysloužil ostrou kritiku. Mimo jiné např. od předsedy STAN Víta Rakušana.

„Proč koordinovat zahraniční politiku? V zájmu naší země. Jenže Andrej Babiš řeší vždycky jenom svoje zájmy,“ konstatoval.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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Kritickými slovy nešetřila ani europoslankyně za STAN Danuše Nerudová.

Psali jsme:

„Andrej Babiš opět dokazuje, jaký je slaboch. Není schopen překročit svůj vlastní stín a v zájmu této země komunikovat s řádně zvoleným prezidentem. Zjevně nikdy na funkci prezidenta neměl a teď ukazuje, že nemá ani na funkci premiéra,“ konstatovala ze svého zamčeného profilu na síti X.

 

kritika na adresu Andreje Babiše

 

Zastupitel ODS z Pardubic Vít Ulrych se také přidal.

„Prezident a premiér spolu mají mluvit. Zvlášť o zahraniční a bezpečnostní politice. Odmítnout pravidelné konzultace s hlavou státu je od Andreje Babiše velká chyba. A myslím, že to nepochopí ani řada jeho vlastních voličů,“ napsal na sociální síti X.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
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MUDr. Vít Ulrych

  • KDU-ČSL
  • místopředseda Kontrolního výboru města Pardubice
  • městský radní
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Přidala se k němu i kolegyně z Pardubic z řad TOP 09. 

„Politiku permanentního fňukání a ublíženosti. Tenhle geront prostě nedokáže unést, že není středem vesmíru. Odmítnout koordinaci zahraniční politiky státu s prezidentem s takhle trapnou výmluvou je vrchol debility. Mstivej, sebestřednej a nevhodnej pro jakoukoliv státní funkci.“

 

Psali jsme:

„V dnešní době by se necítil dobře.“ Pavel si vzal do úst Havla
Ptejte se Hradu, jak to bylo s pozváním. Podle zákona
Babiš? Trapas na summitu NATO se odehrál úplně jinde
Babiš si vychutnal Pavla na detailech ze summitu

 

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Článek obsahuje štítky

Babiš , bezpečnost , kampaň , ODS , Pardubice , Pavel , STAN , volby , Rakušan , ANO , Petr Pavel , Ulrych , Nerudová , Prezident Pavel , zahraniční poliika

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