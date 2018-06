Vážné nařčení Babiše: ANO ohrozilo bezpečnost Česka. Nesplněné sliby. Už jsou mrtví, hrozí akce

„Když se dne 9. června 2017 v rámci novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů hlasovalo o mém návrhu na zvýšení zvláštního příplatku (mezi příslušníky nazývaný jako rizikáč), hlasovali poslanci hnutí ANO, s výjimkou dvou, proti nebo se zdrželi. Vyhověli tak stanovisku svého tehdejšího ministra financí Pilného, který byl zásadně proti. Pro hlasovalo 72 poslanců ze 105 přítomných a návrh byl přijat. Tato část novely nabývá účinnosti 1. 1. 2019. Mezičas byl dán pro stanovení nové výše příplatků pro výkon konkrétních činností v jednotlivých bezpečnostních sborech,“ popsal Ondráček.

„V prvních měsících tohoto roku měli odpovědní funkcionáři bezpečnostních sborů tyto příplatky stanovit a předložit požadavky na státní rozpočet pro rok 2019, kde by toto navýšení již bylo zahrnuto. Kolem nové výše rizikáčů však zavládlo absolutní mlčení a nikdo nechtěl odpovídat ani na konkrétní dotazy. Když se ke mně dostala informace, že by bylo dobré zákon znovu otevřít a ve zkráceném projednání zrušit dolní hranici rizikáče pro I. skupinu tušil jsem, že se něco chystá. Abych měl jasno, využil jsem institutu písemných interpelací a s konkrétními dotazy jsem se začátkem tohoto měsíce obrátil na ministra vnitra v demisi Metnara,“ popsal Ondráček s tím, že jednání výboru pro bezpečnost proběhlo 7. června a bylo tam otevřeno právě i toto téma.

„Informace náměstka MV pro ekonomiku Zmatlíka i náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Petříka byla taková, že navýšení zvláštního příplatku se na požadavek Ministerstva financí očekává jen v minimalistické verzi. Tedy, že zvláštní příplatek bude od 1. 1. 2019 navýšen těm příslušníkům, kteří jsou pod jeho dolní hranicí. Na platy příslušníků se pro rok 2019 počítá s navýšením objemu peněz o 6 %, přičemž 2 % by byly využity k navýšení základních tarifů a zbývající 4 % právě na dorovnání či mírného navýšení rizikáče,“ popsal Ondráček.

„Každý týden jsem svědky spanilých jízd premiéra Babiše a jeho vlády v demisi do regionů, kde se rozdávají miliardy, tu na výstavbu či rekonstrukci nádraží, tu na zateplení budov škol a nemocnic, tu na opravy krajských silnic. Slibuje se přidání na platech zdravotním sestřičkám, učitelům, prostě každému, kdo přijde a kdo si řekne. Vše podle pravidla: slibem nezarmoutíš. A to nemluvím o miliardách, které se mají nalít do zbrojení, abychom se zalíbili generálům v NATO. Když se ty slibované miliony a miliardy sečtou, najednou se zjistí, že v pokladně ty peníze nejsou. A tak když se má někde přidat, musí se jinde ušetřit a škrtat,“ podotkl dále Ondráček s dotazem, proč si tato vláda vybrala zrovna bezpečnost a jaký to bude mít konečný dopad.

„Hnutí ANO, které drží finance, nemá ve svých řadách odborníky na bezpečnost a dosluhující ministr Metnar je málo razantní. Navíc resort vnitra připadl na základě koaličního vydírání sociální demokracii, tak proč jim trochu nepřiškrtit tipec? Jenže myslím, že tady v hnutí ANO zase odvedli špatnou práci. V bezpečnostních sborech to dlouhodobě vře. Chybí tisíce příslušníků, nábor se nedaří, sbory stárnou a o odchodu do civilu přemýšlí další tisíce lidí. Bude-li tato minimalistická varianta rizikáčů realizována, může se lavina odchodů spustit dříve než v mnou avizovaném roce 2020. Pokud nakonec vznikne menšinová vláda ANO a ČSSD očekávám, že nový ministr vnitra bude požadovat navýšení svého rozpočtu,“ dodal Ondráček.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



„Může také nastat situace, že pomyslný pohár trpělivosti přeteče a policisté, hasiči, vězeňští dozorci, celníci a další půjdou manifestovat před Úřad vlády jako v roce 2010. Vláda nakonec ustoupí a vítězem bude ten, kdo zrovna sedí na vnitru, tedy sociální demokracie. Proč se hnutí ANO žene do této předem prohrané bitvy a proč chce spáchat tuto politickou sebevraždu, je mi záhadou,“ uzavřel Ondráček.

Ondráčkův text pak sdílela i odborová organizace IZS. „Černý scénář se naplňuje? Za květen je skóre minus 6 příslušníků. Spoustu zkušených příslušníků s odslouženými lety udrželo ve službě avizované navýšení zvláštního příplatku od 1. 1. 2019. Tato mantra opakovaná vedením policie ale dostává na frak. Rychlost jízdy z kopce se zvyšuje,“ píše odborová organizace ke svému grafu.