Vážně se smějete, siláci? Zastání pro plačícího diplomata z Mnichova, byl prý dojemný

Mnichovská bezpečnostní konference skončila po pátečním projevu amerického viceprezidenta J. D. Vance v slzách. Kritika Evropy, například za její ústup od svobody slova, zaskočila kromě špiček EU také šéfa konference Christopha Heusgena, který se při vzpomenutí na projev viceprezidenta USA rozbrečel.

„S (zakladatelem mnichovské bezpečnostní konference) Ewaldem von Kleistem začala tato konference jako transatlantická. Po pátečním projevu viceprezidenta Vance sdílíme strach, že naše společná základna hodnot už není dál tak společná. Jsem velmi vděčný všem těm evropským politikům, kteří promluvili a znovu potvrdili, jaké hodnoty a principy hájí. Nikdo to neudělal lépe než prezident Zelenskyj,“ vrátil se Heusgen při ukončování konference k projevu viceprezidenta USA, během čehož se rozplakal.

Dovolte mi to ukončit, pronesl ještě mezi vzlyky, načež opustil pódium.

Mnozí to komentovali slovy, že tento projev slabosti přesně vystihuje, jaká je současná Evropa. „To je asi tak v kostce stav současné Evropy,“ uvedla komentátorka Karolína Stonjeková.

„Kam jsme se to, proboha, dostali,“ prohlásil právník Tomáš Nielsen. „Vše, co jste ani nechtěli vědět o Evropě po nárazu na realitu,“ shrnul prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Našli se ale i komentující, podle nichž šlo ze strany Heusgena o projev lidskosti a upřímných emocí.

„Christoph Heusgen je diplomat a bývalý poradce Angely Merkelové. Není politikem ani vojákem. A pokud se neudrží a vytrysknou mu nad pohnutým osudem Ukrajiny slzy, je to jen jeho soukromá, pro mě osobně zcela pochopitelná emoce, ze které se nedá nic vyvodit ani o Evropě, ani o Západu,“ reagoval novinář Respektu Marek Švehla.

Novinář Vojtěch Boháč nechápe, jak se Heusgenovi za jeho projev emocí může někdo vůbec smát. „Tady se vážně nějací siláci smějou Christopheru Heusgenovi, že se na závěr mnichovské konference rozbrečel?“ diví se Boháč.

Konference podle něj byla skvělá a dala do pohybu velmi potřebné věci, ale pocit horších časů před námi mohl na leckoho dolehnout. „Ta konference byla skvělá, potkalo se tam obrovské množství lidí z celého světa. Některé věci, které to dlouho potřebovaly, se díky ní daly do pohybu. Byl tam obrovský pocit toho, že nás čekají nebezpečné časy, ale zabereme a zvládneme to. Ale kdo ví,“ tvrdí Boháč.

„Těžko se to předává na dálku, ale když tam jste s lidmi, které jste jindy potkali ve válce na Ukrajině, jiné v Afghánistánu mezi teroristickými útoky, s některými se znáte z doby, kdy byl svět ještě úplně v pořádku a dělali jsme si srandu, kdy se to asi podělá. Teď je všechny máte na jednom místě – hodně z nich před sebou bude mít v blízké době hodně náročné rozhodování. Dost lidí se vrací do míst, kde je válka. Někteří budou už zítra zase bojovat proti stále autoritářštějším tendencím ve svých zemích, další mají na starosti transformaci svých armád, které nebezpečně nestíhají s narůstající agresí Ruska na svých hranicích. Nikdo neví, kde bude svět zase za rok a kdo z těch lidí jak dopadne,“ vysvětluje Boháč, jaké mohly být namístě silné emoce.

„Nechci být kýčovitý, ale to tam fakt cítíte ve vzduchu. Prostě pro mnohé chvilka příjemného bezpečí v jinak fakt divokém světě. Já jsem byl vždycky naměkko a v slzách, i když končil letní tábor. Smát se po takovéto události týpkovi, který jí předsedal, že je dojatý, je chlapáctví z první třídy,“ zopakoval novinář.

Boháč navíc přidal fotografii ruského prezidenta Vladimira Putina, kde také pláče. „A tady mám uklidnění pro ty, kteří se bojí, že jsme tím už prohráli. Neprohráli, i Putin brečí!“ dodal Boháč, že pláč není projevem slabosti.

Christoph Heusgen, který v posledních letech prezidentoval mnichovské bezpečnostní konferenci, byl v letech 2005-2017 jedním z hlavních tvůrců zahraniční politiky Angely Merkelové. Ve svých pamětech na něj kancléřka vzpomíná poměrně často, třeba i s kuriozní historkou, jak domlouval, že Vladimír Putin na jednání nepřivede svého psa, kterých se Merkelová bojí. Předtím pracoval v Evropské unii pro komisaře Javiera Solanu a poté se stal německým velvyslancem při OSN. Po jeho plačtivé scéně mnozí připomínali, jak se v roce 2018 s celou delegací smál varování Donalda Trumpa, že se Německu vrátí jeho přílišná závislost na Rusku.

Od roku 2022 byl prezidentem bezpečnostní konference v Mnichově. V této pozici nazval bývalého ruského prezidenta Medveděva klaunem a vyzýval k dodávkám tanků Leopard na Ukrajinu.

Podle amerického komentátora Briana Krassensteina je pohled na plačícího Heusgena pro Američany naopak srdcervoucí. „Podívejte se, jak se Christoph Heusgen, německý diplomat a předseda mnichovské bezpečnostní konference, rozčiluje nad absurdním proruským projevem J. D. Vance na konferenci. Německo je jedním z našich nejbližších spojenců a přátel – vidět takovou míru rozrušení u respektovaného diplomata je skutečně srdcervoucí,“ reagoval komentátor.

