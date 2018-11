Ve středních Čechách se otevírají centra pro integraci mimoevropských cizinců

10.11.2018 10:32

V České republice už neexistuje kraj, kde by nefungovalo alespoň jedno středisko pro integraci cizinců do české společnosti. Středočeský kraj byl posledním regionem, kde podobné centrum chybělo. Podle informací serveru Aktuálně.cz se to teď změní. V průběhu listopadu kraj otevře pět center na podporu integrace cizinců.