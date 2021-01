Vědec tvrdě: Očkování? To bude zklamání. Opatření budou i po něm

reklama

Šerý v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV upozornil občany, že ten, kdo už koronavirus prodělal, může být v klidu, protože nová britská mutace koronaviru pro něj není nebezpečná. Obecně ale platí, že tento virus má rychlejší schopnost se šířit a to až o 75 procent oproti původní verzi viru. Podle Šerého ale v tuto chvíli nelze říct, co přesně to udělá s populací, jak rychle se bude virus šířit. Bude prý totiž velmi záležet na tom, jaké restrikce přijme vláda v každé jednotlivé zemi.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 2% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 85% hlasovalo: 2989 lidí

„V současné chvíli dělat nějaké restrikce je velmi zavádějící, protože bude záležet na tom, jaké tady budou nebo nebudou restrikce,“ upozornil Šerý s tím, že lidé se stále potkávají na pracovištích, v rodinách a tak podobně, takže virus se může šířit ve větším měřítku.

Současně prý platí, že už se mohlo promořit až na 3 miliony lidí. „Čili my teď máme soustu lidí, kteří jsou nějak vůči viru rezistentní, ačkoli ještě očkováni nebyli,“ uvedl Šerý. Lidé, kteří nemoc prodělali, mají podle pana profesora imunitu na pár měsíců, podle toho, jak silně u nich nemoc proběhla. Dá se odhadnout, že někdo bude mít imunitu 3 měsíce, někdo 8 měsíců.

Ale podle Šerého není promořování tou nejlepší cestou z pandemie, protože čím víc se lidé promořují, tím větší je pravděpodobnost, že se objeví nějaké nové a možná nebezpečnější mutace viru.

„Já pořád opakuju, že my se toho viru potřebujeme zbavit. My jsme ve válce. De facto tady od druhé světové války obdobná situace nebyla, ani v České republice, ani jinde ve světě, a my si musíme uvědomit, že jsme v různých rovinách boje. Máme tady i kolaboranty, kteří říkají, že se musíme promořit a virus tady s námi zůstane. To je de facto kolaborace,“ upozornil profesor Šerý.

Samo o sobě prý nebude stačit ani očkování.

„Vakcinace je jednou z možností řešení, ale samotná vakcinace stačit nebude. Já mám velké obavy z toho obrovského zklamání, které může přijít poté, až se zjistí, že se většina lidí naočkovala a přitom stále mohou být infekční, stále tady ten virus máme, stále se budou dít nějaké restrikce a tak dále,“ upozornil Šerý.

„Já bych tady proto mluvil otevřeně. Ta vakcína samozřejmě pomůže. Lidem, kteří se nakazí, tak u většiny lze předpokládat, že ten virus se nedostane dál do těla a orgány jako srdce zůstanou uchráněny. Ale ti lidé budou dál infekční. Proto já mluvím také o tom, aby lidé měli očkovací pasy a pak je třeba legitimovali v restauraci, kdy byli očkováni a jestli neměli ještě třeba neštovice a já nevím co. Tohle mi jednak připadá velmi přitažené za vlasy a jinak mi to přijde jako velmi nebezpečný sociologický experiment, protože může vést k nálepkování, že lidé, kteří se nechali očkovat, jsou lepší než ti, kteří se nenechali očkovat,“ rozváděl svou myšlenku.

Pár slov věnoval i protiepidemickému systému PES. Pro běžného člověka je podle Šerého PES až příliš složitý. „Já když jsem to viděl, tak jsem se nemohl přestat smát,“ pravil Šerý.

„Když se na to podíváte, tak ten PES je vládou neustále znásilňován a měněn a k ničemu to nevede,“ doplnil ještě.

Psali jsme: Odmítači, vážný vzkaz. Milan Lasica ho vyslal přes PL. Došlo i na Čaputovou a Matoviče Prezident Zeman se dnes nechá očkovat proti koronaviru V létě brojil proti rouškám. A teď leží rektor UK na JIP s mimotělní podporou plic Očkování: Umělkyně Sommerová ve zlé situaci. A Tonda Panenka...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.