Vědec udeřil: Promořování? Nesmysl. Smrt starých. Jako ,,čtvrtý pilíř důchodové reformy"

V první řadě zdůraznil, že oněch 11 osobností v čele s Tomášem Zimou, Martinem Balíkem a dalšími, které podepsaly onen otevřený dopis, nehovoří za celou univerzitu. Na Univerzitě Karlově působí podle Hořejšího celá řada odborníků, kteří spolu s Hořejším vidí situaci jinak. Hořejší vychází především z toho, že o čínském koronaviru toho zatím víme velmi málo a nevíme, jak se virus zachová.

„Vyjádřím svoji domněnku: říká se, že rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima má ambice kandidovat v příštích prezidentských volbách. Mám podezření, že to s tím může souviset,“ poznamenal Hořejší.

V obecné rovině konstatoval, že nemá nic proti tomu, když jedna skupina odborníků vyjádří názor, ale byl by prý rád, aby zaznívaly i názory jiné. Názory imunologů či epidemiologů, kteří se na základě svých znalostí domnívají, že je správné nosit roušky, dál se nescházet na masových akcích a dodržovat přísná hygienická opatření, protože není zcela jisté ani to, že člověk, který nemoc prodělal, je před virem chráněn protilátkami. A pokud je, tak se neví, jak dlouho. Virus může např. zmutovat a protilátky, které má jedinec v těle, nemusejí fungovat.

Osobně považuje za absolutně nesmyslnou teorii o promořování.

„To je ale naprostý nesmysl! Mezi signatáři je jediná imunoložka, profesorka Bartůňková, kterou dobře znám, a trochu se divím, že to podepsala. Naprostá většina imunologů včetně špičkových světových odborníků říká, že toto je naprosto špatná koncepce. Mohla by se uplatnit pouze v případě, že bychom nebyli této epidemii vůbec schopni čelit. To znamená, nechat tomu volnou ruku: co se dá dělat, tak tady umře pět procent lidí, stejně jsou to jen staří a neužiteční lidé… s nadsázkou říkám, že někteří zastánci této teorie, když se spolu baví soukromě, by to možná nazvali jakýmsi čtvrtým pilířem důchodové reformy, který by odlehčil státu. Mně už je sedmdesát, tak se mě to týká taky. Nemyslím si ale, že toto se týká signatářů výzvy, protože i mezi nimi jsou téměř mí vrstevníci. Říkám to jen lehčím tónem,“ konstatoval.

„Ale koncepce ‚řízeného promořování‘ je úplně špatně. Uvidíte, že až se zanedlouho uveřejní výsledky nynějšího velkého testování 27 tisíc lidí, ukáže se, že protilátky má jen velmi málo lidí. Podobná rakouská studie před třemi týdny vyšla tak, že z 1 500 testovaných byli tři pozitivní. Prostě zlomek procenta. Kdybychom vzali jako kritérium, že ten, kdo má protilátky, už onemocnění prodělal a je imunní, znamenalo by to, že jsme na samém začátku promořování, pokračoval imunolog s tím, že proces řízeného promořování by vyšel na léta.

Prý nemá žádné výhrady proti tomu, jak si vláda v boji s epidemií počínala. Zdá se mu, že jiné vlády dělaly daleko horší chyby. Zdá se mu ale, že Babišův kabinet chybuje s příliš rychlým rozvolňováním.

Vláda by podle jeho názoru měla především v maximální možné míře testovat a izolovat nemocné.

