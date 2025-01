Veleba: Zemědělci chtějí znovu na Prahu. A Agrární komora nic. Dost už

Tak jsme v novém roce 2025, máme za sebou jeho prvních 6 dnů a je třeba si po bilancování toho minulého roku položit otázku, co my zemědělci letos očekáváme a co pro naplnění našich požadavků uděláme. Řekl bych, že absolutní prioritou musí být zastavení dalšího snižování zemědělské výroby a nastavení podmínek pro obrat, pro obnovení funkční agrární soustavy. Tedy obnovovat živočišnou výrobu a vrátit potravinovou soběstačnost u základních potravin – maso vepřové 34 %, maso drůbeží 57 %, mléko 95 %, vejce 60 %. V hovězím mase jsme při jeho nízké spotřebě 10 kg na osobu soběstační. To jenom pro představu – reprezentativní názornou ukázku z množství potravin. A možná speciálně pro představu stávajícího ministra zemědělství Marka Výborného, specializací teologa a předsedy sotva tříprocentní KDU-ČSL. Má starost dostat tradiční stranu nad vodu a na nějaké zemědělství času pomálu a odbornost nulovou.

Fiala? Jsem přesvědčen, že reparát mu nebude umožněn…

Jsme na začátku roku 2025, který bude pro nás zemědělce a občany České republiky po dlouhé řadě roků jedním z těch historických. Po třech letech vlády nyní čtyřkoalice, do konce září pětikoalice, předpokládám, že v parlamentních volbách drtivě zvítězí hnutí ANO Andreje Babiše. Lobby neziskovek a četných aktivistů na straně jedné a nekompetentnost, respektive neschopnost premiéra Fialy a jeho ministrů na straně druhé, jsou takového rozsahu, že řešení může přijít jenom jediné – nová vláda, volby 2025. Dovolím si prognózovat, že se tak stane po maximální volební účasti občanů žijících zde v České republice. Sociologicky vzato soudím, že se tak letos stane, lidé jsou nabuzeni a k volbám proto půjdou. Jsem přesvědčen, že současné vládě, kryté prezidentem republiky, nepomůže ani nový volební prvek, že totiž volit mohou i ti Češi, kteří tu vůbec nežijí, naše problémy absolutně neznají a dají hlas tomu uskupení, té straně, o které jim někdo něco nakuká a zaslání volebního lístku je jediný akt, který je na okamžik spojí s naší zemí. Hodně zvláštní, není-liž pravda? Nicméně soudím, že ani toto Petra Fialu ve Strakově akademii na další čtyři roky neudrží a reparát mu, ke štěstí této země, nebude umožněn.

Zemědělci pojedou na Prahu? A co Agrární komora?

My jsme ale zemědělci a potravináři, které reprezentuje ze zákona Agrární komora ČR, která ovšem jako centrální orgán vidět příliš není. S blížícími se parlamentními volbami je situace v centru nepřehledná. Vedle prezidenta na plný pracovní úvazek je zde mimo jiné 6 viceprezidentů v terénu ve svých svazech a podnicích. Psal jsem o tom ve svém posledním článku na konci minulého roku a je třeba to zopakovat – zemědělci, Zemědělský svaz ČR vedený Ing. Martinem Pýchou připravují postavit se proti vládě a jet se zemědělskou technikou na Prahu! Což to mohou, ale Zemědělský svaz je členem Agrární komory ČR a předseda Pýcha je jedním z viceprezidentů a o Agrární komoře ani slovo! Ptáte se proč? Je to jednoduché. Nebudu opakovat, co jsem srozumitelně napsal a popsal na konci minulého roku a jenom shrnu. Zemědělství je na okraji zájmu vlády, veřejnost není informovaná, šéf Agrární komory do otevřeného souboje s ministrem a premiérem nepůjde, nemá na to, a předseda Zemědělského svazu vycítil šanci. Když si poskládám logiku a konsekvence, tak v podstatě nic neriskuje. Riskuje ale zákonný zástupce zemědělců Agrární komora ČR, z níž bohužel vystupují dlouholetí a významní členové. Například špičkový podnik Slavíkov, družstvo vlastníků půdy a majetku, některé zemědělské podniky Rabbitu Trhový Štěpánov. Členství v Agrární komoře končí také malé rodinné farmy, které nemají nástupce. Například v minulém roce farma pana Tomiše a pana Vlčka v Ústeckém kraji. Toto se děje od založení Agrární komory ČR 7. 12. 1993 poprvé a pokládám to za velmi vážný problém, který zasluhuje okamžité řešení. Tím je sněm Agrární komory za účasti budoucí politické reprezentace. Může se toto moje vidění zemědělského světa zdát jako příliš dramatizující, ale skutečně to tak vidím, aniž bych měl jakékoliv ambice usilovat o jakoukoliv volenou pozici. To už zkrátka neudělám. Situace v resortu zemědělství České republiky dospěla do stavu, kdy je třeba jednat a na významné pozice přesvědčit a nechat kandidovat nové lidi. Rok 2025 bude pro další směřování českého zemědělství klíčový a je třeba udělat maximum pro to, aby se podařil, neboť další šance už nebudou.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019