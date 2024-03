Velký úspěch ANO. Kde dříve prohrávalo, teď má navrch. Kavárnu přešel smích

Hnutí ANO se daří v průzkumech překonávat čísla, která dříve experti považovali za nemožná. U společnosti Kantar dostalo hnutí od respondentů 39 %. Analytik společnosti pak objasnil, že jednak ANO vysává malé strany, ale daří se mu mnohem víc u mladých. U mladých bez maturity je to 50 % pro ANO. Šíří se názor, že za vzestupem u této skupiny jsou videa na TikToku, která sice inteligentovi přijdou hloupá, ale dostanou politiky ANO do povědomí potenciálních voličů.

reklama

O víkendu byl zveřejněn průzkum Kantaru, podle kterého by ANO získalo 39 % všech hlasů. Koalice SPOLU by měla jen 20 %, Piráti 10 %, SPD 9% a STAN 7,5 %. Zbytek by se dle průzkumu do Sněmovny nedostal.

Psali jsme: „S Ficem se nemluví.“ Téma se v ČT změnilo v řežbu do Babiše. Ten zatím trhá rekordy jinde

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4031 lidí dokáže oslovovat mladé voliče. Ranocha uvedl, že nyní se výsledek ve skupině do třiceti let u ANO blíží 30 procentům. „U mladých se to hodně láme na dosaženém vzdělání, opravdu výrazně. Díval jsem se u lidí mezi 23 a 30 lety, abych vyloučil ty, kteří ještě nemají dodělanou školu. A mezi těmi, kteří nemají ani maturitu, tak byla podpora kolem 50 %, u lidí s maturitou asi 20 % a mezi mladými vysokoškoláky jen asi 5 %,“ řekl SeznamZprávám Ranocha. Zmíněna byla i sociální síť TikTok, kam se umísťují krátká videa.

Upozornil také, že dříve panoval názor, že ANO nemůže dosáhnout magické hranice 100 mandátů, ale nynější průzkum mu přisuzuje 95 mandátů. A spolu s SPD se blíží ústavní většině.

„Obávám se, že směřujeme na domácí frontě plnou parou k průšvihu,“ komentoval zprávy o 39 % pro ANO bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.

"Opoziční strany ANO a SPD se nyní blíží k ústavní většině."



To základní se opakuje. Že mě nedávno @ivan_gabal

a spol učili, že Kantor ne...



Nemusím rozumět všemu, ale obávám se, že směřujeme na domácí frontě plnou parou k průšvihu.



https://t.co/wv93XMMLMl. — Miroslav Singer (@MiroslavSinger) March 10, 2024

Zevrubněji se na průzkum podíval Aleš Michal, doktorand z Institutu politologických studií. Ten jednak podotýká, že roli ve výsledku ANO může hrát i neustálé strašení válkou. „Ono se proti tomu totiž těžko bojuje. Kdo namítne, že to v prezidentských volbách přece nefungovalo, měl by vědět, že ty parlamentní mají jinou logiku. AB se zjevně daří využívat efektu odloženého hlasu (když jsem ho volil v prez. volbách, jsem už té volbě otevřený i dál). A vytáhnout mír je silné, i když je to v našich bublinách třeba vysmívané. Přes všechny řeči kolem lidé chtějí stabilitu: A pokud AB mobilizuje i na tom, že on je ta kotva a 5K chaos, proč by to najednou nemělo mít výsledky?“ ptá se.

A vytáhnout mír je silné, i když je to v našich bublinách třeba vysmívané. Přes všechny řeči kolem lidé chtějí stabilitu: A pokud AB mobilizuje i na tom, že on je ta kotva a 5K chaos, proč by to najednou nemělo mít výsledky? — Aleš Michal (@ales_michal) March 10, 2024

Michal zmiňuje dále úspěch u mladých. „I když se smějeme tiktoku, funguje dokonale. Je prokazatelné, že ovlivňuje postoje k situaci na Blízkém východě leckde tam, kde se to měřilo. Mladí lidé u nás nejsou tolik jiní, aby se s tím tady pracovat nedalo – a tým v ANO to dobře ví.“

Ad mladí: i když se smějeme tiktoku, funguje dokonale. Je prokazatelné, že ovlivňuje postoje k situaci na Blízkém východě leckde tam, kde se to měřilo. Mladí lidé u nás nejsou tolik jiní, aby se s tím tady pracovat nedalo – a tým v ANO to dobře ví. — Aleš Michal (@ales_michal) March 10, 2024

Na to, že Babiš má nyní 50 % u dvacátníků bez maturity, upozornila také bioložka Marie Šabacká, taktéž s komentářem, že TikTok zabírá. Rozpoutala širokou diskusi, v níž se velmi často ozýval názor, že i když mohou být videa směšná, tak fungují a zvyšují povědomí o ANO.

Anofert jede nonstop kampaň, a to že má úspěch i u mladých voličů je zatraceně velký problém. Vládo, budíček! https://t.co/ztCVmMWdi5 — Tomas Bohata (@TomasBohata3) March 11, 2024

Hlavně že jste se tu Shillerce smáli, jak je úplně blbá, že ze sebe dělá nesvéprávnou trapnou krávu na tiktoku, co, blbečci? Kdo se teď směje naposled? Jsem to říkala. ?? https://t.co/JMyLQKxkGY — Nesnesitelná bytost (@vicvedetnemusis) March 10, 2024

Já to říkal TikTok, můžeš tam ze sebe dělat idiota a jsou to prostě body...... https://t.co/Xa8okOFSBY — Bartek Jan (@BartekJan3) March 11, 2024

Tiez krutim hlavou nad pripecenymi videami Aleny Schillerovej, vyzera to vsak tak, ze na “jednoduchsiu” mladez na TikToku funguju... a obavam sa, ze u nas to nebude inak, preto sa tam natlacil aj Smer a dalsi nackovia... https://t.co/JQcIqucLgu — Lucia Hudackova (@luciahudackova) March 10, 2024

V nevzdělanosti je síla. Bohužel. https://t.co/yap7iijJ4I — Jan Lhotsky (@yan_lhotsky) March 10, 2024

Výsledky se od voleb hodně změnily. V první povolební analýze společnosti PAQ Research mělo ANO v kategorii 18–34 let jenom 13 % a vyhrávala koalice PirSTAN. Již tehdy sociolog Daniel Prokop upozorňoval na rozdíl ve volebních preferencích podle vzdělání. „Mezi mladými bez maturity měly koalice cca 50 % a uspěly protestní strany, mezi mladými s maturitou koalice 80 %,“ uvedl.

Mezi lidmi do 34 vyhrál těsně PirSTAN (ale méně než by měl). Účast mladých vzrostla proti 2017. Výrazně se ale liší podle vzdělání. A to i podpora – mezi mladými bez maturity měly koalice cca 50 % a uspěly protestní strany, mezi mladými s maturitou koalice 80 %. /2 pic.twitter.com/T1CkBBYPuB — Daniel Prokop (@dan_prokop) November 1, 2021

U Šabacké se někteří utěšovali tím, že mladí bez maturity nepůjdou volit. Bioložka si však tak jistá nebyla a kvůli tomu jí „blikají varovné kontrolky“.

Tím jsme se utěšovali před 2. kolem prezidentských voleb 2018 a víme, jak to dopadlo. — Marie Šabacká ???? (@glacier_ecology) March 11, 2024

To nevím, ale potenciálně ano, a to samo už je blikání varovné kontrolky. — Marie Šabacká ???? (@glacier_ecology) March 11, 2024

„ANO jako jediný politický subjekt komunikuje s mladými voliči na jejich platformě jejich jazykem. Ostatní by si měli vytáhnout hlavu ze zadku a začít s mladými komunikovat taky, nebo budou mít za chvíli velký problém. Ale chápu, vysmívat se tomu je mnohem jednodušší,“ peskoval pak Michael Chrobok.

ANO jako jediný politický subjekt komunikuje s mladými voliči na jejich platformě jejich jazykem. Ostatní by si měli vytáhnout hlavu ze zadku a začít s mladými komunikovat taky, nebo budou mít za chvíli velký problém. Ale chápu, vysmívat se tomu je mnohem jednodušší ??‍>? — Michael Chrobok (@MichaelChrobok) March 11, 2024

Psali jsme: Mitrofanov ztrhal Babišova rekordní čísla: Má hlasy jednoduchých Ať se zeptal, kdo chtěl, Trump vedl. Ne moc, ale všude 10 % Evropanů věří ve vítězství Ukrajiny. 20 % v úspěch Ruska. Třetina v kompromis Ukrajina vyhraje – 14 %. Scholz slibuje pomoc. Ale Němci už nevěří, že to k něčemu bude

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE