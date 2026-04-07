Venkov zadotuje Praze levnější benzín, říká ekonom Křeček

„Ceny ropy neustále rostou a naše opatření má tlumit jejich dopady na peněženky občanů a firem,“ uvedla v úterý při oznámení maximální výše cen paliv na středu ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a bez bližšího osvětlení tvrdila, že by bez kroků vlády cena nafty mohla ve středu dosáhnout na 57 Kč/l a cena benzínu na 50 Kč/l.
Slova ministryně financí se zřejmě vztahovala jen na ty úplně nejdražší benzínky v zemi, jelikož se podle společnosti CCS, která ceny paliv sleduje, aktuálně benzín Natural 95 prodává průměrně za 41,61 Kč/l a nafta za 48,51 Kč/l – pokud by Schillerová hovořila o průměrných cenách, znamenalo by to, že si vláda myslí, že by benzín a nafta mohly přes noc zdražit o přibližně 8,50 Kč/l, což by byl extrémní výkyv, pro nějž aktuálně není důvod, a paliva se naopak ve skutečnosti v posledních dnech drží při poměrně ustálených cenách. Není tedy jasné, jak ministerstvo dospělo k tvrzení, že by hrozil takovýto cenový šok. Resort tvrdí, že jde o „hypotetické ceny“ bez bližšího sdělení, jak na ně přišel.
FOTO: Vývoj průměrných cen pohonných hmot podle Českého statistického úřadu
Není navíc jasné, jak chce vláda pomoci od zdražování cen motoristům tankujícím benzín. Pro ně totiž kabinet nepřipravil žádnou cenovou úlevu a průměrná cena Naturalu 95 je o více než 1,50 Kč/l nižší, než je vládou stanovený strop pro středu. Čerpadláři tak naopak mohou ještě o takovouto částku zdražit a stále plnit vládní opatření.
Zdražování v?posledních dnech, o němž ministryně na tiskové konferenci také hovořila, se benzínek s nízkou marží nikterak netýkalo. Jak ParlamentníListy.cz zjistily, na čerpací stanici Tank ONO, která má dlouhodobou strategii držet ceny nafty a benzínu s marží okolo 70 až 80 haléřů, jsou ceny totožné jako v minulém týdnu. Benzín vyjde na 39,90 ?Kč/l a naftu Tank ONO prodává za 46,90 ?Kč/l.
FOTO: Cena na čerpací stanici Tank ONO ve čtvrtek minulého týdne
FOTO: Cena na čerpacích stanicích Tank ONO v úterý
Víme, komu vládní strop zdraží tankování a co s tím
Ministryně také sdělila, že se neobává, že by vládní strop vedl ke zvýšení cen paliv. „Kdyby (čerpací stanice, pozn. red.) dotáhly marže na 2,50 koruny na litr, tak se pro spoustu motoristů ztratí motivace u nich nakupovat. Trh si s tím poradí,“ pronesla Schillerová.
Jen pár minut po těchto jejích slovech už druhá největší síť čerpacích stanic přinesla oznámení, že motoristům tankování zdraží. Minimálně půl koruny na každém litru si připlatí lidé, kteří při tankování uplatňují kupón na benzín a naftu z věrnostního programu MOL Move. Kvůli vládnímu zastropování cen nafty a benzinu se jej tato síť čerpacích stanic po dobu jeho platnosti rozhodla zneplatnit.
FOTO: Síť čerpacích stanic MOL motoristům oznamuje, že budou od středy bez slev
Není navíc jasné, zda se část čerpacích stanic skutečně nerozhodne zvýšit ceny na těch levnějších, aby doplnila výpadek příjmů na dálnicích. Krok značky MOL naznačuje, že čerpací stanice nemusejí kvůli vládnímu opatření v příštích dnech zlevnit, ovšem část motoristů, která byla zvyklá tankovat u jindy levných pump, nyní „zadotuje“ zlevnění paliv lidem, kteří tankují na dálnicích, jelikož mají například tankovací karty od zaměstnavatelů a neřeší tak tamní vysoké ceny.
Zatímco u nafty by cena mohla jít dolů vlivem snížení spotřební daně o 1,939 korun za litr, což by mělo při započtení daně z přidané hodnoty snížit celkově její cenu o 2,35 Kč/l, a zdražení o korunu či výpadek kupónu na slevu 0,50 Kč/l tak nižší daňové zatížení zakryje a motoristé s „nafťáky“ by mohli tankovat za stejné či nižší ceny, lidé s benzinovými motory by se měli stanicím, které jim zneplatní dosavadní slevy, vyhnout.
ParlamentníListy.cz se vydaly zmapovat, jaké čerpací stanice budou muset ve středu kvůli vládnímu stropu zlevnit v Karlových Varech, kde se dá očekávat, že na rozdíl od Prahy či Brna a dálnic místní pocítí vládní opatření přesně opačně a benzín se jim zdraží minimálně v podobě nemožnosti využití slev.
Na čerpačce značky MOL v Karlových Varech stála nafta v úterý 49,50 Kč/l a 95oktanový benzín pak 41,90 Kč/l. Kvůli zavedení vládního stropu tedy benzín cenou dolů jít nemusí, ale zdražit naopak může. Lidé, kteří zde doposud tankovali se slevovým kupónem Natural 95, si od středy připlatí a „zadotují“ tak zlevnění například lidem v Praze či v Brně, kde se na některých místech u této značky ceny paliv budou muset kvůli zastropování snížit.
FOTO: Cena na čerpací stanici MOL v Karlových Varech v úterý
Řešení pro motoristy s auty s benzinovým pohonem v menších českých městech, kteří nebudou chtít platit za tankování kvůli vládnímu stropu od středy více a pokrývat tak výpadky marží z metropole, je jezdit na čerpací stanice s trvale nízkou marží, jako je Tank ONO. U nich totiž lze očekávat, že jim benzin v návaznosti na vládní zastropování jeho ceny nezdraží, a nafta by pak naopak mohla zlevnit. Pokles spotřební daně znamená, že by Tank Ono a další nejlevnější benzinky při zachování své aktuální marže mohly naftu nabízet už za přibližně 44,60 Kč/l.
Dá se očekávat, že přes cenový strop bude na nejlevnějších pumpách o pár korun tankování levnější i nadále a řešením je tankovat právě na nich. Mnohem nižší ceny než u ostatních benzinek nabízí také Orlen u svých bezobslužných stanic Orlen Express, na nichž se dosud dalo natankovat i za totožnou cenu jako na Tank ONO.
Stejnou cenu jako na Tank ONO jsme u benzinu v úterý zaznamenali také na čerpací stanici hypermarketu Globus. Stál tam totožně 39,90 Kč/l. Nafta pak byla dražší oproti vyhlášené nízkomaržové pumpě o půl koruny.
FOTO: Cena na čerpací stanici hypermarketu Globus v Jenišově u Karlových Varů
Vyšší ceny pak již byly v Karlových Varech v úterý u pumpy hypermarketu Tesco. Natural 95 stál 40,90 Kč/l a nafta 47,90 Kč. Značně dráž než u jiných stanic bylo u čerpací stanice u výjezdu z města směrem na Ostrov a Krušné hory, kde nafta stála 49,50 Kč/l a benzín 41,90 Kč. Obě tyto stanice tak zlevňovat kvůli stanovení maximální ceny nemusí.
FOTO: Ceny u čerpacích stanic v Karlových Varech v úterý
A stejně tak ani přímo na průtahu Karlovými Vary vládní strop žádné zlevnění ve středu nepřinese. Zdejší čerpací stanice OMV má ceny paliv také pod ohlášenými maximálními cenami – benzín za 42,50 Kč/l a naftu za 49,50 Kč/l – a snížení lze tak očekávat opět maximálně u nafty vlivem poklesu spotřební daně – pokud si zde tedy tato čerpací stanice o větší část nezvýší svou marži, jelikož jí to aktuální vládní podoba zastropování paliv umožní v plné výši snížení daňové zátěže.
FOTO: Ceny u čerpací stanice OMV na průtahu Karlovými Vary
Na strop doplácí lidé z regionů, potvrzuje ekonom Křeček
Všehovšudy tedy lze vidět, že pumpaři zlevňují na vládou stanovený strop jen u čerpacích stanic na dálnicích a na nejdražších benzinkách ve velkých městech, většina řidičů však první vládní zastropování nepozná. Úlevu by motoristům mohlo naopak přinést snížení daňové zátěže u nafty. Zatímco totiž vládní strop na marže čerpacích stanic motoristům, kteří běžně netankují na těch nejdražších pumpách v zemi, nikterak nepomůže, snížení spotřební daně u nafty by již zlevnění přinést mohlo. Zatím se tak však ve středu nedělo ani u Tank ONO, které drží ceny nafty na cenách předchozích dnů.
Řidiče tankující benzín pak čeká v menších městech akorát růst cen. Pokud se mu chtějí vyhnout, musejí jezdit na benzinky s nízkou marží, které se nebudou chtít „nasytit“, aby pokryly svoji ztrátu z dálnic a z Prahy.
Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček potvrdil, že dění, které aktuálně sledujete na benzinkách mimo dálnice a Prahu, se zavedením vládního stropu na ceny paliv souvisí. „Nejdražší pohonné hmoty jsou dlouhodobě v Praze a na hlavních dálničních tazích a tam už ty cenovky na některých místech u nafty přesáhly 50 korun za litr. Tam skutečně ke zlevnění došlo a Pražáci či lidé tankující na dálnici tam lehce ušetří. Naopak vidíme, že mnoho čerpacích stanic se tím stanoveným stropem inspirovalo a své cenovky pod úrovní stropu k jeho úrovni přiblížilo. Tam tedy dochází ke zdražení, přičemž se zpravidla jedná o levnější čerpací stanice v regionech anebo menších městech, které se předtím snažily přilákat na nižší cenu,“ komentoval situaci pro ParlamentníListy.cz. „Takže bohužel z tohoto pohledu ten strop nezafungoval solidárně. Podpořil Pražany a tankující na dálnicích, a doplácí na to lidé z regionů,“ shrnuje ekonom.
