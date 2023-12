Věra Jourová: Do Unie chtějí všichni, ven nikdo. A Kreml jsme překvapili

Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla, že Evropskou unii letos čeká řada zkoušek. Hovořila i o tom, že volby do Evropského parlamentu by mohla výrazně ovlivnit umělá inteligence a falešná videa jí vytvořená.

Evropská unie umí být podle slov Jourové jednotná. „Že bude po invazi Ruska na Ukrajinu náš postoj takto silný a jednotný, že bude jeden balík sankcí proti Rusku následovat další a že budou státy ochotny přispět financemi i zbraňovými systémy, to překvapilo nejen řadu expertů, ale hlavně samotný Kreml. Rusko rozvinulo informační kampaň a chtělo Evropany přesvědčit, že si Ukrajinci svůj stát nezaslouží. To se přece vůbec nepovedlo," poznamenala Jourová a dodala, že ohledně Ukrajiny existuje shoda 26 států a pak je Maďarsko, které má na věc názor odlišný.

Jourová v rozhovoru odmítla, že by existoval obchod s Maďarskem ve stylu: My vám odblokujeme peníze, vy podpoříte Ukrajinu. „Velmi jsem si oddechla, když maďarský premiér Orbán odešel z jednacího sálu, v zákulisí si dal kávu a tím umožnil, že se otevřou přístupové rozhovory s Ukrajinou. Souvislost s uvolněním blokovaných peněz pro Maďarsko tam ale nebyla. Vyčerpali jsme všechny možnosti, jak donutit Maďarsko ke změnám v justici. Ty maďarská vláda opravdu připravila, to je třeba říct. Zatím jsou to změny jen na papíře, ale pokud nebudou fungovat v praxi, můžeme se k blokaci peněz zase vrátit. To Viktor Orbán ví," zmínila Jourová.

Hovořila i tom, že než Ukrajina vstoupí do unie, uplynou spíše roky. „Procesně nejblíže mají do Evropské unie Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie a Albánie, se kterými už se otevřela přístupová jednání. Letos se ovšem unie určitě o žádnou zemi nerozšíří, tak rychle jednání nepůjdou," řekla pro Novinky.cz.

O další členy unie podle jejích slov přicházet nebude. „Spíše platí, že všichni chtějí do unie a nikdo nechce ven. Protievropská rétorika přinese spoustu politických bodů, viděli jsme to v Nizozemsku, na Slovensku, možná to uvidíme i v Česku. Když se ovšem poté zasedne k jednacímu stolu, každý lídr si udělá jasno, jak výhodné je v unii zůstat," sdělila Jourová.

Závěrem pak hovořila o umělé inteligenci, kdy podle jejích slov rizika umělé inteligence může vyřešit zase jen umělá inteligence, která bude konat na pokyn člověka. „Stejně jako se vyvíjí technologie deepfake videa, vyvíjejí se i technologie, které tato videa umí odhalit. V nařízení o umělé inteligenci je také takzvaná klauzule transparentnosti – pokud je obrázek, video nebo cokoliv jiného zpracováno pomocí umělé inteligence, ať už celé, nebo zčásti, musí to být uvedeno. Pod tímto nařízením o AI je můj podpis, celé bylo psáno s myšlenkou, abychom nepustili tygra z klece, tedy aby umělá inteligence byla pod kontrolou člověka a nestala se z dobrého sluhy špatným pánem," uvedla.

