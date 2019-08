Věřím, že budu dobrou předsedkyní TOP 09, tvrdí Pekarová Adamová

„Nyní jsem připravena TOP 09 vést a převzít za ni plnou odpovědnost,“ uvedla Pekarová Adamová na svém facebooku. „Myslím, že TOP 09 potřebuje restart a já ten restart chci provést,“ řekla v České televizi.

„Myslím si, že zkušenosti, které jsem nabrala za posledních 10 let v politické straně, ať už v komunální politice nebo v Parlamentu, jako řadová členka a postupně až jako první místopředsedkyně mi daly dostatečnou sílu v kramflecích. A cítím se tedy připravená zvládnout jak tuto nelehkou výzvu, tak i případně mateřskou roli,“ poznamenala Pekarová Adamová v rozhovoru Aktuálně.cz.

Preference TOP 09 podle jejích slov stagnují. „Takže bych to vnímala tak, že nyní potřebujeme zařadit ještě vyšší rychlostní stupeň, než jsme zařadili poslední dva roky, a ještě více motivovat členy k tomu, aby spolupracovali na prosazování našich idejí a vysvětlování našich priorit voličům. Musíme o tom více diskutovat,“ dodala.

Následně zmínila, že si váží obou zakladatelů TOP 09 Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, kteří v současné době podporují Tomáše Czernina. „Ostatně kvůli Miroslavu Kalouskovi jsem vstupovala do politiky jako takové a do TOP 09. Věřím tomu, že je dokážu přesvědčit, že má vize je správná a že budu dobrou předsedkyní,“ zmínila.

Nové vedení strany by si podle ní mělo rozdělit úkoly v rámci takzvaného Plánu pro Česko a v regionech ho představit lidem. Pilíři plánu má být podle Pekarové Adamové ochrana přírodních zdrojů, ukotvení Česka v EU, včetně přijetí eura, a návrat důvěry lidí k tradičním stranám stojícím proti populismu, extremismu a oligarchickému řízení státu.

Czernin ČTK řekl, že jeho rozhodnutí kandidovat se tím nemění. Ocenil, že nebude kandidovat sám, neboť je známkou demokracie, pokud je kandidátů více. „Nicméně mě to u paní Pekarové Adamové přece jenom trošku překvapilo, protože ona ještě před poměrně krátkou dobou říkala, že v žádném případě kandidovat nebude,“ uvedl.

Poslankyně se podle Czenina stala v tandemu s Pospíšilem jakýmsi symbolem ustrnutí strany“. To byl důvod, proč se Czernin už před prázdninami rozhodl na předsedu TOP 09 kandidovat a dát straně nový impulz. Věří, že výsledek hlasování na sněmu koncem listopadu nepovede k nesváru ve straně a že s Pekarovou Adamovou bude dobře spolupracovat.

Také Kalousek přijal informaci o kandidatuře Pekarové Adamové na předsedkyni strany s rozpaky vzhledem k tomu, že ji podle něj ještě před prázdninami „kategoricky vylučovala“. Za nejdůležitější ale pokládá, aby Czernin a Pekarová Adamová navázali na sněmu strany spolupráci s cílem zvýšit voličskou atraktivitu a čitelnost TOP 09. Kalousek také uvedl, že takovému tandemu dá přednost a nebude kandidovat na prvního místopředsedu strany. „TOP 09 musí ze sněmu vyjít posílena, nikoli rozdělena a oslabena,“ uvedl na facebooku.

Pospíšil své rozhodnutí nekandidovat sdělil serveru Blesk.cz a potvrdil ČTK. Zdůvodnil to tím, že se chce soustředit na práci europoslance a pražského zastupitele. Stranu by podle něj měl vést politik, který chce být současně lídrem do sněmovních voleb. Podle Pospíšila by TOP 09 mohlo prospět, kdyby ji vedla žena. Pospíšil ale neodmítá kandidaturu na jinou funkci ve vedení strany. Czernina podporuje čestný předseda strany Karel Schwarzenberg a Kalousek.

Pospíšil řekl ČTK, že svému nástupci předá stabilizovanou stranu, která jak ve volbách do europarlamentu, tak do pražského zastupitelstva dosáhla dvouciferného výsledku a v průzkumech do Poslanecké sněmovny se pohybuje kolem pěti procent. „Co považuji za svůj velký úspěch, je obnovení spolupráce s hnutím STAN,“ řekl. Dodal, že nekandidovat se nerozhodl proto, že by svoje předsednictví nepovažoval za úspěšné.

