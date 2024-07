Veselo v europarlamentu: Poslankyně to tam chtěla čistit od ďábla

Diana Sosoacăová, excentrická vůdkyně rumunské krajně pravicové strany S.O.S. Romania, byla nedávno zvolena poslankyní Evropského parlamentu. Bývalá členka horní komory parlamentu ve své zemi se v Rumunsku proslavila svými protiimigračními a protiočkovacími postoji a také rušivým chováním v bukurešťském zákonodárném sboru.

Europoslankyně Sosoacăová ve středu hodlala do europarlamentu, který nazývá „domem Satana“, přivést kněze. „Stejně jako v rumunském parlamentu, i tady se scházejí ďáblové,“ řekla Sosoacăová tento týden novinářům. „Přivedu kněze, aby to tu očistil. Je to mé právo na náboženství, na vyjádření mé náboženské víry!“ volala v jednacím sálu Evropského parlamentu.

Sosoacăová, jež si na první jednací den do europarlamentu oblékla tradiční rumunský kroj, prohlásila, že do budovy přinesla myrhu, vonnou pryskyřici, a „ikonu svaté Paraskevy“, balkánské světice z 10. století, a že „okamžitě se postoj všech změnil“, informoval server Politico.

Europoslankyně vyvedena z jednacího sálu

Ve čtvrtek rumunská europoslankyně přišla do jednacího sálu s náhubkem a s ikonami. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová ji nechala vyvést z jednacího sálu několika muži robustních postav.

Na sociálních sítích se šíří video, jak je rumunská europoslankyně vyhozena ze zasedání Evropského parlamentu, při potyčce a s křikem.

Romanian member of the European Parliament, Diana ?o?oacă was thrown out of the plenary hall because she pleaded for freedom of expression and faith in God!

After leaving the hall she said:

"This is the house of Satan, here in Brussels."

