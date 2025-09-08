Veselo ve slovenském parlamentu: Ukrajina jako Hamás...

Místopředseda strany Smer a poslanec slovenské Národní rady Tibor Gašpar přirovnal Ukrajinu k teroristickému hnutí Hamás. Konflikt na Ukrajině a ruský vpád na území Ukrajiny prý byl vyprovokovaný, stejně jako v případě izraelské operace v pásmu Gazy. „To nemyslíte vážně? Chcete snad říct, že Ukrajinci vtrhli do Ruska a zabíjeli civilisty?“ nechápal předseda opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka.

Foto: Screen FB Tibora Gašpara
Popisek: Slovenský poslanec Tibor Gašpar

Slovenská politická scéna se znovu ocitla v centru ostré debaty o válce na Ukrajině. Premiér Robert Fico v posledních dnech několikrát zopakoval, že ruská invaze sice představuje porušení mezinárodního práva, zároveň ale tvrdí, že Moskva měla k útoku své důvody. Na jeho slova navázal místopředseda strany Smer a poslanec Národní rady Tibor Gašpar, který v nedělním pořadu Na telo na televizi Markíza označil konflikt za „vyprovokovanou agresi“, a Ukrajinu dokonce přirovnal k hnutí Hamás.

„Robert Fico tvrdí dlouhodobě, že jde o vyprovokovaný konflikt. Já s ním souhlasím,“ uvedl Gašpar. „Je to vyprovokovaná agrese, stejně jako když teroristé z Palestiny zaútočili na Izrael 7. října 2023. Válka se vyvíjela úplně stejně,“ prohlásil, jak informuje server Aktuality.sk. 

Tento výrok okamžitě vyvolal ostrou reakci předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky. „To nemyslíte vážně. Hamás zabil přes tisíc Izraelců. Chcete snad říct, že Ukrajinci vtrhli do Ruska a zabíjeli civilisty?“ ohradil se v přímém přenosu.

Šimečka zároveň Gašparovi připomněl, že Národní rada Slovenska už v roce 2022 přijala usnesení, v němž ruský útok na Ukrajinu označila za nevyprovokovanou agresi. „Takže se neshodnete s panem Ficem, protože on pro to hlasoval. Poslanci Smeru pro to hlasovali,“ upozornil předseda PS.

Podle něj je Gašparovo tvrzení v přímém rozporu nejen s oficiálním postojem slovenského parlamentu, ale i s tím, co dodnes tvrdí slovenské ministerstvo zahraničních věcí.

Gašparovo přirovnání mířilo k útoku hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023, kdy ozbrojenci pronikli z Pásma Gazy na izraelské území a zabili přibližně 1 200 lidí, převážně civilistů. Izrael v reakci zahájil rozsáhlou vojenskou operaci proti Hamásu v Gaze, která vedla k tisícům palestinských obětí a k humanitární krizi.

autor: Jakub Makarovič

