Vidlák: Rumunský scénář nehrozí. Volby dopadly podle Bruselu

Daniel Sterzik, předseda hnutí Stačilo!, okomentoval neúspěch svého politického uskupení ve sněmovních volbách na síti X. „Mea culpa…,“ napsal v úvodu příspěvku, který zveřejnil v noci ze soboty na neděli.
by Vidlák 5. října 2025
Úspěch má hodně strůjců, neúspěch zpravidla jenom jednoho a to jsem v tomto případě já, protože jsem předseda. Věřil jsem v dvouciferný výsledek, ale volič nakonec vsadil na jistotu. Místo vrabce na střeše zvolil holuba v hrsti. Je třeba…
„Úspěch má hodně strůjců, neúspěch zpravidla jenom jednoho a to jsem v tomto případě já, protože jsem předseda. Věřil jsem v dvouciferný výsledek, ale volič nakonec vsadil na jistotu. Místo vrabce na střeše zvolil holuba v hrsti. Je třeba pogratulovat vítězi Andreji Babišovi k osmdesáti mandátům. Za očekáváními zůstala i SPD, naopak Motoristé vsadili na zhrzeného voliče ODS naprosto správně. Tak správně, že jsou jazýčkem na vahách a mohou zařídit pokračování vlády Petra Fialy,“ soudí Sterzik.
Dále konstatuje: „V Poslanecké sněmovně opět nebude hlas levicové politiky zastávající se obyčejného člověka a bohužel, nezazní tam hlas míru. Přijde pokračování Fialovy vlády s lidštější tváří Andreje Babiše, zůstáváme pevně ukotveni v evropských hodnotách se vším, co to přinese. Dál zůstaneme pevnou a nerozbornou součástí NATO a dál zůstane v naší ekonomice ta díra, kterou unikají zisky do zahraničí. Rumunský scénář nehrozí, volby dopadly v souladu s bruselskými očekáváními.“
Vysvětluje, že hnutí Stačilo! zůstalo za jeho očekáváními, ale ze státního příspěvku zvládne uhradit všechny své závazky. „Nebudu předjímat události, politika je vždycky kolektivní záležitost a lecjaká očekávání našich partnerů se nenaplnila. V příštích dnech budou všichni přemýšlet, jak dál, a budu o tom přemýšlet i já. I když se k rozborům voleb vrátím podrobněji, pochybuji, že dojdu k jinému závěru, než tomu, že milion propadlých hlasů si vzal především Andrej Babiš,“ konstatuje Sterzik, který se sám označuje jako Vidlák.
Skončí Vidlák?
Každopádně je prý na rozcestí. „Tři roky jste mě podporovali, tři roky jste věřili mé práci, tři roky jste drželi mě i moji rodinu, tři roky jsem se nemusel bát, z čeho zaplatím složenky. Tři roky jsem věřil ve vybudování komunitního centra a po tři roky jsem spotřebovával peníze, které jsem vydělal na své první knize. V podstatě to vyšlo tak akorát. Děkuji vám za to. Stejně tak vám děkuji za podporu pro hnutí Stačilo!,“ uvádí a uvažuje, jestli skýtá současný výsledek naději.
Zda má smysl pokračovat v práci. Jestli má smysl dál dělat blogera. „Mám svým čtenářům ještě co říct? Milion propadlých hlasů už není, v podstatě popadly jen ty pro hnutí Stačilo!,“ zamyslel se Vidlák.
A napsal: „Přátelé, tohle není otázka na mě. Tohle je otázka na vás. Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale bude to podpora na zaplacení účtů. Už to nebude podpora na benzín pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, podpora na uhlí do sklepa, podpora na benzín i úhradu elektriky. A bude to podpora na zdravotní, sociální a daně. 40 % z příjmů si vezme stát. Pokud je pro vás toto přijatelné, číslo účtu znáte. Vše bude řádně vykázáno i řádně zdaněno. Pokud ne, nic se neděje, půjdu do práce a budu zase psát po večerech. Každopádně, děkuji za všechno. Jste ta nejlepší komunita, kterou si bloger může přát. Ty čtyři a půl procenta jsou vaše zásluha.“
Podepsal se: „Váš Vidlák.“ A dodal, že si přečte komentáře.
Vyhoďte kostlivce ze skříně
Reakce lidí na síti byly různé.
„Vsadili jste na nenávist a Rusáky. Proto vás lidi nechtějí,“ vysvětlila Brigita Ptáčková.
A přispěvatel vystupující pod jménem Vilda poradil: „Pro úspěch se musíte odstřihnout od komunistické historie procesů, která lidi děsí a je vodou na mlýn Spolu. Musíte vybudovat novou čistou levici, jejíž historií nebudou novináři mladou generaci strašit. Od KSČM se distancujte – bude potrava pro novináře…“
Objevila se i slova podpory a porozumění. „Stačilo! se politicky do společnosti pevně etablovalo. Určitě pokračujte v práci,“ vyzval Vidláka Zdeněk Chytra.
autor: Naďa Borská