Vítězství pro AfD. 26 %, kdyby byly volby teď

23.09.2025 12:14 | Monitoring

Kdyby se volby konaly minulou neděli, vyhrála by v Německu AfD se ziskem 26 procent. Úspěch AfD potvrzuje i fakt, že spolupředsedkyně Alice Weidelová se poprvé dostala do první desítky nejoblíbenějších politiků. Poslanci AfD se radují.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Bundestag

Podle průzkumu institutu ISNA, který v úterý zveřejnil německý deník BILD, by volby do Spolkového sněmu vyhrála pravicová Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland, AfD). Se ziskem 26 % voličských hlasů by porazila CDU/CSU Friedricha Merze. Ta za AfD zaostává s 24,5 %.

Vládní koalice sestávající z CDU/CSU a SPD podle průzkumu dohromady dosahuje pouze 39 %. SPD má 14,5 %.

Levici by volilo 11,5 % a Zelené 11 %. Menší strany si drží spíše stabilní podporu. Levicové strana BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) dosahuje 4 %, FDP má 3,5 % a ostatní strany by dohromady sesbíraly 5 % hlasů.

Oproti minulým průzkumům se mění i žebříček oblíbenosti politiků. Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová v něm vystoupala až na 10. místo a jedná se tak o její doposud nejlepší umístění. Její hodnocení vzrostlo z 37,1 na 37,6.

Merz se umístil až na 18. místě. Na prvním místě stále zůstává politik SPD, Boris Pistorius, německý ministr obrany.

„Nyní jsme nejsilnější silou také v Insa, zatímco rozdíl oproti CDU/CSU se zvětšuje,“ komentovala nejnovější průzkum spolupředsedkyně AfD Weidelová.

 

 

„Levicová politika lživého kancléře Merze je zaslouženě potrestána!“ komentoval růst AfD i poslanec Sebastian Münzenmaier (AfD).

 

 

Z toho, že je AfD „jednoznačně nejvýraznější silou“ v Německu, měl radost i poslanec Götz Frömming.

 

 

autor: Alena Kratochvílová

Diskuse obsahuje 4 příspěvků

