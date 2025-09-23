Vítězství pro AfD. 26 %, kdyby byly volby teď

Podle průzkumu institutu ISNA, který v úterý zveřejnil německý deník BILD, by volby do Spolkového sněmu vyhrála pravicová Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland, AfD). Se ziskem 26 % voličských hlasů by porazila CDU/CSU Friedricha Merze. Ta za AfD zaostává s 24,5 %.
Vládní koalice sestávající z CDU/CSU a SPD podle průzkumu dohromady dosahuje pouze 39 %. SPD má 14,5 %.
Levici by volilo 11,5 % a Zelené 11 %. Menší strany si drží spíše stabilní podporu. Levicové strana BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) dosahuje 4 %, FDP má 3,5 % a ostatní strany by dohromady sesbíraly 5 % hlasů.
Oproti minulým průzkumům se mění i žebříček oblíbenosti politiků. Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová v něm vystoupala až na 10. místo a jedná se tak o její doposud nejlepší umístění. Její hodnocení vzrostlo z 37,1 na 37,6.
Merz se umístil až na 18. místě. Na prvním místě stále zůstává politik SPD, Boris Pistorius, německý ministr obrany.
„Nyní jsme nejsilnější silou také v Insa, zatímco rozdíl oproti CDU/CSU se zvětšuje,“ komentovala nejnovější průzkum spolupředsedkyně AfD Weidelová.
Jetzt sind wir auch bei Insa stärkste Kraft, während der Abstand zu CDU/CSU wächst! ?? pic.twitter.com/VKrk0rmiaR— Alice Weidel (@Alice_Weidel) September 23, 2025
„Levicová politika lživého kancléře Merze je zaslouženě potrestána!“ komentoval růst AfD i poslanec Sebastian Münzenmaier (AfD).
AfD auch bei Insa stärkste Kraft - und der Abstand zur Union wächst. Die linke Politik von Lügen-Kanzler Merz wird verdient abgestraft!— Sebastian Münzenmaier, MdB (@S_Muenzenmaier) September 23, 2025
TM pic.twitter.com/sOaKOi6yol
Z toho, že je AfD „jednoznačně nejvýraznější silou“ v Německu, měl radost i poslanec Götz Frömming.
Neue INSA-Umfrage: CDU sackt weiter ab, AfD jetzt deutlich stärkste Kraft! pic.twitter.com/A6l6ctsLCO— Götz Frömming, MdB (@GtzFrmming) September 23, 2025
