Vize umělkyně Holubové: Havel vstal z mrtvých, už se na to nemohl dívat

Herečka Eva Holubová při křtu nové knihy Dalajlama a Havel na sociální síti zavzpomínala, co jí osobně přineslo přátelství těchto dvou mužů. Zároveň si posteskla, jak v české společnosti chybí nadšený duch z devadesátých let a zavzpomínala na výraznou tvář událostí roku 1989. Zdál se ji dokonce i sen, jak Havel, nespokojen se stavem české společnosti, vstal z mrtvých a začal svolávat demonstraci ve jménu lásky.

reklama

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 83% Nepovedla 12% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5655 lidí

Prezidenta se ve snu optala: „Vašku, co tady děláš?“ a Havel jí na to odpověděl: „Nemohl jsem se už na to dívat, tak jsem vstal z mrtvých.“ „Předal mi tlampač, ať začnu svolávat občany, že ještě počkáme na dalajlámu a začne demonstrace ve jménu lásky k životu a víry v naději,“ uvedla Holubová.

„Chybí mi duch devadesátých let. Někam se ztratil. Kde je dnešní nadšení, které přinesli na Václavské náměstí dělníci z ČKD vedené Petrem Millerem,“ vzpomněla také na českého politika, který byl během sametové revoluce organizátor stávkového hnutí mezi dělníky.

Dalajláma a Tibet si její pozornost získali poté, co Havel pozval jeho svatost do České republiky. „Můj zájem vzbudil hlavně rozruchu kolem toho. O čínském režimu jsme leccos věděli a pamatuji si na hrozný masakr na náměstí Nebeského klidu 4. června 1989. Tanky střílely do studentů,“ pokračovala Holubová.

„A co vy. Zajímáte se o Tibet? Je vám blízký či sympatický jeho svatost dalajláma? Vzpomínáte někdy na Václava Havla? Pro ty, kdo ano, berte to jako inspiraci na vánoční dárek,“ uzavřela Eva Holubová.

Psali jsme: Nejdřív Kubišová, Holubová se rozplývala. Ale pak to začalo. Kreatury, vypráskat, vymést… Holubové se na Hradě točila hlava radostí. Pak přišly potíže Hnízdil pro PL hájil Duška a ohlásil nečekaný posun To Duška zasáhne? Eva Holubová jde do akce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE