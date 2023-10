Vláda je na svém místě, řekl premiér. Za pokusem ji svrhnout vidí závist

reklama

„Moje vláda je vládou na svém místě. Úspěšně měníme ČR k lepšímu a napravujeme nečinnost nebo dokonce selhání předcházejících vlád,“ uvedl premiér při hodinovém projevu ve Sněmovně. Podotkl, že na vládu útočí zejména jeho předchůdce ve funkci. „Vláda Andreje Babiše a on osobně nedělali nic pro naši bezpečnost a pro naši prosperitu. Svou nečinností a chaotickými rozhodnutími je naopak ohrožovali,“ řekl Fiala.

Premiér prohlásil, že Babišovi na českém státě nikdy nezáleželo a záležet nebude, protože do politiky šel jen kvůli tomu, aby zlepšil podmínky pro své podnikání. „Svou funkci chápal hlavně jako způsob, jak posílit své zisky,“ řekl Fiala. Poslanci by si měli podle něho před hlasováním o nedůvěře vládě představit, jak by Česko čelilo důsledkům ruské agrese na Ukrajinu v případě, pokud by u vlády byly nynější opoziční strany, které chtějí kabinet svrhnout kvůli tomu, že vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) „legálně vlastnil zabezpečený telefon“.

Opozice viní ministra z toho, že měl mobilní telefon se stejnou šifrovací aplikací, jakou používali lidé spojovaní s korupční kauzou Dozimetr. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová to označila za možné prorůstání organizovaného zločinu do vlády. Fiala se proti tomu ohradil. Uvedl, že Rakušan má nadále jeho plnou důvěru, a terčem útoků je mimo jiné kvůli tomu, že zvládl uprchlickou krizi a má dobré výsledky s bojem proti migraci, kterou podle premiéra opozice potřebuje, aby mohla strašit své voliče.

„Útoky na místopředsedu vlády Rakušana, útoky na moji vládu a veškerá negativa, která opozice v této náročné době šíří, jsou ve skutečnosti symptomem závisti a strachu. Strachu z toho, že naše vláda je nyní, už po necelých dvou letech, úspěšnější, než byla vláda minulá. A to navzdory nepříznivým výchozím podmínkám a všem mimořádným okolnostem,“ uvedl Fiala za potlesku zástupců koalice. Podle premiéra to není vychloubání, ale konstatování faktů. Reagoval tak na to, že Babiš ho obviňoval ze šíření lží a umění se z problémů vylhat.

Valnou část svého vystoupení věnoval Fiala k prezentaci kroků své vlády, které v závěru projevu konkretizoval v 70 bodech, na což po dvacetiminutové přestávce navázali další členové kabinetu. Premiér uvedl například investici rekordních 150 miliard korun do dopravní infrastruktury, obnovení kontroly nad infrastrukturou pro dodávky plynu, zavedení úsporného tarifu a zastropování cen energií, zvyšování důchodů, reformy ve zdravotnictví a školství včetně zvyšování platů učitelů nebo digitalizaci. Také modernizace armády podle premiéra začala „po mnoha letech naprosto nepochopitelného otálení“.

Schůze Sněmovny má podle informací ČTK pokračovat do druhé hodiny v noci a po noční přestávce opět od středečních 9.00, kdy by poslanci mohli o návrhu ANO na vyslovení nedůvěry vládě hlasovat. Do debaty je přihlášeno aktuálně šest desítek členů dolní parlamentní komory.

