Vláda má být do půlky prosince. První se pustí do zdravotnictví a povolenek

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš a zřejmě budoucí premiér oznámil, že ho prezident Petr Pavel v pondělí pověřil jednáním o sestavení vlády. „Jsem rád, že mě dnes pan prezident pověřil sestavením vlády,“ uvedl na síti X.
„Čeká nás teď finalizace koaliční smlouvy a programového prohlášení,“ dodal Babiš s tím, že až bude hotové, dostane jej ihned prezident.
Doufá, že nová vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince. „Věřím, že splníme to, co jsem si předsevzal, tedy že vláda bude moci vzniknout nejpozději do poloviny prosince,“ doplnil předseda hnutí ANO.
„Andrej Babiš zatím nepředstavil prezidentu republiky personální obsazení budoucí vlády, ale zmínil některá jména, o kterých vedou politické strany diskusi,“ uvedl Hrad na svých webových stránkách.
K aktuální situaci se ve videu na sociálních sítích vyjádřil i předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Dovolte mi, abych vám podal informaci o finálním průběhu jednání o nové vládní koalici. Právě připomínkujeme novou koaliční smlouvu, takže doufám, že nová vláda vznikne co nejdříve, abychom ukončili už tu Fialovu vládní koalici,“ uvedl Okamura v krátkém videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu.
První kroky nové vlády: Energie, živnostníci a důchody
Přiblížil i priority, které chce nová vláda prosazovat. „Už jsme se v podstatě také dohodli na novém programovém prohlášení, takže jako první kroky bude zlevnění cen energií pro všechny občany a firmy. Dále zarazíme to zvyšování povinných odvodů živnostníků, co tady připravovala Fialova vláda. A my podporujeme živnostníky,“ uvedl předseda SPD.
Tomio Okamura
Zároveň dodal, že nová vláda chce napravit i dopady na důchodce. „Dále v rámci vládního prohlášení také samozřejmě podporujeme zvyšování valorizací důchodů. To je to, o co okradla Fialova vláda všechny důchodce, jak starobní, tak invalidní a další typy důchodců. A my samozřejmě ty valorizace chceme zase vrátit,“ doplnil Okamura.
Peníze do zdravotnictví, konec migrace a odmítnutí ETS 2
Předseda SPD představil i další body, které chce vláda prosadit hned po svém vzniku. „Připravujeme podporu zdravotnictví, protože Fialova vláda nedala peníze do zdravotnictví, takže my chceme dát peníze do zdravotnictví, aby se nezhoršovala občanům zdravotní péče,“ uvedl Okamura.
A zdůraznil odmítnutí migračního paktu i emisních povolenek ETS 2. „Hned na prvním zasedání nové vlády bude také odmítnutý migrační pakt Evropské unie, protože tady nechceme žádné nepřizpůsobivé nelegální africké a islámské migranty. A také samozřejmě odmítneme ty emisní povolenky ETS 2, které odsouhlasila Fialova vláda, protože my nechceme, aby se zdražovaly lidem poplatky za domácnosti, aby se lidem zdražovalo bydlení,“ řekl předseda SPD.
Nový stavební zákon, zrušení poplatků ČT a zákon o referendu
Okamura dodal, že vláda chce hned po svém vzniku předložit nový stavební zákon. „V této souvislosti také předložíme i hned po vzniku nové vlády nový stavební zákon a chceme zásadně zrychlit stavební řízení, aby se rychleji stavěly bytové domy, byty, no a aby se co nejrychleji zvýšila a zlepšila dostupnost k bydlení,“ vysvětlil.
Další z priorit podle něj bude zrušení koncesionářských poplatků i prosazení zákona o referendu. „A v neposlední řadě samozřejmě chceme zrušit poplatky České televizi a Českému rozhlasu. A mezi priority nové vládní koalice bude patřit také zákon o referendu. K tomu je potřeba ústavní většina, 120 poslanců. Tak doufám, že se někdo přidá i z dosavadní Fialovy vládní koalice a podpoří demokracii,“ uzavřel Okamura.
Na závěr dodal: „Tak nám držte palce, tento týden ve středu máme další jednání nové koaliční rady. Doufám, že do konce roku, nejlépe co nejrychleji, vznikne nová vláda. Doufám, že to nebudou ti, co jsou proti nám tady ve Sněmovně, dlouho blokovat. No a já se těším, že bude v České republice zase lepší život,“ uvedl Okamura.
Prezident republiky očekává, že Andrej Babiš předloží složení vlády, které nebude jakkoli oslabovat principy našeho demokratického státu, vtělené v Ústavě České republiky. Tyto principy prezident zmínil opakovaně ve svých výstupech.
Prezident je následně připraven jednat s nominanty politických stran na členy vlády a podrobně diskutovat jejich priority a postoje. Andrej Babiš ujistil prezidenta, že otázku řešení střetu zájmů představí veřejně před svým případným jmenováním předsedou vlády, uvedl Hrad v tiskové zprávě.
autor: Natálie Brožovská