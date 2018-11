Vladimír Špidla přál ČSSD k výročí: Má velké dějiny, vždy byla rozhodující silou zápasu o pokrok

Sociální demokracie, která byla založena 7. dubna 1878 v hostinci U kaštanu na pražském Břevnově, podle Špidly hrála klíčovou roli v boji o pracovní standardy, ale i o demokracii či všeobecné volební právo. „Naše dějiny jsou velké. Máme za sebou řadu věcí, kde si může být člověk jist, že by se bez tohoto hnutí nestaly,“ uvedl.

Za jeden z vrcholů považuje Špidla začátek 20. století. „Který vrcholil v zápase o všeobecné volební právo, zavedení osmihodinové pracovní doby, prosazení univerzálního důchodového systému pro zaměstnance,“ uvedl Špidla. Řada věcí se však podle něj povedla i po roce 1989, kdy ČSSD řadu věcí prosadila a řadě zabránila, například privatizaci důchodového systému.

Aktuálně podle něj strana prochází krizí. „Ta volební prohra je víc než jen prohra v denním pořádku, že máte jednou o tři procenta více a méně. Je to velká prohra,“ odkázal na loňské volby do Sněmovny, kde se ČSSD propadla z pozice nejsilnější strany na 7,27 procenta hlasů. Sociální demokracie se v té souvislosti musí znovuobnovit, což nebude jednoduchý proces, míní.

Vzestup nespojuje s hledáním jednoty. Sociální demokracie podle něj už od počátku měla těžké vnitřní zápasy. Hledat ve složité politické realitě řešení není snadné a bez určité rvačky to nejde, dodal. „Ale v poslední době jsme ztratili schopnost vést produktivní konflikt, který nakonec vyústí v něco, co má cenu,“ uvedl.

Prodávat jako jedno z pozitiv strany její 140 let dlouhou historii podle něj není snadné. „Na druhé straně není pravda, že to lidi zcela nezajímá. Uvědomují si, že je to víc než politická strana, ale širší koncept. Jak mluvím s lidmi, tak nechtějí, aby neměla vliv. Tradice nám dává sílu, i když to není něco, na čem to postavit,“ dodal.

autor: nab