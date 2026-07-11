Babiš? Trapas na summitu NATO se odehrál úplně jinde

12.07.2026 4:44 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Pokud se někomu na summitu NATO přihodil trapas s Donaldem Trumpem, nebyl to Andrej Babiš, ale generální tajemník Mark Rutte. Zařídil mu ho novinář jednou otázkou.

Babiš? Trapas na summitu NATO se odehrál úplně jinde
Foto: Repro Eduard Chmelár, FB
Popisek: Summit NATO v Ankaře

Summit NATO skončil. A Petr Pavel měl pro jednou pravdu. Nic zásadního se na něm neodehrálo. Alespoň ne veřejně. Všichni si potvrdili, jak budou ještě jednotnější, neochvějnější, jak se budou vzájemně bránit proti Rusku a terorismu, jak budou dávat ještě více peněz, rozvíjet technologie a tak.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

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V českých končinách ze summitu zaujala akorát fotka Andreje Babiše a jeho „trapas“ s Trumpem. Každý, kdo se podíval na video, samozřejmě viděl, že ruku napřáhl Trump a jednalo se o normální pozdrav. Jediné, co se v této konkrétní situaci dá Babišovi vytknout, je, že se asi neměl tak křečovitě usmívat, ale to je v podstatě drobnost.

ANO 2011

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Kdo naopak trapas s Trumpem měl, byl generální tajemník Mark Rutte. Tomu dánský novinář vytkl, že když Donald Trump mluví o dobytí Grónska a trestání Španělska, tak jen sedí a mlčí. A ptal se, zda to má nějaký vliv na jeho sebeúctu, když je to něco, s čím by „starý Rutte“ (míněno, když byl premiérem Nizozemska) nesouhlasil. Rutte to zamluvil chválou Trumpa, řečmi o Rusku a o posílení Evropy. O sebeúctě se mu zřejmě mluvit nechtělo.

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Ono není divu. S Trumpem v Bílém domě jsou evropské země v pozici překvapeného synáčka, kterého rodiče najednou vyhánějí z domu, aby si našel vlastní bydlení. Překvapeného proto, protože rodiče předtím nic takového nenaznačovali, ještě byli rádi, že je synáček poblíž, třeba když bylo potřeba dobývat Irák. Jenže jeden rodič prodělal změnu osobnosti. A synáček se teď zuby nehty snaží předvádět, jak dělá pokroky, jak si hledá své vlastní bydlení, ale že to nejde hned, že potřebuje víc času… Co si naopak dovolit nemůže, je otevřít si na rodiče ústa. I kdyby to bylo jak chce oprávněné.

Těžko se divit Ruttemu, že Donaldu Trumpovi maže med kolem huby. NATO bez Američanů je… asi jako hnutí ANO bez Andreje Babiše. Nějaká sebeúcta, kdo to potřebuje? Mohl by samozřejmě Trumpovi vyčítat, jak je nespravedlivé, že nechává Evropu na holičkách, že jsou zde smlouvy a dohody… Jenže slzy ani výčitky na Trumpa neplatí. A čím víc by se Rutte dožadoval, tím více by riskoval, že Trump své plány ještě urychlí. A nezapomínejme, že onen generální tajemník je v podstatě jen „hlavní sekretářka“. Žádné divize nemá. Vyhlašovat válku nikomu nemůže. Mlčet, když Trump šikanuje své „spojence“, sice nepůsobí lichotivě, ale je to pořád lepší než být ten poslední generální tajemník NATO.

Dokud bude v USA prezidentem Donald Trump (a zbývá mu ještě více než polovina mandátu), transatlantický deep state bude mít jako svou základnu Evropu. Ne dobrovolně, ale z nutnosti. A vzhledem k povaze vlád v Evropě a hlavně tomu, jak funguje Evropská unie, bude mnohem těžší se ho zde zbavovat. Už si ji začal přetvářet k obrazu svému. Zvýšené zbrojení, Chat Control, větší centralizace, vyhrocování války na Ukrajině…

Donald Trump to dobře ví. Je to jeden z důvodů, proč je proti Evropě tak vysazený. Je si vědom, že evropský politický mainstream je jedna ruka s jeho domácí opozicí a nepřeje mu nic dobrého, byť se zatím chová servilně. Není totiž vůbec jasné, jakým směrem se Spojené státy vydají. I kdyby se k moci vrátili Demokraté, staré časy se asi už nevrátí a tak je potřeba začít rozvíjet Evropu.

Jenže do toho jim vráží vidle ironicky ti, kdo berou hodnotové řeči vážně. Jsou to totiž právě oni, kdo plazení před Trumpem, ať je jak chce pragmatické a nutné, nikdy neodpustí. Jenže právě bez nich nevybuduje transatlantický deep state vůbec nic... 

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.nato.int

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Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , Pavel , Trump , Rutte , zbrojení , deep state

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