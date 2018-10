Vojtěchu Filipovi stačilo osm slov, aby uťal veškerou kritiku uvnitř KSČM. My tu SMS máme

Komunální volby pro českou levici nedopadly slavně. Výrazně si pohoršila jak ČSSD, tak i komunisté. A to jak na úrovni místních zastupitelstev, tak i v Senátu. Obě partaje si několik dnů po měření sil uspořádaly vnitřní „seanci“, na které si neveřejně vypraly špinavé prádlo. Předseda ČSSD Hamáček i komunistický Vojtěch Filip tlak některých partajníků ustáli. U KSČM je nutné zdůraznit, že Filip pojal celou akci na vlastní záchranu velmi specifickým způsobem.

Medializace dění uvnitř sociální demokracie je poměrně obvyklým jevem. V médiích vystupuje řada oranžových členů, aby nahlas zdůraznila to, co se odehrálo v jednotlivých sálech. U komunistů tomu tak není. Po většině jejich zasedání vystoupí na tiskové konferenci předseda Vojtěch Filip a stručně zhodnotí závěry. Ty, jak ParlamentníListy.cz musí uznat, stoprocentně korespondují s obsahem uzavřených rokování.

„Vyslovujeme zásadní nesouhlas s činností takzvané platformy Restart, která postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a která KSČM poškozuje,“ citoval Filip z oficiálního usnesení. Výbor se podle něj usnesl, že k vnitrostranické diskusi mají být využívány zásadně stranické orgány a organizace, zveřejňovány by měly být až jejich výstupy. I to zaznělo během sobotního jednání. To trvalo téměř osm hodin a názory, které máme k dispozici, se výrazně lišily.

Tvrdý postoj prezentovala kupříkladu předsedkyně liberecké organizace Dana Lysáková. Ta nabádala místopředsedu strany Petra Šimůnka, aby na činnost platformy Restart reagoval. Lysáková již dříve kritizovala platformu ve svém obsáhlém vyjádření. „Své připomínky a představy mají možnost řešit jednotliví členové zcela běžně. Většina členské základny toto respektuje a nemá potřebu prát špinavé prádlo na veřejnosti,“ napsala.

Místopředseda Šimůnek na její slova reagoval návrhem, aby byla uspořádána schůzka vedení strany s vedením platformy. Na to se od ostatních začaly ozývat výkřiky ve stylu: „To nemyslíš vážně.“

Ještě radikálněji to s Restartem pojal ústecký Josef Vodseďálek: „Nějaký Restart? Zastavme to,“ vyzýval. Nejvíc jej prý „pobavily“ návrhy na odvolávání celého výkonného výboru. To není technicky možné, členy totiž vysílají jednotlivé územní organizace. „Soudruzi, na to nemáte páky. Mě sem nominoval kraj,“ hrozil Vodseďálek.

Během jednání ParlamentníListy.cz získaly několik SMS zpráv, které postupně naznačily další směřování komunistické strany. To se totiž téměř jednoznačně ubírá za Vojtěchem Filipem. Samotný předseda během ÚV ani jednou nevybouchl, nevyhrožoval, nehrozil, a dokonce ani nezdůrazňoval cizí chyby. Zásadní zlom, po němž už nezazněla skoro žádná kritika, nastal ve chvíli, kdy Filip do dusné atmosféry pronesl těchto osm slov, které ParlamentníListy.cz získaly od zdroje formou SMS:

„Máme vliv a nesnižujme si ho vlastní hádkou.“

Po tomto krátkém vstupu předsedy, těsně před čtvrtou odpolední, ÚV schválil hodnocení voleb, platformu Restart se rozhodl diskutovat pouze na úrovni stranických orgánů a odmítl rovněž mimořádný sjezd. Jeho letošní konání navrhoval předseda MěV KSČM Brno Martin Říha. Pro bylo pouze jedenáct ze všech přítomných.

Mimochodem platforma Restart měla v sobotu před jednáním ÚV demonstrovat u sídla komunistické strany v Praze. Fotograf ParlamentníchListů.cz byl na místě již před osmou ranní, avšak akce se nekonala. Pouze kdesi v průjezdu měli být ukryti dva protestující, kteří ovšem veřejně nevystoupili. Výše zmíněný Martin Říha na to hned po ránu konstatoval, že „po pátečním VV ÚV to ani nemá cenu…“

Autora článku můžete kontaktovat na emailu T.Novy@ParlamentniListy.cz

autor: Tomáš A. Nový