Volba generálního ředitele České televize aneb „Komunista, ale náš“

A protože rozhodně nehodlám nečinně přihlížet dalšímu kolu oblíbené celonárodní soutěže z poslední doby – volba komunisty do další prestižní funkce pod heslem „sice komouš, ale náš“, podal jsem tedy stížnost na GŘ týkající se vyhazování desítek milionů za vysílací sportovní práva z kapes plátců poplatku oknem. Stížnost jsem doprovodil „literárním přednesem“, který zde přikládám. Svou absurditou vydá za deset stížností.

Literární předmluva ke stížnosti na GŘ České televize

Je sobotní večer… K očekávanému pořadu veřejnoprávní České televize krátce po dvacáté hodině usedá netrpělivý, zato řádný platič televizních poplatků s rodinou. Tedy vyjma dětí, týnejdžrů a pretýnejdžrů, kteří ani netuší, k čemu může být sledování televize v reálném čase obecně dobré – zvláště v době on-line her a streamovacích aplikací.

Fotogalerie: - Podzimní schéma ČT

Takže – sobotní večer – všichni koncesionáři/plátci televizních poplatků se těší na avizovaný program uveřejněný v médiích, potažmo v EPG s řádným předstihem. V době, kdy už měl běžet oblíbený soutěžní pořad „Lokální celebrity opět Dance“, pořád běží upoutávky a reklamy, resp. sponzorské vzkazy. Zároveň se asi ve 20.15 hod. objeví „vyskakovací okno“, ve kterém už běží taneční soutěž s odkazem: Pokud chcete sledovat pořad „Lokální celebrity opět Dance“ od začátku, použijte červené tlačítko nebo přepněte na www.ctjednaonline.cz. Než stačí koncesionář zpracovat uvedené informace a utřít si TV stolek, který pobryndal kávou, běží na prvním veřejnoprávním kanále dál program, který nebyl v programu. Po zmateném hledání na mobilu, resp. PC, „co že to po nás ku..a chtějí“, a zkoumání a mačkání barevných tlačítek na dálkovém ovladači TV najednou skončí balast na ČT1 a objeví se dvojice milovaných moderátorů a ohlašují druhé kolo taneční soutěže. První kolo tedy jaksi už dávno odšumělo do internetových vod… Zřejmě. No nic, najdeme si to po skončení přenosu, že jo, mámo? Koncesionáři se zatajeným dechem (ne že by to bylo tak napínavé, ale spíše v tušení dalších veřejnoprávních překvapení) sledují soutěž, která se chýlí ke konci.

Čtvrt hodiny před vyhlášením, „kdo vyhrál“, se usmívající koláč moderátorské tváře otočí do kamery a pronese: „Pokud nás chcete vidět do konce, přepněte si na…“ (ááá koncesionář už tuší, že?), tedy viz výše info v okně. A během dalších desítek sponzoráků a upoutávek za stálého nadávání táta najde na desktopu kýženou stránku na níž se bohužel, než se zorientuje, kde je odkaz na pořad „Lokální celebrity opět Dance“, dozví z titulního článku, kdo vyhrál, a tak… V demolici monitoru mu zabrání jen volání jeho ženy, že sice se zpožděním, ale přece začíná premiérová detektivka a – světe div se – od úvodních titulků! A tak zatímco koncesionářský vztek pomalu vyprchává, odehrává se na obrazovce napínavý děj skvěle obsazeného a vypointovaného krimifilmu. Jenže… Naivní veřejnoprávní divák, bláhově se domnívaje, že už brzy uvidí „vraha v klepetech“, je informován v textové liště na pozadí závěrečné honičky že… Operativně byl nasazen čerstvě zakoupený první díl temného severského seriálu Černý močál (veřejnoprávní diváku, raduj se!)... Pro sledování atd. tlačítko… atd. web. Kriminálka skončí bez katarze, začíná nový seriál… Zmožený a řádně nasr…ý koncesionář vypíná TV a je tlačen ženou mimo obývák, aby televizní přístroj přežil veřejnoprávní depresi. „Hned ráno, matko, odhlásím TV a přestanu platit poplatky, já jim dám…!“ „… To víš, že jo, táto, pojď radši spát…,“ praví moudřejší žena, protože moc dobře ví, že tuto nikým nevyžádanou službu si musíme všichni platit a zrušit to nejde.

A druhý den, protože je neděle… No, řečeno s klasikem: „Jede se dál močálem černým kolem bílých skal.“

Přijde vám tento příběh absurdní? Mně též. A proto jsem se rozhodl opět napsat po skoro šesti letech téměř tu samou stížnost…

Komentář sepsal bývalý šéfproducent zpráv ČT Petr Jahn.

