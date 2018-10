Volbami v Chebu se zabývá soud, svolání zastupitelstva se oddálí

Podle lídra vítězné Volby pro město (VPM) a kandidáta na starostu Antonína Jalovce mohou návrhy na neplatnost zkomplikovat novému zastupitelstvu první kroky. Navíc vítězství VPM v Chebu bylo jednoznačné. „Zatímco v Mariánských Lázních byly výsledky velmi těsné a i pár hlasů může zvrátit pořadí kandidujících stran, v Chebu je situace zcela jasná a těžko změnitelná,“ uvedl Jalovec na svém profilu na facebooku.

„Pravým důvodem tak může být snaha odsunout ustavující jednání zastupitelstva na co možná nejpozdější termín. Jednak by to znamenalo prodloužení pobytu ve funkcích pro starostu, místostarosty a radní o dva až tři týdny, ale především by to umožnilo nabytí platnosti nové vyhlášky o hazardu, která bude platit od 1. listopadu. Po nabytí platnosti pak bude pro nové vedení města komplikovanější v září přijatou vyhlášku zrušit,“ uvedl Jalovec.

VPM ostře kritizovala, když na posledním jednání zastupitelstva před volbami dosavadní koalice ANO, ODS a ČSSD schválila vyhlášku, která umožnila provozování kasin ve městě. Lidé dokonce před radnicí proti vyhlášce demonstrovali. Vedení města ale vyhlášku hájilo tím, že se chce vyhnout případným soudům s provozovateli kasin.

Ve volbách získala VPM 17 z 30 mandátů. Dohodla se ale na širší koalici s Koalicí pro Cheb, Českou pirátskou stranou a Hnutím 2018. Podle společného prohlášení by VPM měla mít starostu i oba místostarosty.