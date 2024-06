Volby v USA jsou všude. Podnikatel varuje: Moc pozornosti škodí

Prezident USA Joe Biden podal v první televizní debatě proti svému rivalovi Donaldu Trumpovi tak slabý výkon, že uvnitř Demokratické strany sílí hlasy pro nominaci jiného demokratického kandidáta. Jedinou možností k tomu je ale odstoupení Joe Bidena. Podle zákulisních informací už se začíná pracovat na tom, aby Bidena k odstoupení přesvědčili vrcholní představitelé demokratů nebo Bidenova žena Jill.

Jeden z demokratů ve Sněmovně reprezentantů pro bruselský list Politico anonymně prohlásil, že v souvislosti s prezidentovým „ohromně chabým“ výkonem ve čtvrteční debatě se rozjíždí „hnutí, které má Bidena přesvědčit, aby nekandidoval“. Člen Sněmovny reprezentantů, který je jinak otevřeným obhájcem prezidenta, řekl, že vůdce demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries a vůdce senátní většiny Chuck Schumer by měli zvážit „společné úsilí“, aby prezidenta Joe Bidena z kandidatury vystrnadili.

Celá řada demokratických představitelů, kteří jsou zklamáni prezidentovým slabým hlasem, chabým vystupováním a nejednoznačnými odpověďmi, je přesvědčená, že debata, která měla za cíl vyvrátit neustálé spekulace o Bidenově věku, se hrubě nepovedla a mohla způsobit nevratné škody.

Jiný demokrat ve Sněmovně reprezentantů řekl, že „je třeba, aby se Biden zamyslel“ nad dalším postupem, a naznačil, že soukromé textové zprávy mezi zákonodárci jsou ještě hrozivější, přičemž někteří přímo říkají, že prezident musí z kandidatury odstoupit.

K věci se pro MSNBC vyjadřila i bývalá Bidenova tisková tajemnice Jean Psaki. Podle ní tlak na to, aby Biden odstoupil, výrazně oslabí jeho kampaň. „Tlak na odstoupení bude velmi rušivý a pro kampaň to bude velmi náročné,“ řekla. A dodala: „Měl by být nahrazen? Budou na tuto otázku odpovídat, místo aby útočili na Trumpa,“ odhalila Psaki, že to Bidena postaví do defenzivní role, s níž se tak závažný boj vyhrát nedá.

Bleskový průzkum CNN mezi diváky debaty ukázal, že 67 % dotázaných uvedlo, že Trump debatu vyhrál.

K debatě dvou kandidátů na prezidenta USA se vyjádřil i francouzský podnikatel Arnaud Bertrand. Udivilo ho, že většina veřejné diskuse na sociálních sítích v evropských zemích se točí kolem diskuse Bidena s Trumpem. „Právě teď 80 % Twitteru – a titulní strany většiny světových novin – tvoří prezidentská debata v USA,“ poznamenal a ukázal, co to znamená. „Nyní je k uvážení debata, kterou stojí za to vést – je zdravé, že globální konverzaci tak dominují problémy USA?“ nakladl řečnickou otázku Francouz.

Poznamenal, že chápe, že je to součástí imperiální povahy USA a naší podřízenosti. „Chápu, že je to odrazem imperiální povahy USA, skutečnosti, že do značné míry jsou jejich problémy bohužel také problémy všech. Ale ve hře je také posilující mechanismus: pokud dominují naší konverzaci, potvrzujeme tím, že jsme subjekty znepokojené tím, co se děje v imperiálním jádru, tedy v USA,“ napsal Bertrand.

80% of Twitter right now - and the front page of most of the world's newspapers - is the US presidential debate.

Now here's a debate worth having: is it healthy that the global conversation be so dominated by US problems?

I understand it's a reflection of the US's imperial… — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) June 29, 2024

A zamyslel se nad tím, zda je načase se od imperiálních USA odtrhnout. Přinejmenším co se naší pozornosti týká. „Pokud bychom byli méně posedlí těmi USA, posílili bychom určitou formu nezávislosti. Jít dál v našich myslích je předehrou k tomu, abychom se skutečně posunuli dál,“ míní francouzský podnikatel, jenž založil své bohatství i na podnikání s tradiční čínskou medicínou.

Podle Bertranda žijeme v multipolárním světě, nikoliv ve světě, kde se vše točí jen kolem USA. Tedy doufá, že brzy začne být zpravodajství, ale i veřejná debata mnohem rozmanitější. „Žijeme v multipolárním světě, kde si, doufejme, v blízké budoucnosti bude možno číst o novinkách z jiných částí světa, kromě nejnovější epizody americké klauniády (jakkoli zábavné)...“ zakončil své zamyšlení Bertrand.