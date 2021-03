Volný vystoupil. Všichni v šoku: Organizovaný zločin! Chystá se provokativní umrtí pacientů... Tady se vyrábí další Breivik, jestli někomu rupne v kouli. Varuji vás

reklama

„Dneska jsem se dozvěděl, že pan premiér s velkou radostí vítal dodávku 20 tisíc dávek léku Ivermektin, tuším, do brněnské Nemocnice svaté Anny. Když tento lék sám před 14 dny označil jako nefunkční... a když už několik měsíců ignoruje informace poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka o jeho účinnosti v boji s covidem-19. Takže by mě zajímalo, kolik letadel Armády ČR, popřípadě z vládní letky, bylo vysláno do Indie, kde se tento lék dá sehnat po tunách, kdy tato letadla tento lék, nebo tuny těchto léků, přivezou do České republiky a jakým způsobem je zařízena distribuce do všech nemocnic, které se starají o covidové pacienty, a jakým způsobem je zařízena jejich distribuce do lékáren, tak aby si je mohli koupit běžní občané,“ zahájil svou zprávu Volný.

„Protože mám tady zprávu, opět to neříká Lubomír Volný, říká to Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP. Tady je napsáno, že použití experimentálního Bamlanimivabu u pacientů v ČR je umožněno na základě mimořádného dočasného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví,“ seznámil dále Volný. „Tato vláda, Ministerstvo zdravotnictví, může kdykoliv takto rozhodnout o legalizaci Ivermektinu a může takto rozhodnout za pár drobných o tom, že vytvoříme letecký most mezi Českou republikou a kteroukoli asijskou zemí – Indií nebo Bangladéší, kde se tento lék používá po tunách,“ luskal prsty Volný. Podle něj je cena za pilulku 1,50 Kč i s dopravou.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

„Rád bych věděl, co udělala vláda kromě mediálního gesta, kterým se snaží jak pan Hamáček, tak pan premiér přivlastnit si zásluhu o to, že tady vůbec nějaký Ivermektin v České republice je, kromě toho, že dovezli 20 tisíc kusů a mediálně se to snaží prodat v médiích. Zajímá mě, jestli je tady reálný plán na to, aby se této republice pomohlo,“ dodal Volný a apeloval na to, aby bod o Ivermektinu byl zařazen jako první bod schůze. „Zahrádkářské zákony, a nezlobte se na mě, i náhrady jsou nic v porovnání s tím, že tady zemřelo minimálně 80 procent z 20 tisíc obětí covidu. Jakákoliv nedbalost této Poslanecké sněmovny vraždí a jakákoliv nedbalost této Poslanecké sněmovny bude mít za následek další mrtvé,“ zdůraznil Volný.

Covidová mafie podle něj v současné době vydělává na této republice stovky a stovky miliard korun. „Neštítí se k tomu používat firmy, jejichž základní jmění je třicet korun. Nebo možná dva tisíce. Chtějí vnutit lidem neúčinné léky. Mafie, to je prorůstání organizovaného zločinu do složek státu. A já si myslím, že přesně toto je situace a fáze a okamžik, ve kterém my se nacházíme. Organizovaný zločin napojený na covidový byznys prorostl do struktur tohoto státu. Do vlády, do bezpečnostních struktur, prorostl i do tohoto Parlamentu. Je třeba konat! Podle mne se chystá provokativní úmrtí pacientů, kteří budou léčeni Ivermektinem a budou vydáváni za oběť tohoto léku, tak aby se snížila jeho důvěryhodnost a tak aby mohl být použit lék, který už je nasmlouván, zaplacen, distribuuje se, je na cestě... proto bych chtěl jako třetí bod zařadit zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodu úmrtí pacientů léčených Ivermektinem, ve které by se měli nacházet přední lékaři, bývalí policisté a vojáci z této Sněmovny, proto, abychom zachovali aspoň zbytky důvěry, které má veřejnost v tuto Sněmovnu, a aby bylo zakázáno jakkoliv manipulovat s těly pacientů, kteří zemřou po použití Ivermektinu do okamžiku, kdy tato komise učiní svou práci,“ dodal.

Své pak řekl k vládním opatřením. „Vládní opatření mají svoji logiku. Čím hůře, tím lépe. Vždycky se vymyslí něco, co způsobí větší nemocnost. Vždycky se vymyslí něco, co způsobí více mrtvých. A vždycky se způsobí, vymyslí něco, nějaké vládní opatření, které naštve lidi, protože tady se vyrábí další Balda, tady se vyrábí další Breivik. Tady se čeká na to, až někomu cákne, až někomu přeskočí, až někomu prostě rupne v kouli a provede něco násilného, před čímž prosím veřejnost varuji, aby to nedělali. Protože to je součást plánu. My si máme zvyknout na vojáky v ulicích, protože to je předpříprava na tvrdé stanné právo a tvrdou diktaturu. Proto ta opatření nedávají smysl, protože nemají dávat smysl. Ta opatření nemají pomáhat. Ta opatření mají situaci zhoršovat a mají vraždit,“ sdělil.

Závěrem se pak poslancům dostalo od Volného varování. „Já vás varuji, kolegové, jestli začnou umírat pacienti, kteří začali používat Ivermektin, a rozjede se z toho nějaká mediální bouře, tak krev bude opět na vašich rukou,“ apeloval Volný, aby vznikla vyšetřovací komise.

