Vondráček: Fialova vláda je jako Babišova vláda s Fialovou tváří

Ode dneška si každý řidič připlatí za dálniční známku. Vláda již před časem rozhodla o tom, že cena celoroční dálniční známky vzroste o 800 korun. Ministr dopravy Martin Kupka to obhajoval jak inflací, tak rozrůstající se dálniční sítí. Jak však upozornil předseda Svobodných Libor Vondráček, ministr i celá vláda už nějak nemluví o tom, že pokračují v ekonomické diskriminaci aut na benzín či naftu. Elektroauta jsou totiž mohou jezdit po dálnicích zcela zdarma.

„Stínový ministr dopravy za ANO Martin Kolovratík se nedávno hrdě chlubil, že vymyslel speciální SPZ, aby mohla být elektroauta zvýhodňována. Martin Kupka na to svým chováním navázal a od 1. března zdražil dálniční známku pro normální auta o 800 Kč, zatímco elektromobilům jí ponechal na nule,“ kroutí hlavou Libor Vondráček, právník a předseda Svobodných, který stranu povede také do letošních voleb do Evropského parlamentu.

„Opět nám to připomenulo, že Fialova vláda je jako Babišova vláda s Fialovou tváří. Výsledek pro občana je nakonec velmi podobný. V otázce Green Dealu není mezi oběma rozdíl. Co Andrej Babiš se svou vládou sjednal a zarámoval, to Petr Fiala se svou vládou vesele naplňuje,“ nebere si servítky z dnešním i předchozím premiérem Vondráček.

Podle předsedy Svobodných tak vláda pokračuje ve výhodách pro vyvolené majitele elektromobilů na úkor většiny. „Tuto diskriminaci schvaluje Fialova i Babišova parta. Pokud chcete férové podmínky pro všechny a vládu, která nebude stranit elitám, volte Svobodné,“ dodal Vondráček.

