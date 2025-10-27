Votápek: Dejte Ukrajincům tomahawky. Pak na Rusko zavedou sankce místo nás

27.10.2025 18:47 | Zprávy

Americký prezident Donald Trump minulý týden uvalil sankce na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil. Podle bývalého diplomata Vladimíra Votápka jde sice o symbolický krok, ale bez skutečného dopadu na vývoj války na Ukrajině. Reálný dopad na ruskou ekonomiku a armádu by podle něj mohla mít až dodávka tomahawků a dalších moderních zbraňových systémů Ukrajině.

Votápek: Dejte Ukrajincům tomahawky. Pak na Rusko zavedou sankce místo nás
Foto: Interview ČT24
Popisek: Vladimír Votápek

Sankce Rusko nezasáhnou

Donald Trump minulý týden po jednáních s Vladimirem Putinem překvapivě uvalil protiruské sankce, které cílí na dvě klíčové ropné společnosti – Rosněfť a Lukoil. Podle Vladimíra Votápka jde o politický signál, nikoliv o zásadní oslabení ruské ekonomiky či válečné kapacity. „Předpokládám, že místo těchto dvou firem se na trhu objeví jiné a pojede se dál,“ uvedl bývalý diplomat v rozhovoru pro Český rozhlas.

Podle něj by mnohem účinnější bylo dodat Ukrajině zbraňové systémy delšího doletu, například rakety Tomahawk, které by umožnily zasáhnout klíčovou ruskou infrastrukturu. „Upřímně řečeno, když je Ukrajincům dáme, tak oni zavedou sankce místo nás prostě tím, že rozstřílí Rusům dvě tři desítky krakovacích věží a oni nebudou mít ani benzín, ani naftu. Tím se zastaví ruský export a velmi se omezí i aktivity armády,“ prohlásil Votápek.

Ropný průmysl klíčem k oslabení Ruska

Západ i Ukrajina podle Votápka správně identifikovaly nejzranitelnější část ruské ekonomiky – ropný a energetický sektor, který zásadně financuje vojenský rozpočet i samotného prezidenta Putina. Zatím však Ukrajina tento potenciál využívá jen omezeně;

„Útočí drony, ale dron má tu nevýhodu, že letí pomalu a dá se snadno sestřelovat. A ukrajinské rakety stále ještě nejsou v operačním nasazení,“ doplnil.

Bývalý diplomat rovněž poukazuje na změnu rétoriky Donalda Trumpa vůči Moskvě. Americký prezident nyní deklaroval, že by mu nevadilo, pokud by Ukrajina útočila i hluboko na ruském území.

Putin údajně čelí obavám z převratu

Současně Putin podle Votápka čelí rostoucím obavám z vnitřního převratu. Některá západní média nedávno uvedla, že kvůli zhoršující se ekonomické a politické situaci se ruský prezident obává opakování situace, jakou představoval loňský pokus o vzpouru Jevgenije Prigožina.

Paranoia ruského vedení se projevuje i zvýšenou aktivitou tajné služby FSB, která začala trestně stíhat politické oponenty v exilu, například Garriho Kasparova. „V Rusku vás mohou označit za agenta cizí moci, pak za extremistu – a odtud je už jen krok k tomu, aby vás nazvali teroristou,“ popisuje Votápek.

„Když se ruští opozičníci setkají někde na diskusích, tak si vzájemně přeměřují to, kdo má víc titulů. Jestli jsou jenom agent cizího vlivu, nebo jestli už jsou taky extremisti a teroristi. Také si poměřují, jaké paragrafy jsou proti nim vznesené, kolik let vězení jim hrozí a podobně,“ dodává.

Cesta Ruska vede do náruče Pekingu

Votápek upozorňuje, že současná situace je pro opozičníky absurdní: jejich cílem je prosazování demokracie, což režim považuje za ohrožení. Podle bývalého diplomata Rusko směřuje k čím dál větší závislosti na Číně. „Pokud to půjde dál stejným směrem, stane se z Ruska druhá Severní Korea. Vládnoucí elita to vidí a nemůže jí to vyhovovat. Otázka je, kdy se ten protitlak projeví,“ uzavírá Votápek.

Zdroje:

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

