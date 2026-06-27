Vy jste slíbil, že klimakrize je pryč. Hádka Macinky se Zelenou kvůli vedru

27.06.2026 21:57 | Monitoring
autor: Martin Huml

Česko zažívá vlnu veder s teplotami blížícími se 40 °C, se v Poslanecké sněmovně odehrála jedna z nejabsurdnějších politických přestřelek posledních týdnů. Progresivní poslankyně z klubu Pirátů a Zelených se pokusily prosadit mimořádnou debatu o „krizové komunikaci“ během vlny veder a dopadech „klimatické krize“.

Vy jste slíbil, že klimakrize je pryč. Hádka Macinky se Zelenou kvůli vedru
Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Macinka

Poslankyně Irena Ferčíková Konečná (Zelení, zvolená za Piráty) žádala zařazení bodu o krizové komunikaci státu. Argumentovala zdravotními riziky pro seniory, chronicky nemocné a „méně privilegované“, kteří si nemohou dovolit klimatizaci, a přímo se obrátila na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku slovy: „Pane ministře Macinko, vy jste slíbil, že klimatická krize je over. Kde udělali pánové od aut chybu?“

Ferčíková Konečná dále kritizovala ministry za nedostatečnou reakci a označila situaci za krizi velkého rozsahu.

Macinka zareagoval charakteristicky ironicky. Projev ministra navazoval na postoj z prosince 2025, kdy krátce po nástupu do funkce ministra životního prostředí prohlásil, že „klimatická krize skončila“. Ve Sněmovně v pátek přednesl „stručnou zprávu k průběhu klimatické krize v České republice“: vyznačuje se tím, že „v létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma. Takže to je krize“. Pokračoval slovy, že chápe, jak v létě někteří lidé „jsou přehřátí, ale vidím, že Strana zelených je teda přehřátá značně. Naštěstí tedy paní poslankyně má klimatizaci, tak snad to bude brzy dobré“.

Upozornil na rady ministerstva zdravotnictví na sociálních sítích a s humorem uzavřel, že kvůli horku „trošku jsem se také přehřál“ a nic nenavrhuje, „berte to jenom jako zprávu o průběhu letní horké klimatické krize“. Návrhy progresivních poslankyň byly odmítnuty. Na celou debatu a internetové stížnosti na „nedostatečnou komunikaci“ vlády reagovala poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková. Jak uvedly Parlamentní listy, na svém veřejném Facebooku napsala: „Vidím na internetu samé stížnosti, jak vláda nekomunikuje vedra a jak jí nezáleží na životech lidí. [...] Je léto. V létě jsou občas vedra. (Ano, i vedra blížící se 40 stupňům celsia.) Ve vedru je dobré více pít [...] Vláda si myslí, že české obyvatelstvo je natolik inteligentní, že to všechno ví a když neví, tak se zeptá. Vláda si myslí, že jestli tohle musí v zahraničí komunikovat jiné vlády svým obyvatelům, aby nezemřeli, tak... radši nic.“ Tento odmítavý postoj souvisí s měnící s atmosférou za hranicemi.

Zatímco před několika lety mnoho zemí slibovalo uhlíkovou neutralitu do roku 2050, dnes dochází k výraznému zpomalení a přehodnocování. Implementace dříve vytyčených cílů zaostává, zůstávají vágní a bez skutečných opatření či sankcí. Spojené státy pod Trumpovou administrativou zrušily národní závazek, v Evropě a Británii rostou politický i podnikatelský odpor kvůli vysokým nákladům, riziku deindustrializace a dopadům na konkurenceschopnost.

Stejně tak se vyvíjí pohled na roli CO2., klimatická citlivost zůstává předmětem diskusí a klima se historicky měnilo i přirozeně. Mnoho expertů proto zdůrazňuje adaptaci, inovace a pragmatismus namísto ideologicky hnáného „net-zero za každou cenu“.Debata ve Sněmovně tak ukázala propast mezi alarmismem a realitou. Zatímco pirátské poslankyně volaly po mimořádných opatřeních, Macinka a Sedláčková připomněli zdravý rozum: v létě je horko a Češi si s tím poradí sami.

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz

https://www.whitehouse.gov

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Petr Macinka , Ferčíková Konečná , Gabriela Sedláčková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte, že kvůli počasí má zasedat krizový štáb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Trefné

,,Politika se změnila v soutěž o to, kdo koho označí za většího lumpa. O budoucnosti se mluví stále méně. Návrhy se neposuzují podle jejich přínosu, ale podle toho, kdo je vyslovil. Politické strany se většinou zabetonovaly ve svých pozicích, a to samé se často stalo i s jejich členy a kandidáty. Za...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Zase utekli“. Okamura potkal v Berlíně štáb ČT, má to natočené

20:31 „Zase utekli“. Okamura potkal v Berlíně štáb ČT, má to natočené

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se v pátek 26. června 2026 během dvoudenní konferen…