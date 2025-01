Vy, kteří se nemáte dobře... Pavel oslovil strádající Čechy. Pak zavelel pro euro a dal návod, jak volit

„Vážení spoluobčané. V tuto dobu a při této příležitosti bývá zvykem rekapitulovat uplynulý rok. Já se však nechci příliš vracet. Chci mluvit o tom, co je před námi,“ začal Pavel. Prý by všem přál, aby celý rok 2025 byl jejich rokem radosti a také hrdosti, byť prý má i pochopení pro to, že je řada lidí vyčerpaných.

„Jsme unavení z krizí. Zklamaní z nenaplněných očekávání. Plní starostí ze životních nákladů, které v předcházejících letech prudce rostly. Jsou zpochybňovány hodnoty, které jsme považovali za neměnné. Jsme pod tlakem, abychom si vytvářeli vyhraněné názory k celé řadě společenských otázek, podstatných i nepodstatných,“ pravil prezident.

Ale ve skutečnosti to podle prezidenta s Českem není zdaleka tak zlé a hlava státu nepochybuje o tom, že se nám může vést ještě lépe. Pavel se domnívá, že se nám může vést lépe např. za situace, kdy Česká republika přijme euro.

„A přesto, že nepochybně jsou oblasti, ve kterých hospodářsky dlouhodobě zaostáváme a že naše reálné mzdy rostou spíše pomalu, celková ekonomická situace našeho státu není špatná. A i kdybychom ještě za několik let neměli stejné platy jako v Německu, jistě by naši budoucí prosperitu podpořilo i to, kdyby byly, stejně jako v Německu, vypláceny v evropské měně,“ nechal se slyšet prezident.

S Českem to není tak zlé už proto, že je členem NATO. V zahraničí je z pohledu prezidenta Česká republika zemí, jejíž názor je brán v potaz.

Konstatoval, že při cestách po republice viděl výsledky práce mnoha lidí a ocenil solidaritu a spolupráci, kterou viděl na vlastní oči.

Jenže při těchto cestách prý viděl i to, že ne každý se má tak dobře. Volal po zmírnění nerovností mezi regiony, protože pokud chce uspět celé Česko, musí pracovat i ve prospěch nejslabších částí.

Pokud jde o sněmovní volby, prezident žádal spoluobčany, aby se pokusili dívat za různé nálepky, které budou politici v předvolebním čase nepochybně používat. „Dokonce i tak ryzí slovo jako ‚mír‘ se stalo předmětem takového marketingového deformování. Jako člověk, který válkami prošel, si hodnotu míru i cenu za něj uvědomuji velmi silně. Jsem si jistý, že všichni soudní lidé chtějí žít v míru a že rozhodně není tím, co by nás mělo rozdělovat. Nenechme si to vnutit,“ pravil prezident.

Posteskl si, že se na politické scéně vytrácí schopnost spolu mluvit, ustoupit v některých věcech a hledat kompromisy.

Ve svém novoročním projevu rozvedl také myšlenku, že život ve svobodě a demokracii, jakkoli je složitý, je mnohem lepší než život ve státě řízeném autoritáři. V demokratické zemi je podle prezidenta třeba vést debaty a nenaskakovat na polopravdy, dezinformace a lži.

„My sami budeme muset být daleko aktivnější. Jako země i jako Evropa,“ volal z nádvoří Pražského hradu prezident, podle něhož bychom měli uchopit příležitost. Protože svět se podle prezidenta jistě někam posunul. Ať už v návaznosti na nástup zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu, nebo např. ve spojitosti s děním na Blízkém východě.

Dotkl se i rodinného života.

Veselý rok popřál i všem školákům a připomněl jim, že to oni budou jednou utvářet podobu České republiky.

„Děkuji za pozornost a přeji vám všem hezký nový rok,“ uzavřel své vystoupení před televizními kamerami prezident republiky Petr Pavel.

