Vy mě zastrašujete?! Rvačka o Vánocích. Nacher vytáhl záběry z Francie. Podívejte, co následovalo

Předvánoční čas v Paříži byl plný krve. Nejprve v centru města den před Vánoci střelec náhodně pálil do lidí, následně se do sebe pustili Kurdové s policií, kdy výsledkem střetů bylo nejméně 11 zraněných policistů a jeden zadržený. Informují o tom zahraniční média.

V předvečer Vánoc se nejprve střelec rozhodl nedaleko kurdského komunitního centra použít svou zbraň k náhodné střelbě do lidí. Tři ze zasažených zemřeli. Kurdská menšina vzala útok jako útok na sebe, a tak v centru Paříže vypukly potyčky, při nichž bylo zraněno 11 policistů. Členové kurdské menšiny házeli na muže zákona doslova vše, co jim přišlo pod ruku. Místem zněly ze strany demonstrantů kurdské písně solidarity i písně namířené proti Turecku.

Pachatelem počáteční střelby byl muž ve věku 69 let, francouzské národnosti. Již dvakrát se pokusil o vraždu – a to v roce 2016 a v prosinci 2021. Teprve před pár dny byl propuštěn z vazby a měl samozřejmě zákaz držení zbraní.

Three Kurds were shot dead in the Rue d'Enghien in the 10th district of Paris.

It is unclear whether the previously convicted terrorist is a white far-right criminal or Turkish.

However Paris Kurds spent most of the day rioting. pic.twitter.com/4VVdk86vch — David Atherton (@DaveAtherton20) December 24, 2022

Na Vánoce v Paříži upozornil na svém twitterovém účtu také poslanec za ANO Patrik Nacher.

Vánoce v Paříži ?? https://t.co/mLKmFTQzZq — Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 25, 2022

„Tak je to pravda. Zase do kampaně vytáhnete uprchlíky. A já si myslel, že tohle už žádný politik v téhle době neudělá. Pletl jsem se, sekta ANO nemá dno,“ poznamenal starosta Tetína Matěj Hlavatý (STAN).

„Vy jste ubožák, Matěji… v jaké kampani, jaké uprchlíky? Kde jsem to psal? Nikde. Jste fakt zoufalec, který tady šíří dezinformace a lži a vkládá druhým to, co se mu hodí, bez ohledu na realitu. Opravdu nelze dát záběry z Paříže, aby tady Matěj neměl pitomé připomínky?“ odvětil Nacher.

Vy jste ubožák, Matěji… v jaké kampani, jaké uprchlíky? Kde jsem to psal? Nikde. Jste fakt zoufalec, který tady šíří dezinformace a lži a vkládá druhým to, co se mu hodí, bez ohledu na realitu. Opravdu nelze dát záběry z Paříže, aby tady Matěj neměl pitomé připomínky? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 25, 2022

„Vy máte asi ještě v krvi punč, ne? Protože se chováte jako hysterka. :) Jinak Babiš už se předvedl u Čestmíra se strašením uprchlíkama. Vy pokračujete. :) Kdo je ubohý můžete posoudit sám a přeměřit si to třeba 5 metrama,“ dodal Hlavatý.

„Jste fakt ubožák a antidemokrat… záběry z Paříže jsou pravé, neměl jsem k nim žádný komentář, ale přesto vám to stačilo k tomu tady vyšvihnout obvinění a nálepku… bojovník proti dezinformacím je tady šíří a ještě se cítí být jako hrdina, jste nechutnej,“ zmínil Nacher.

A Hlavatý pokračoval. „Vy na to vaše kňučení a obviňování máte školení, že ano? Tak nejdřív napište kontext. :) Protože najednou vytahování uprchlíků a lítání do Maďarska na hranice a nastolování toho tématu je prostě trapný. Ale to v té vaší sektě jste všichni. :)“ napsal.

„Bezva, odteď budu dělat totéž, co vy – vytvářet nesmysly a neexistující kontext z vašich zpráv, třeba to pak pochopíte. Svět podle Matěje – zákaz zveřejňovat záběry z Paříže, i když jsou pravdivé, protože by mohly vyvolat nechtěnou náladu. Demokrat z Tetína,“ reagoval Nacher.

A Nacher vytáhl další téma: „O tom strašení vám to připomenu při debatě o manželství pro všechny…“

„To má být nějaké zastrašování? :) To vám jde taky dobře,“ napsal Hlavatý.

„Vám jde dobře lhát, šířit pitomosti, nálepkovat a mít pocit, že jste nositel pravdy… a navíc neumíte číst. Děsná kombinace,“ napsal Nacher.

„Právě jste napsal všechny vaše vlastnosti. Gratuluji! :)“ zmínil Hlavatý.

Následně si oba muži popřáli hezké svátky a Nacher ještě dodal: „Děkuji… někdy se za vámi vydám, rád bych se s vámi pobavil, děláte hodně dobré práce, nechápu tyto nesmyslné útoky.“

