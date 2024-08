Vy nás nemáte co poučovat, u vás bodají děti. Muž z BBC dostal od Čechů

SPD spustila kampaň pro volby do krajského zastupitelstva a do Senátu. S tradičními tématy, jako je ochrana před migrací a před drahotou. Dále přibyla ochrana například před snahou přidávat hmyz do potravin a také před Green Dealem. „Soudím, že touto kampaní si image strana SPD nezhorší, ani moc nezvýší,“ odhadl pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš.

Psali jsme: Červi, migranti, vláda a hnůj. SPD spouští drsnou kampaň

Kampaně si všimli také na serveru Novinky.cz, kde politolog Otto Eibl z Masarykovy univerzity v Brně prohlásil, že kampaň je nechutná. „Vyvolávají cíleně strach – v tom je to nechutné. Navíc posílené vizuálem,“ řekl a dodal: „Věcně nedává žádný smysl, jen v ohrožených skupinách vyvolává znepokojení a strach.“ Dle expertky na marketing Denisy Hejlové ale u voličů SPD bude mít kampaň úspěch, protože sociologické průzkumy ukazují, že migrace z afrických zemí je téma, kde postoje EU skutečně nemají podporu většiny českých obyvatel.

Z obrázků a hesel nejvíce zaujalo „nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Komentátor a dle vlaječky podporovatel Ukrajiny Sváťa Barek k tomu prohlásil: „Tohle je fakt strašně nechutná kampaň. Tonoucí SPD se rasismu chytá.“

Tohle je fakt strašně nechutná kampaň.

Tonoucí SPD se rasismu chytá. pic.twitter.com/9rnczkAqdx — Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) August 4, 2024

Kvůli chirurgům se ozval i ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek. „Tak toto je naprosté dno i na už tak minimální standardy okamurovců. Rasismus je odporný ve všech svých podobách a tuto hnusnou kampaň musí každý slušný člověk odsoudit. Až zase bude Okamura pohoršeně deklamovat, že SPD nejsou rasisti a extremisti, tak mu toto připomenu. Že do svých lží a šíření strachu zapojil i české zdravotnictví, je už jen ukázka totálního zoufalství kolabující SPD,“ pravil.

Tak toto je naprosté dno i na už tak minimální standardy okamurovců. Rasismus je odporný ve všech svých podobách a tuto hnusnou kampaň musí každý slušný člověk odsoudit.



Až zase bude Okamura pohoršeně deklamovat, že SPD nejsou rasisti a extremisti, tak mu toto připomenu. Že do… pic.twitter.com/ORP3MRR914 — Vlastimil Válek (@vlvalek) August 4, 2024

Lehčí mezinárodní přesah pak kampani dal Rob Cameron, korespondent BBC v Praze. „Prostě nemohu uvěřit, že tohle se smí v civilizované zemi,“ zhodnotil. „Můj zesnulý strýc byl kardiochirurg, který přišel do USA jako uprchlík z Haiti. A ten chlápek, co mě nedávno stříhal, je černoch z Londýna, který přišel do Prahy, protože se mu tu líbilo, stejně jako mně. Oba měli v ruce ostré předměty. Takže, ehm, o co vám jde,“ dodal ještě.

Well statistically speaking, my late uncle was a heart surgeon who came to the US as a refugee from Haiti.



And the bloke who cut my hair recently is a black guy from London who came to Prague because he liked it, like me.



Both wielded sharp objects. So, er, what's your point. — Rob Cameron (@BBCRobC) August 4, 2024

Přizvukují mu bývalí europoslanci ANO Ježek a Telička. „Možná to, zda se něco takového smí, rozhoduje o tom, zda je země civilizovaná,“ prohlásil Ježek. „Tak SPD už dělá headliny v zahraničí, u nás celkem ticho. Mě by zajímalo, jestli se touto žumpou už někdo zabývá,“ komentoval Telička. Pohoršených z kampaně bylo více.

Perhaps whether or not it is permissible determines, among other things, whether a country is civilized. — Petr Ježek (@JezekCZ) August 4, 2024

Tak SPD už dělá headliny v zahraničí, u nás celkem ticho. Mě by zajímalo, jestli se touto žumpou už někdo zabývá. https://t.co/xaQMb29oXk — Pavel Telička (@Telicka) August 4, 2024

Nicméně, dosti silně v komentářích zaznívalo, že Brit je ten poslední, kdo by měl Česko ohledně migrace peskovat a komentovat. Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer připomenul, že standardy v anglosaském světě také nejsou zrovna vysoké.

„Ano, ten leták je strašný. Přesto od korespondenta BBC zní ta výtka poněkud nemístně. Je to naše věc. A v UK už mají nejen letáky, ale otevřené násilí. Právě proto, že neuměli včas vyřešit ty nože... Čili na jeho místě bych vážil slova o tom, co je možné v ‚civilizované zemi‘,“ vzkázal Cameronovi komentátor Info.cz martin Schmarcz.

Always happy to learn something about high cultural standards of Anglo-Saxon world... https://t.co/3DwpnaiQ35 pic.twitter.com/ka0VKxGcNu — Miroslav Singer (@MiroslavSinger) August 4, 2024

Ano, ten leták je strašný. Přesto od korespondenta BBC zní ta výtka poněkud nemístně. Je to naše věc. A v UK už mají nejen letáky, ale otevřené násilí. Právě proto, že neuměli včas vyřešit ty nože... Čili na jeho místě bych vážil slova o tom, co je možné v "civilizované zemi". https://t.co/rnrv4b1pvW — Martin Schmarcz (@mschmarcz) August 4, 2024

Majitel ParlamentníchListů.cz Marek Španěl Cameronovi citoval statistiky ohledně zločinů nožem. „Britská policie zaznamenala 50 510 incidentů s nožem za 12 měsíců do března 2024. Na celkovém nárůstu kriminality se významně podílí ‚pozoruhodný nárůst‘ loupežných přepadení s použitím nožů nebo ostrých nástrojů. Počet těchto konkrétních trestných činů se prudce zvýšil o 13 %, a to z 18 787 v roce 2022/23 na 21 226 v roce 2023/24. Údaje NHS Digital ukazují, že v anglických nemocnicích bylo v roce 2022/23 zaznamenáno neuvěřitelných 3 775 ‚nemocničních případů‘ v důsledku napadení ostrým předmětem.“ A sám dodal: „A vy se snažíte vzdělávat Čechy o civilizaci.“

British ????police forces ??????‍+?recorded 50,510 knife-related ??incidents in the 12 months leading up to March 2024.



The "notable rise" in robberies involving knives or sharp instruments is a significant factor in the overall increase. These specific crimes surged by 13%, climbing… — Marek Španěl (@spanelx) August 4, 2024

A kolik zločinů je spácháno nožem, připomínala Cameronovi i řada dalších účastníků diskuse, v češtině i v angličtině.

You should be more concerned about what is "permissible in a civilized country" in relation to record numbers of violent crimes committed by immigrants across the whole of Europe. — Doktor Trumpeta (@DoktorTrumpeta) August 4, 2024

You know what is the issue? Double standards between native citizens and immigrants committing crime. Same crime, different sentence .. (almost no penalty for immigrants). You will not even read about origin of criminal in news.. all centered around their protection. — Vozi (@Vozi33CZ) August 4, 2024

We also cannot believe, what is reality in GB.

And BBC is part of this problem.

War is coming.https://t.co/ois9nOKTyJ — Michal Koucký (@KoudyMK) August 4, 2024

Your country is now being destroyed by these imported surgeons and you still have the nerve to criticize us?? — Tyrion (@Tyrion_cz) August 4, 2024

Ironically, we are not the country which "banned knives" and still have fatal stabbing incidents... — σ-factor Martina Černého ???? (@Phlyctibasidium) August 4, 2024

Po kanonádě Cameron vzkázal: „Děkuju všem trolům a trotlům za názory: jako občan ČR mám i volební právo, určitě vaše připomínky mi budou příště pomáhat hodit správně. Ale hlavně že můžeme civilně diskutovat ve veřejném prostoru. Že jo.“

Dekuju všem trolům a trotlům za názory: jako občan ČR mám i volební právo, určitě vaše připomínky mi budou příště pomáhat hodit správně. Ale hlavně že můžeme civilně diskutovat ve veřejném prostoru. Že jo. — Rob Cameron (@BBCRobC) August 4, 2024

Psali jsme: „Budete litovat.“ Víkendové násilí v Británii po vraždě dětí. Premiér vyslal varování Neklidná Británie po útoku nožem na děti. Spojily se i nesmiřitelné tábory Zvrat. Nadávali mu za Ukrajince, Dostál vytáhl text Rakušanova ministerstva Totálně jinak. Maďarsko ke kauze „pouštíte do EU Rusy“