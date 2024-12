Výborný Okamurovi: Putin, řekněte to

Pozornost vyvolávají spory týkající se vedení Poslanecké sněmovny, kdy opozice chtěla na mimořádné schůzi odvolat předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Vyčítá jí, že sněmovní schůze neřídí nadstranicky. Koalice nyní hrozí odvetou, že odvolá z postu místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka (ANO). Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob ve čtvrtek podal návrh na odvolání místopředsedy Havlíčka, podepsalo jej 84 poslanců

Výborný v nedělní Partii popsal, co bude se zmíněnou započatou odvetou, kterou slíbili. „Je to bod, který bude zařazen mezi těch asi 180 bodů, které jsou na programu jednání, a zda vůbec, to bude jednom věcí, jak se bude vyvíjet atmosféra ve Sněmovně. Je to zvednutý prst. Je to bod, kdy v případě, že nebude zbytí, může být zařazen,“ řekl v pořadu Partie Marek Výborný.

„Hrozně mi vadí, jak je Sněmovna ze strany opozice zcela vědomě ochromována. Čtvrtinu času ve Sněmovně věnujeme zbytečným debatám tu Andreje Babiše, tu Tomia Okamury a dalších,“ poznamenal šéf lidovců.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za SPD, jež se k návrhu na odvolání předsedkyně Pekarové Adamové připojila, sdělil Tomio Okamura, že v pokusech o její odvolání budou pokračovat, i když ví, že pro to nemají jako opozice sněmovní většinu. „Máme deset měsíců do konce volebního období. Určitě bychom paní Pekarovou rádi vyměnili za někoho adekvátnějšího,“ řekl Okamura.

Psali jsme: „Ostuda.“ Okamuru pustili do ČT mluvit o Pekarové. Nebylo to hezké

VIDEO „Je to vrozené.“ Okamura sjel Pekarovou. Drsně a před celou Sněmovnou

Okamura zdůraznil, že předsedkyně Pekarová Adamová porušuje zákon o jednacím řádu Sněmovny. „Připomenu, že se nedávno snažila omezit faktické poznámky pro poslance s přednostním právem, a na k tomu svolaném grémiu pak sama vládní koalici řekla, že jednala špatně,“ doplnil.

Potvrdil, že opozice bude bránit přijímání zákonů, které si vláda naplánovala, a s nimiž opozice nesouhlasí. „Určitě budeme bránit zvyšování platů politiků, bránit budeme i tomu, že by se plošně zvyšovaly koncesionářské poplatky. Neříkal bych tomu obstrukce, je to politický demokratický nástroj k tomu, abychom se mohli vyjádřit a vysvětlit veřejnosti, že je to špatně, co děláte,“ řekl Okamura Výbornému.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda KDU-ČSL na Okamuru uhodil, že říká samé lži. „Obstrukce se ale nemůže stát destrukcí. A to, co tu opozice předvádí, tak je destrukcí! Potřeboval bych asi zbytek pořadu na to, abych vyvracel jednu lež za druhou,“ rozčiloval se Výborný. Odmítl například tvrzení, že by Pekarová Adamová porušovala jednací řád Sněmovny. „Odvolání paní předsedkyně bylo jen plácnutí do vody a snaha natočit si pár záběrů na sociální sítě,“ vyčetl opozici.

Okamura kritizoval i zahraniční politiku Pekarové Adamové. Načež Výborný kritizoval, jak hlasovali europoslanci za opoziční strany. „Tady je jasný důkaz toho, kdo a jak to myslí s Českou republikou, s našimi občany, s naší bezpečností, a kdo tu kolaboruje směrem na východ. Podívejte se, jak hlasoval váš europoslanec a další z hnutí ANO ohledně podpory Ukrajiny v kontextu rostoucí vojenské spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou,“ mával Výborný před Okamurou papírem o hlasování v Evropském parlamentu. „Chápu, jaké jsou vaše zahraniční priority směrem k Rusku, k Moskvě, k Putinovi. Je potřeba to říkat celé!“ osopil se na předsedu SPD.

Psali jsme: „Jupí.“ Příznivci koalice roztleskávají konec Havlíčka

„Hnutí SPD je dlouhodobě jedinou stranou, která hlasuje proti posílání peněz a zbraní na Ukrajinu,“ připomněl Okamura, a že rovněž dlouho říká, že půjde o zamrzlý konflikt, který nemá vojenské řešení. „Dlouhodobě to prosazuji, že je potřeba mír,“ zdůraznil. Ministr Výborný to okomentoval slovy, že jde o „kolaboraci“. Dodal, že mír musí být spravedlivý, a ne 10:0 pro Moskvu, použil sportovní terminologii.

Zvolený prezident USA Donald Trump se setkal s Volodymyrem Zelenským a s Emmanuelem Macronem v Paříži. Za chybu Okamura označil, že se tam neukázal nikdo z české vlády, ani český prezident. „Bylo to při příležitosti znovuotevření chrámu Notre Dame, bylo to jednání na okraj této společenské událostí, to nebylo žádné mezinárodní jednání,“ hájil Výborný nepřítomnost českých politických představitelů na této události.

„Pan ministr to snad říká schválně, nemůže být přece tak neznalý věci. Diplomacie se dělá tak, že se pravidelně setkáváte, pravidelně spolu mluvíte, posouváte ta témata. Jestli si myslíte, že někdy najednou z plezíru někam najedete a všichni si před vámi kleknou, diplomacie se dělá tak, že jste na důležitých místech a posouváte ta témata,“ poznamenal Okamura. Výborný mu odvětil, že Okamura jako „organizátor turistických zájezdů“ mu nebude vysvětlovat, co je diplomacie.