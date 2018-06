Vydavatel ParlamentníchListů.cz podává stížnost na Českou televizi ve věci pořadu Newsroom ČT24

„Parlamentní listy mají další problém. Síti Twitter došla v týdnu trpělivost. No a nově začala označovat odkazy, které mají právě na ten zmíněný kontroverzní server poutat za doslova nebezpečné,“ začíná reportáž redaktor Luboš Rosí. „Místo něčeho, jako jsou články, dostal varování. A pokud nepotvrdil, že chce riziko, spojené s přechodem na stránku Parlamentních Listů podstoupit, dál se prostě nedostal,“ vysvětlil Rosí.

Detaily přinesla redaktorka ČT Kateřina Šalounová. „Tento odkaz může vést na web, který je spojován s porušením smluvních podmínek Twitteru,“ cituje oficiální oznámení sociální sítě. „To znamená, že na texty Parlamentních listů se z Twitteru v týdnu jen tak někdo nedostal. A to může být problém. V posledních letech platí, že obrovské procento z návštěvnosti všech velkých serverů dělají právě podobné odkazy na Facebooku nebo Twitteru. Když je nemáte, hrozí, že vám výrazně klesne čtenost. Což se, mimochodem už před tímto opatřením, Parlamentním Listům letos dělo,“ pokračuje Šalounová.

Na omezení jako jeden z prvních upozornil redaktor časopisu Reportér Michal Musil. Ten zastává názor, že Twitter si jako soukromá firma může blokovat koho chce. Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky pro změnu na Twitteru píše, že blokování odkazů Twitterem je „demence“. Parlamentní Listy označuje za žumpu.

Česká televize citovala také ředitele redakce Parlamentních listů Jaroslava Polanského: „Když před zhruba 10 lety vstupoval do našich životů fenomén sociálních sítí, vnímali jsme to jako vymoženost svobody, svobodného prostoru ke komunikaci. V poslední době se zdá, že se monopolní sociální sítě snaží naopak opanovat naše životy: zakazovat, omezovat, cenzurovat. Je to smutné a dělat se s tím nedá vůbec nic,“ řekl Polanský.

„Zrovna pro ParlamentníListy.cz to v kontextu Twitteru nebude znamenat nic moc. Ti čtenáři chodí primárně na ten jejich web, na tu jejich stránku,“ vyjádřil se datový novinář Českého rozhlasu Michal Zlatkovský.

K celé věci se vyjádřil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten na svém Twitteru uvedl, že pokud nedojde k nápravě, bude sám společnost kontaktovat oficiálním protestním dopisem.

Celá reportáž České televize má ale háček. Zatímco ředitel redakce Jaroslav Polanský byl o vyjádření požádán v pátek, kdy jej také České televizi poskytnul, veřejnoprávní kolos odvysílal předtočenou reportáž až v neděli. Mezitím však došlo k odblokování odkazů na web ParlamentníListy.cz ze strany Twitteru. O tom již Česká televizi diváky neinformovala. Celá reportáž tak popisovala již neaktuální jev, ke kterému docházelo pouze po dobu několika dnů a v době odvysílání reportáže již informace o trvajícím blokování neplatila.

Společnost OUR Media, a.s. se tedy jako vydavatel serveru ParlamentníListy.cz rozhodla podat stížnost adresovanou Radě České televize a stejně tak Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Psali jsme: Žába a sporák. Redaktorka ČT se pustila do komentování Babiše, Česka a politiky vůbec... I když její práce je jiná Vladimír Pelc: Braňme veřejnou službu médií! Pořad Newsroom pravidelně informuje o nás. Teď jsme se zeptali my: Pracoval někdy moderátor Rosí v soukromé sféře? A ČT ztichla Čekal jsem vyvracení údajných nepravd a lží z PL, ale došlo jen na veganství a homosexualitu. Petr Žantovský se nestačí divit, komu udělal Rosí v ČT bezplatnou reklamu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak