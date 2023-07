Vyjednejte koalici s ANO. Pavel Bém poradil ODS

Od voleb uplynuly tři měsíce a Praha stále nemá nové vedení. Proti volbě Bohuslava Svobody (ODS) primátorem se postavila zastupitelka Hana Kordová Marvanová a jednání se vracejí na začátek. Bývalý pražský primátor Pavel Bém (ODS) v Interview Plus postoj Kordové Marvanové kritizoval. „Jsem přesvědčen, že nakonec i Hana Marvanová musí vidět, že současná realita je neudržitelná, a pochopí, že to, co způsobila, nese daleko větší škody,“ řekl Bém.

Bohuslav Svoboda po třetím zasedání pražského zastupitelstva netajil, že je nemile, překvapen; touto dobou si představoval, že už bude primátorem. Vidle do plánu koalice SPOLU hodila jejich vlastní zastupitelka Hana Kordová Marvanová. „Přitom jsem s ní byl na mé podpoře domluvený,“ vyjádřil se v týdnu k situaci v rozhovoru pro MF DNES lídr koalice Svoboda.

Postupu Kordové Marvanové nerozumí ani někdejší primátor hl. m. Prahy Pavel Bém: „Každé to rozhodnutí, které já dneska vidím, přináší jen více a více škod. Lidé, kteří vyjednávají a kteří sedí v lavicích zastupitelů, si to proboha musí uvědomit,“ zdůrazňuje na rádiových vlnách Českého rozhlasu.

Jako na strůjce všech průtahů ukazuje především na primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), kterému se podle Béma zkrátka nechce křeslo primátora opustit. „Zřejmě se mu libí, že je stále primátorem, ale on volby nevyhrál,“ připomíná. Hřib podle něj není s to přiznat svou porážku a zmůže se jen na obstruování jednání, které by vedlo k alespoň trochu stabilní radě města, a není schopen přiznat porážku. „Nevraživost je v politice něco úplně normálního. To vidíme i v relativně funkční vládě, nemůže to být argumentem. Do politiky mají jít lidé schopní se dohodnout, a tuto schopnost nevidím,“ konstatuje Bém.

Sám si podle svých slov nedovede představit, že by jako bývalý osmiletý primátor takovou situaci vůbec připustil. „Už před volbami jsem řekl, že situaci v Praze vnímám jako katastrofální. Tři volební období se neučinilo žádné zásadní rozhodnutí, nic se nepostavilo. Přitom rozpočet města je 100 miliard, to je neuvěřitelné, za mě byl poloviční,“ zdůrazňuje. Pozastavuje nad rozpočtem města 100 miliard. Ze vedení Béma byl rozpočet poloviční, ale na investice i tak šlo více peněz.

Jako další důvod, proč Praha nemá stále nové vedení, zmiňuje fakt, že „všichni mluví se všemi a nikdo nemluví vážně s nikým“. A problém vidí i v tom, že část stran koalice Spolu byla součástí dosavadní magistrátní koalice. „Dostávají různé pokušitelské nabídky z druhé strany a nemohou si vybrat. Jsou jako princezna, která čeká na ženicha a na to, který bude bohatší. I to je grandiózní nezodpovědnost,“ soudí s tím, že pokud by prý o koalici vyjednávala ODS samostatně, mohlo už být hotovo.

Naopak Bém oceňuje Patrika Nachera z hnutí ANO, které má ze všech stran vůbec nejvíce zastupitelů. „Patří k pragmatickým politikům, kteří se dohadovat umí a možná i chtějí,“ hodnotí s tím, že ODS má k ANO programově blíže než k Pirátské straně nebo hnutí Praha sobě. Spolupráci by podle Béma nemělo bránit ani to, že se oba subjekty vůči sobě před volbami vymezovaly.

Sám by se prý nyní pokusil vyjednat širší koalici s hnutím ANO, vzpomněl na svou zkušenost: „Po povodních mi nezbylo, než vytvořit širokou koalici ODS a ČSSD, za kterou jsem byl sice kritizován, ale nakonec se ukázalo, že to bylo jediné možné moudré řešení, kterým se předešlo nesmyslnému lamentování místo normální a zodpovědné politické práce,“ uzavírá bývalý pražský primátor.

