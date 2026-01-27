Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Obvykle sdělí své maximalistické požadavky a pak dovolí svým vyjednávacím týmům pracovat flexibilně. Takhle to funguje už dlouho,“ prohlásil jeden z amerických úředníků.
„Pokud jsou všichni zdvořilí, je to vnímáno jako pozitivní znamení,“ uvedl zdroj. „Prezident Putin jednoznačně řekl, že chce vidět diplomatické urovnání. Chceme ho vzít za slovo,“ zaznělo také z Washingtonu. Američané jsou prý připraveni budovat mosty a rozvíjet komunikaci tam, kde se to řadu let nedařilo.
Americký představitel řekl skupině novinářů, že během dvoudenních třístranných rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy, které se konaly v Abú Zabí ve dnech 23. a 24. ledna, zaznamenali zlepšení v komunikaci a probíraných tématech.
„Nálada v místnosti skutečně předčila naše očekávání.“ Delegace dokonce nabíraly síly na společném obědě a pokračovaly v neformálních diskusích, uvedl představitel a dodal, že „všichni vypadali téměř jako přátelé“. „Bylo skvělé vidět, jak obě strany vzájemně komunikují,“ řekl úředník.
V této souvislosti je však třeba připomenout, že jak George W. Bush či Barack Obama, prezidenti USA, uvěřili ve zlepšení vztahů s Ruskem, vyšli Rusům vstříc. Jenže vzájemné vztahy obou velmocí to nakonec nezlepšilo.
Zdroj z prezidentské kanceláře uvedl, že v rámci americké delegace se zeť prezidenta Trumpa Jered Kushner stává dominantní postavou a má na jednání stále větší vliv.
Problém je, že se nepodařilo dosáhnout ani náznaku dohody v územních otázkách. Ukrajinci nicméně tvrdí, že jsou zde náznaky ústupků týkajících se kontroly Záporožské jaderné elektrárny, největší jaderné elektrárny v Evropě. Rusové dali najevo, že jsou ochotni Ukrajince pustit ke společné správě této elektrárny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj všem připomněl, co Ukrajincům pomáhá odolávat ruskému tlaku. Jsou to body.
Jen v loňském roce drony zasáhly téměř 820 000 cílů. Každý z těchto zásahů je zaznamenán, což pomáhá nejen s ověřováním zásahů, ale také s fungováním bonusového systému pro hodnocení vojenského výkonu.
Rusům se i tak daří ničit ukrajinskou energetickou síť. Provedli např. útok v Charkově a podle informací agentury Reuters je teď až 80 procent města bez elektřiny. Ukrajinskou veřejnost o tom na sociální síti Telegram informoval gubernátor Oleh Synjehubov.
„Náš energetický systém byl napaden a došlo k poměrně vážným škodám. Všechny posádky pracují na rychlém odstranění všech negativních důsledků,“ řekl Synjehubov. „Asi 80 % města Charkov a Charkovské oblasti je bez elektřiny,“ dodal.
Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že ve městě byl terčem útoků „energetický objekt“, přičemž noční teploty klesly na –14 stupňů Celsia.
