Vypadali skoro jako přátelé. Z jednání Ruska a Ukrajiny

27.01.2026 8:11 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ruská a ukrajinská delegace? „Vypadali skoro jako přátelé“. Z vyjednávání Ruska a Ukrajiny unikají další detaily. Američané vypadají spokojení. Rusové totiž podle jejich názoru nabídli jisté ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prozradil, co Ukrajincům pomáhá odolávat. Jsou to body. Rusové přesto dál ničí ukrajinskou energetiku.

Vypadali skoro jako přátelé. Z jednání Ruska a Ukrajiny
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Američtí představitelé vedoucí rozhovory jsou přesvědčeni, že ruští vyjednavači za zavřenými dveřmi zvolili pragmatičtější tón, než naznačuje veřejná nekompromisní rétorika Moskvy. Pro server Kyiv Independent se v tomto duchu vyjádřily dva zdroje obeznámené s průběhem jednání.

„Obvykle sdělí své maximalistické požadavky a pak dovolí svým vyjednávacím týmům pracovat flexibilně. Takhle to funguje už dlouho,“ prohlásil jeden z amerických úředníků.

„Pokud jsou všichni zdvořilí, je to vnímáno jako pozitivní znamení,“ uvedl zdroj. „Prezident Putin jednoznačně řekl, že chce vidět diplomatické urovnání. Chceme ho vzít za slovo,“ zaznělo také z Washingtonu. Američané jsou prý připraveni budovat mosty a rozvíjet komunikaci tam, kde se to řadu let nedařilo.

Americký představitel řekl skupině novinářů, že během dvoudenních třístranných rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy, které se konaly v Abú Zabí ve dnech 23. a 24. ledna, zaznamenali zlepšení v komunikaci a probíraných tématech.

„Nálada v místnosti skutečně předčila naše očekávání.“ Delegace dokonce nabíraly síly na společném obědě a pokračovaly v neformálních diskusích, uvedl představitel a dodal, že „všichni vypadali téměř jako přátelé“. „Bylo skvělé vidět, jak obě strany vzájemně komunikují,“ řekl úředník.

V této souvislosti je však třeba připomenout, že jak George W. Bush či Barack Obama, prezidenti USA, uvěřili ve zlepšení vztahů s Ruskem, vyšli Rusům vstříc. Jenže vzájemné vztahy obou velmocí to nakonec nezlepšilo.

Zdroj z prezidentské kanceláře uvedl, že v rámci americké delegace se zeť prezidenta Trumpa Jered Kushner stává dominantní postavou a má na jednání stále větší vliv.

Problém je, že se nepodařilo dosáhnout ani náznaku dohody v územních otázkách. Ukrajinci nicméně tvrdí, že jsou zde náznaky ústupků týkajících se kontroly Záporožské jaderné elektrárny, největší jaderné elektrárny v Evropě. Rusové dali najevo, že jsou ochotni Ukrajince pustit ke společné správě této elektrárny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj všem připomněl, co Ukrajincům pomáhá odolávat ruskému tlaku. Jsou to body.

Jen v loňském roce drony zasáhly téměř 820 000 cílů. Každý z těchto zásahů je zaznamenán, což pomáhá nejen s ověřováním zásahů, ale také s fungováním bonusového systému pro hodnocení vojenského výkonu.

„Za každý zásah máme také body, jak víte z první ruky. Náš bonusový elektronický bodovací systém pracuje na zlepšování výsledků naší obrany. V prosinci naše jednotky dosáhly výsledku 35 000 neutralizovaných okupantů. Děkujeme za tento výsledek,“ poznamenala hlava státu.

Rusům se i tak daří ničit ukrajinskou energetickou síť. Provedli např. útok v Charkově a podle informací agentury Reuters je teď až 80 procent města bez elektřiny. Ukrajinskou veřejnost o tom na sociální síti Telegram informoval gubernátor Oleh Synjehubov.

„Náš energetický systém byl napaden a došlo k poměrně vážným škodám. Všechny posádky pracují na rychlém odstranění všech negativních důsledků,“ řekl Synjehubov. „Asi 80 % města Charkov a Charkovské oblasti je bez elektřiny,“ dodal.

Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že ve městě byl terčem útoků „energetický objekt“, přičemž noční teploty klesly na –14 stupňů Celsia.

Psali jsme:

Zbořil: ČT bez Okamury? Nebezpečná hra kolem Moravce
Do EU do roku 2027, maluje si Ukrajina
Energetický teror, zní z Ukrajiny. Zemi drží dovážený plyn
Zelenskyj slavil den rozvědky. Promluvil o „asymetrických operacích Ukrajiny“

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/kremlin-negotiators-drop-hardline-stance-behind-closed-doors-us-official-reveals/

https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-na-sogodni-ponad-80-vorozhih-cilej-znishuyutsya-sa-102585

https://www.reuters.com/world/least-two-injured-russian-attack-dwellings-school-ukraines-kharkiv-2026-01-26/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

