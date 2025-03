Vypovědět Evropské komisi poslušnost. Turek přitvrdil, lidovec se naježil

Hlavními hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli europoslanec Filip Turek, hlavní tvář uskupení Motoristé, ač není jejich členem, a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Prezident USA Donald Trump se snaží dohodnout příměří v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině, ale zatím se mu to příliš nedaří. Co z toho bude? „Musíme se bát, pokud se z toho nepoučíme. Rusové uzavřeli dohodu s Ukrajinci dvakrát, vždy to bylo v Minsku, jednou v roce 2014, jednou v roce 2015, ale Rusové ty dohody vždy porušili. My jsme zvýšili výdaje na bezpečnost a obranu,“ tak vidí situaci Hladík. „My Češi, a Poláci, jsme asi nejaktivnější, protože víme, co Rus dokáže. A dokážeme to připomínat třeba i Španělům,“ řekl Hladík.

Turek hned smetl ze stolu Green Deal.

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 81% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 15% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 16653 lidí

A že Ruska se prý mají bát především Ukrajinci. „Obávám se, že naši propagandisté říkají, že Ukrajina válku vyhrává, jen se fronta posouvá na špatnou stranu. A pokud nedokázali Ukrajinci uspět s americkou podporou ve výši asi 500 miliard dolarů, tak představa, že to nahradí EU, je iluzorní,“ vyjádřil svůj názor Turek.

Pánové se shodli v názoru, že Rusko o uzavření míru nestojí. Už proto, že má dojem, že se mu na frontě momentálně daří.

Hladík připomněl, že ruské síly stále ničí Ukrajinu a z pohledu Ukrajinců je logické, že žádají bezpečnostní záruky, aby nedošlo ke čtvrtému, pátému či bůhví kolikátému „porušení dohody“ ze strany Ruska.

Turek řekl, že na světě existuje jediná relevantní záruka bezpečnosti. „Pan ministr je idealista. On by chtěl, aby dohoda byla spravedlivá. Já vás ale můžu ubezpečit, že ty dohody nikdy nespravedlivé nebudou. A jediná relevantní záruka bude záruka USA. Rusko se nikdy tak úplně nezalekne evropských států,“ podotkl Turek.

„Zaprvé musí být dohodnuty bezpečnostní záruky Ukrajině. Součástí těchto záruk bude koalice ochotných. Bude to muset být na pozvání Ukrajiny a bude muset být jasně stanoveno, co tam budou dělat,“ řekl Hladík. A že „v tuto chvíli“ proto nevidí důvod vedení debaty, zda mír na Ukrajině budou zajišťovat i Češi. „Za mě je to předčasné. Znovu chci zdůraznit, říkal to i pan prezident, že to bude až poté, co bude uzavřen mír,“ zdůraznil Hladík.

Před kamerami žádal, aby v současné situaci nedocházelo k oslabování Evropy. „To, co vy chcete, je odchod Česka z EU a oslabení Evropy,“ vypálil Hladík na Turka.

Turek kontroval, že mu Hladík podsouvá něco, co jako europoslanec neříká. „Já jsem pro to, abychom zůstali členy NATO, protože to je jediné, čeho se Rusové bojí. To, z čeho mají srandu, je EU a váš Green Deal,“ nešetřil ostrými slovy Turek. A že ve vztahu k válce na Ukrajině se chovají náležitě maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico, kteří dobře vědí, že Rusové berou vážně jen prezidenta Trumpa, a proto s ním také udržují kontakty.

A v tu chvíli už se Hladík neudržel.

Anketa Poškodí inzerenti svou značku umístěním reklamy na PL? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2584 lidí

Turek hned přešel do proriútoku. „Kvůli sporům s Donaldem Trumpem vy prostě chcete rozbít NATO. To je to jediné, o co se teď EU snaží,“ pravil Turek.

Hladík zdůraznil, že nechce rozbíjet NATO. Transatlantickou alianci považuje podle vlastních slov za „zásadní“. Ale pokud by se ukázalo, že se na partnerství v NATO nedá spolehnout, pak by podle Hladíka bylo namístě posílit evropské armády.

A Turek vyrazil k dalšímu útoku. „Pokud vznikne evropská armáda, tak už nebude možné rozbít současnou Evropskou komisi a současnou Evropskou unii a přetvořit ji v nějakou funkční strukturu bez Green Dealu. Velká evropská armáda, pokud ji tady budeme mít, tak tady budeme mít dekarbonizaci, Gren Deal, který ničí náš průmysl!“ zvýšil hlas Turek.

Tzv. „společná armáda EU“ by podle Turka fakticky znamenala hegemonii Německa v otázce bezpečnosti v EU – a to prý on nechce dopustit.

Moderátorka Tománková poté přehodila diskusní výhybku přímo ke Green Dealu.

Hladík okamžitě zdůraznil, že premiér Petr Fiala (ODS) i on jako ministr životního prostředí „chtějí Green Deal změnit a některé věci zrušit“. „Není to předvolební otočka. Ta pozice Česka je konzistentní,“ hájil se před kamerami Hladík s tím, že většina států to v minulosti viděla jinak, ale našla se jiná většina, která prohlasovala svou představu. Teď se však podle Hladíka mění atmosféra a existuje ochota některé věci měnit.

Podle ministra musí Česko investovat do rozvoje jaderné energie. Na druhé straně ESG označil za „úplnou blbost“.

Turek kontroval, že vláda se fakticky chová pokrytecky. „Právě tato vláda předsedala EU v první polovině roku 2022 a prosadila většinu dnešních zelených nesmyslů. Minimálně mohli ty věci zdržet a hodit to na další, a ti by v tom pak mohli pokračovat. Pokud to nepůjde změnit např. přes Evropskou radu, tak prostě budeme muset Evropské komsi vypovědět poslušnost. V Evropské komisi se bude muset najít nějaká blokační menšina. Já si myslím, že by příští česká vláda nedopustila, aby tady platily emisní povolenky vůči českým domácnosnostem,“ rozčílil se Turek.

Poukazoval na to, že Číňané mnohem rychleji otevírají uhelné elektrárny – a otevírají je rychleji, než je Evropa stíhá zavírat.

Hladík zmínil, že v roce 2022 vyletěly nahoru ceny plynu – a že„ stalo se to kvůli tomu, že se ruský vládce Vladimir Putin pokusil přiškrtit energetický trh. A neuspěl.“

Poté se obul do Turka. „Tohle chce Rusko, tohle chce Čína, nějakou neposlušnost v EU, jak o tom tady mluvil pan Turek,“ zesiloval hlas Hladík.

Turek připomněl, že stále využíváme ruský plyn, a to i v českém průmyslu, např. v ocelárnách. „No, takže my si ocelárny zavřeme, abychom si potom ocel dovezli z Číny, to je ta vaše logika,“ podotkl ironicky Turek. „Vy jste ten idealista a vám opravdu nevadí, že vy podporujete Čínu, která vyrábí solární panely, která vyrábí ty větrníky. Vy tady podporujete Čínu a ta pak podporuje Rusko,“ vmetl Turek Hladíkovi.

Moderátorka uvedla nový průzkum pro CNN Prima News, který říká, že hnutí ANO by volilo 33 % voličů, koalici Spolu by volilo přes 18 %. Pro STAN by dalo hlas 11,1 %. SPD Tomia Okamury chce podle tohoto průzkumu volit takřka 8 % voličů. Přes 5 % by získali ještě Motoristé, uskupení Stačilo! a Piráti. Ostatní strany už by se do Poslanecké sněmovny nedostaly.

Hladík ujišťoval diváky, že Spolu rozjíždí kampaň. Sám prý bude „hájit záda premiéra Petra Fialy“ na jižní Moravě.

Turek ohledně své případné kandidatury za Motoristy do Poslanecké sněmovny řekl: „Já si prostě myslím, že Motoristé musí být součástí příští vlády. Mohla by tlačit proti těm nesmyslům z Evropské unie a zlepšovat tu naši pozici ve vztahu k USA. Pro mě je příjemnější pokračovat v tom, do čeho jsem se několik měsíců dostával a kde si myslím, že odvádím dobrou práci.“ Naznačil, že by rád zůstal europoslancem. Jedním dechem však také dodal, že bude Motoristy podporovat ze všech sil. „Ale rozhodně to nebude tak, že bych zanedbával práci europoslance,“ podotkl Turek.

